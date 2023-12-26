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Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации

Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации

Автор:
26 декабря 2023 16:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Елена Ситникова   выплаты   задержание   компенсации   курган   пожары   силовики   
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Предполагается, что это связано со страшными весенними пожарами. Тогда погибло четверо людей, а множество погорельцев остались без крыши над головой.

Этой весной в Курганской области полыхали лесные пожары. На тушение огня бросили авиацию МЧС и группировку авиалесохраны. Но пламя разбушевалось и перекинулось на посёлки и на несколько микрорайонов самого Кургана.

СНТ «Раздолье» (район деревни Лукино) заволокло дымом, пожар как будто прямо рядом. Очень страшно, мы не знаем, что делать. Эвакуации не было. Только успел выскочить из дома и уехать в сторону, никакие документы взять не успел, из-за того очень сильно надышался дымом, - рассказывал один из местных жителей.

В регионе объявили режим ЧС, пожары тушили 700 человек и 200 единиц техники. И то им удалось справиться не сразу - это был настоящий огненный ад.

В том числе пострадал и микрорайон Кургана - Смолино. Там выгорело множество домов и когда с пламенем наконец справились, людям пообещали компенсацию:

Стоимость 1 кв. м для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для Курганской области на дату введения режима ЧС – т.е. 57 тысяч 823 рубля.

Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жильё, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Те, кто утратил единственное жильё, право собственности на которое не было зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, и не имеющие на день введения ЧС в собственности иного жилого помещения или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей.

Непосредственное участие в работе с погорельцами принимала глава города Елена Ситникова. А сегодня её задержали. Сообщают, что арест проводили следователи московского управления, специально приехавшие в Курган.

В СМИ уже появилась версия, что это связано как раз с пожарами и выплатой денежных компенсаций. Но это предварительные данные, официальных комментариев от СК пока нет. Ситникова заняла должность главы Кургана в 2021 году.

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Метки: Видео   Елена Ситникова   выплаты   задержание   компенсации   курган   пожары   силовики   
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8  комментариев
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2k
Илья Час назад
А Руководителя МЧС к ответу призвать не надо ? Губернатора? Нет? Почему организацию тушения ЛЕСНЫХ пожаров в лесах , должен организовывать мер ГОРОДА .
Давайте за то что сегодня потопили БДК ответит мэр Феодосии за то что не организовал оборону порта и взрывом выбило окна .
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38k
Александр 46 минут назад
Там в кургане каждого второго сажать можно )
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12k
Том Сойер Час назад
Доруководилась......
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August

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