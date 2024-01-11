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Персонажи «Симпсонов» ожили благодаря искусственному интеллекту

Персонажи «Симпсонов» ожили благодаря искусственному интеллекту

Автор:
11 января 2024 16:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Графический дизайн   Искусственный интеллект   Нейросети   симпсоны   симпсоны в жизни   симпсоны в реале   
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Фотограф и графический дизайнер из Бельгии Princess_Prompt вооружилась силой Midjourney V6 и магией Magnific.ai — и создала серию персонажей «Симпсонов» во плоти в стиле 80-х годов, эпохи их рождения.


Вот 30 персонажей «Симпсонов», оживленных с помощью искусственного интеллекта.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Midjourney   Графический дизайн   Искусственный интеллект   Нейросети   симпсоны   симпсоны в жизни   симпсоны в реале   
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6  комментариев
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13k
Copycat 53 минуты назад
блин а не плохо) это этого видел подобное но было очень уродливо, а тут прям смотрибельно
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9k
Роман 23 минуты назад
29. Директор Скиннер - Аль Пачино за основу явно взят
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Так себе(((
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7k
Бу 39 минут назад
жутковато местами
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