Персонажи «Симпсонов» ожили благодаря искусственному интеллекту

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Фотограф и графический дизайнер из Бельгии Princess_Prompt вооружилась силой Midjourney V6 и магией Magnific.ai — и создала серию персонажей «Симпсонов» во плоти в стиле 80-х годов, эпохи их рождения.
Вот 30 персонажей «Симпсонов», оживленных с помощью искусственного интеллекта.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Midjourney Графический дизайн Искусственный интеллект Нейросети симпсоны симпсоны в жизни симпсоны в реале
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