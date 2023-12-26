Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову прямо в здании городской администрации

В том числе пострадал и микрорайон Кургана - Смолино. Там выгорело множество домов и когда с пламенем наконец справились, людям пообещали компенсацию:

Стоимость 1 кв. м для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для Курганской области на дату введения режима ЧС – т.е. 57 тысяч 823 рубля.

Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жильё, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Те, кто утратил единственное жильё, право собственности на которое не было зарегистрировано, а также граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений (право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН), не являвшихся местом их регистрации, и не имеющие на день введения ЧС в собственности иного жилого помещения или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, получат жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей.