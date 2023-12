Экс-ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

Сам актёр категорически отрицает эти обвинения, а адвокат ассистентки Клэр-Лиз Кутлей намерена добиться наказания Вина Дизеля. А вот защитник актёра Брайан Фридман заявил, что его клиент впервые слышит об этих событиях, случившихся более 13 лет назад. Тем более удивительно узнавать о них от девушки, проработавшей в компании всего 9 дней. "Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения", - сообщил Фридман.

Вин Дизель известен по серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Он исполняет в них главную роль, и помимо прочего является одним из продюсеров франшизы.