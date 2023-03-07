Визуализация текстов известных песен 90-х при помощи нейросети

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В данном посте представлено 10 песен, завоевавших популярность в России и странах бывшего СССР. Тексты песен были визуализированы нейросетью Midjourney. В некоторых случаях попадание просто стопроцентное. В подборке будут самые разные жанры: от панка до попсы.
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