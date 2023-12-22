Экс-ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

Для звезды фильма "Форсаж", похоже, Рождество и новогодние праздники пройдут с совершенно непраздничным настроением.
В Голливуде всё стабильно. Не прошло и 13 лет, как экс-ассистентка Вина Дизеля Аста Джонассон вспомнила, что некогда актёр домогался её в гостиничном номере городе Атланта (штат Джорджия). Якобы она была против, но тот всё равно совершил гнусное дело: и облапал, и помастурбировал перед несчастной (какой подлец!). При этом невинная и оскорбленная закричала и убежала в ванную комнату, но насильник её настиг и прижал своим телом. В издании The Hollywood Reporter пострадавшая подробно рассказывает о том, что происходило с ней в номере отеля - даже удивительно, как девушка запомнила мельчайшие подробности того самого дня 2010 года.
Джонассон также имеет претензии к компании Дизеля One Race Production и его сестре Саманте Винсент, которая в то время ею руководила. Экс-помощница утверждает, что в тот же день рассказала о сексуальном насилии Саманте, а та её выслушала, а затем уволила. И вообще, во время работы в компании там была создана "враждебная среда", и никто не предпринимал никаких попыток, чтобы это исправить.
Джонассон глубоко обижена на всё, что происходило много лет назад, поэтому хочет компенсации за пережитой ужас. Она требует по $10 тыс. за каждое нарушение плюс компенсацию морального ущерба, сумму которой пока не определила.
Сам актёр категорически отрицает эти обвинения, а адвокат ассистентки Клэр-Лиз Кутлей намерена добиться наказания Вина Дизеля. А вот защитник актёра Брайан Фридман заявил, что его клиент впервые слышит об этих событиях, случившихся более 13 лет назад. Тем более удивительно узнавать о них от девушки, проработавшей в компании всего 9 дней. "Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения", - сообщил Фридман.
Вин Дизель известен по серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Он исполняет в них главную роль, и помимо прочего является одним из продюсеров франшизы.
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Да уж, Дизель-Дизель! А вообще, надоела эта мода на "Изнасилования", которые якобы были десятилетия назад. Почему не было заявления сразу? Огласки? И главное, я удивлен, что верят просто на слово. Обвинили? Всё! Прощайся с ролями, получай иски и судебное преследование! Ты виноват уж в том, что просто мужчина. Дизелю еще повезло, что он частично негр. А то вообще бы кастрировали прилюдно.