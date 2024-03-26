Человек-шар и жирафофламинго: нейросеть научили создавать короткие и чёткие ролики по придуманным мирам

Забавано, что создатели новой нейросети Sora изо всех сил работают над её улучшением, но в то же время боятся, что её будут использовать для создания фейков. Возможности Sora правда пока доступны только тестировщикам. Но её умения уже поражают. Нейросеть создаёт короткие ролики с помощью запросов.