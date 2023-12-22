FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8370 постов • 897 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Экс-ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

Экс-ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

Автор:
22 декабря 2023 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Вин Дизель   Форсаж   голливуд   знаменитости   компенсация морального ущерба   обвинения   сексуальные домогательства   харрасмент   
1208
2

Для звезды фильма "Форсаж", похоже, Рождество и новогодние праздники пройдут с совершенно непраздничным настроением.

В Голливуде всё стабильно. Не прошло и 13 лет, как экс-ассистентка Вина Дизеля Аста Джонассон вспомнила, что некогда актёр домогался её в гостиничном номере городе Атланта (штат Джорджия). Якобы она была против, но тот всё равно совершил гнусное дело: и облапал, и помастурбировал перед несчастной (какой подлец!). При этом невинная и оскорбленная закричала и убежала в ванную комнату, но насильник её настиг и прижал своим телом. В издании The Hollywood Reporter пострадавшая подробно рассказывает о том, что происходило с ней в номере отеля - даже удивительно, как девушка запомнила мельчайшие подробности того самого дня 2010 года.


Джонассон также имеет претензии к компании Дизеля One Race Production и его сестре Саманте Винсент, которая в то время ею руководила. Экс-помощница утверждает, что в тот же день рассказала о сексуальном насилии Саманте, а та её выслушала, а затем уволила. И вообще, во время работы в компании там была создана "враждебная среда", и никто не предпринимал никаких попыток, чтобы это исправить.


Джонассон глубоко обижена на всё, что происходило много лет назад, поэтому хочет компенсации за пережитой ужас. Она требует по $10 тыс. за каждое нарушение плюс компенсацию морального ущерба, сумму которой пока не определила.


Сам актёр категорически отрицает эти обвинения, а адвокат ассистентки Клэр-Лиз Кутлей намерена добиться наказания Вина Дизеля. А вот защитник актёра Брайан Фридман заявил, что его клиент впервые слышит об этих событиях, случившихся более 13 лет назад. Тем более удивительно узнавать о них от девушки, проработавшей в компании всего 9 дней. "Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения", - сообщил Фридман.


Вин Дизель известен по серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Он исполняет в них главную роль, и помимо прочего является одним из продюсеров франшизы.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Вин Дизель   Форсаж   голливуд   знаменитости   компенсация морального ущерба   обвинения   сексуальные домогательства   харрасмент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский Час назад
10к баксов за каждое движение рукой или что?
Да уж, Дизель-Дизель! А вообще, надоела эта мода на "Изнасилования", которые якобы были десятилетия назад. Почему не было заявления сразу? Огласки? И главное, я удивлен, что верят просто на слово. Обвинили? Всё! Прощайся с ролями, получай иски и судебное преследование! Ты виноват уж в том, что просто мужчина. Дизелю еще повезло, что он частично негр. А то вообще бы кастрировали прилюдно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Типа граф 9 минут назад
Где фото этой пиз.даболки ?! Я только одну нашёл и она там страшна как моя жизнь .

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Hairy 10 минут назад
Что-то шкуры в край ох.ели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Час назад
Просто эту тёлку Ванька хотя бы ИНОГДА потрахивал, а теперь на неё и смотреть никто не хочет. Вот и захотелось денежек на старость срубить по-лёгкому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

207344



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Самые тонкие часы в мире. Тоньше еще не придумали
Самые тонкие часы в мире. Тоньше еще не придумали
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#ДТП#авто аварии#кот#новый год#фильм#полиция
#животные#автомобили#люди#интересное#аварии#Автовсячина#забавно#подборка#дети#Великобритания
#в мире#автомир#факты#интересно#кино#собака#шоу бизнес#природа#Россия#искусство
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Майкл Дуглас отвергает обвинения в сексуальных домогательствах Майкл Дуглас отвергает обвинения в сексуальных домогательствах Романа Полански обвиняют в домогательствах к 10-летней девочке Романа Полански обвиняют в домогательствах к 10-летней девочке Pink стала первой красавицей Голливуда Pink стала первой красавицей Голливуда Журналистка рассказала о сексуальных домогательствах Станислава Говорухина Журналистка рассказала о сексуальных домогательствах Станислава Говорухина Депардье обвинили в изнасиловании Депардье обвинили в изнасиловании

На что жалуетесь?

Вернуться