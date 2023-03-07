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Визуализация текстов известных песен 90-х при помощи нейросети

Визуализация текстов известных песен 90-х при помощи нейросети

Автор:
07 марта 2023 10:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейротворчество   девяностые   нейросети   песни девяностых   хиты 90-х   
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В данном посте представлено 10 песен, завоевавших популярность в России и странах бывшего СССР. Тексты песен были визуализированы нейросетью Midjourney. В некоторых случаях попадание просто стопроцентное. В подборке будут самые разные жанры: от панка до попсы.

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Метки: Midjourney   Нейротворчество   девяностые   нейросети   песни девяностых   хиты 90-х   
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2  комментария
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Majul Полчаса назад
Угомонитесь уже со своими нейросетями, ну утомили, честное слово.
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russger 6 минут назад
Ребят, а давайте петицию админам напишем, вечный бан любому, кто что-то про нейросети запостит? Нас, нормальных, реально больше же. Кто знает как это сделать?
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