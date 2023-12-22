Экс-ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

В Голливуде всё стабильно. Не прошло и 13 лет, как экс-ассистентка Вина Дизеля Аста Джонассон вспомнила, что некогда актёр домогался её в гостиничном номере городе Атланта (штат Джорджия). Якобы она была против, но тот всё равно совершил гнусное дело: и облапал, и помастурбировал перед несчастной (какой подлец!). При этом невинная и оскорбленная закричала и убежала в ванную комнату, но насильник её настиг и прижал своим телом. В издании The Hollywood Reporter пострадавшая подробно рассказывает о том, что происходило с ней в номере отеля - даже удивительно, как девушка запомнила мельчайшие подробности того самого дня 2010 года.

Джонассон также имеет претензии к компании Дизеля One Race Production и его сестре Саманте Винсент, которая в то время ею руководила. Экс-помощница утверждает, что в тот же день рассказала о сексуальном насилии Саманте, а та её выслушала, а затем уволила. И вообще, во время работы в компании там была создана "враждебная среда", и никто не предпринимал никаких попыток, чтобы это исправить.

Джонассон глубоко обижена на всё, что происходило много лет назад, поэтому хочет компенсации за пережитой ужас. Она требует по $10 тыс. за каждое нарушение плюс компенсацию морального ущерба, сумму которой пока не определила.