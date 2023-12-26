Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации

Предполагается, что это связано со страшными весенними пожарами. Тогда погибло четверо людей, а множество погорельцев остались без крыши над головой.
Этой весной в Курганской области полыхали лесные пожары. На тушение огня бросили авиацию МЧС и группировку авиалесохраны. Но пламя разбушевалось и перекинулось на посёлки и на несколько микрорайонов самого Кургана.
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СНТ «Раздолье» (район деревни Лукино) заволокло дымом, пожар как будто прямо рядом. Очень страшно, мы не знаем, что делать. Эвакуации не было. Только успел выскочить из дома и уехать в сторону, никакие документы взять не успел, из-за того очень сильно надышался дымом, - рассказывал один из местных жителей.
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В регионе объявили режим ЧС, пожары тушили 700 человек и 200 единиц техники. И то им удалось справиться не сразу - это был настоящий огненный ад.
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В том числе пострадал и микрорайон Кургана - Смолино. Там выгорело множество домов и когда с пламенем наконец справились, людям пообещали компенсацию:
Стоимость 1 кв. м для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для Курганской области на дату введения режима ЧС – т.е. 57 тысяч 823 рубля.
Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жильё, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Те, кто утратил единственное жильё, право собственности на которое не было зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, и не имеющие на день введения ЧС в собственности иного жилого помещения или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей.
Непосредственное участие в работе с погорельцами принимала глава города Елена Ситникова. А сегодня её задержали. Сообщают, что арест проводили следователи московского управления, специально приехавшие в Курган.
В СМИ уже появилась версия, что это связано как раз с пожарами и выплатой денежных компенсаций. Но это предварительные данные, официальных комментариев от СК пока нет. Ситникова заняла должность главы Кургана в 2021 году.
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Давайте за то что сегодня потопили БДК ответит мэр Феодосии за то что не организовал оборону порта и взрывом выбило окна .