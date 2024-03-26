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Человек-шар и жирафофламинго: нейросеть научили создавать короткие и чёткие ролики по придуманным мирам

Человек-шар и жирафофламинго: нейросеть научили создавать короткие и чёткие ролики по придуманным мирам

Автор:
26 марта 2024 20:34
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   Нейротворчество   будущее   миры   придуманные миры   
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С каждым годом нейросети становятся всё более качественными и "умными". Если год назад мы смеялись над лишними пальцами на картинках, то теперь уже не до смеха. Искусственный интеллект развивается с удивительной скоростью.

Забавано, что создатели новой нейросети Sora изо всех сил работают над её улучшением, но в то же время боятся, что её будут использовать для создания фейков. Возможности Sora правда пока доступны только тестировщикам. Но её умения уже поражают. Нейросеть создаёт короткие ролики с помощью запросов.

Человек, который хочет создать ролик, вводит текстовый запрос, описывая своё видео словами или короткими фразами. По этим фразам нейросеть создаёт ролик. Поражает то, как чётко она воспроизводит людей и животных. Тут уже почти не видно вмешательства ИИ, никаких раздвоенных пальцев и странных образов. Всё чётко по запросу.

Творческая группа shy kids сделала короткометражку про живой воздушный шар. Как рассказал один из её участников, самая сильная сторона Sora не столько в потенциале к созданию фотореалистичных видео, сколько в возможности создавать нечто сюрреалистическое, передаёт Baza.

Над нейросетью пока ещё работают специалисты. Однако, создатель Сэм Альтман заявил, что в компании всё ещё продолжают разработку модели, а также опасаются злоупотребления Sora для создания фейков и дезинформации.

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   Нейротворчество   будущее   миры   придуманные миры   
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1  комментарий
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Горожанин 19 минут назад
"... создатели новой нейросети Sora изо всех сил работают над её улучшением"...
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Наглядный пример, что ИИ - это мошеничество в отношении лохов и верующих дураков в то, что их скудный интеллект можно заменить искусственным. Ведь зачем искусственному интеллекту люди, которые работают над его совершенствованием? Значит - это не интеллект. Ведь интеллект сам себя совершенствует. А если нет, то это лишь навороченная банальная программа и фуфло для дураков.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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