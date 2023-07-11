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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7747 постов • 881 подписчик подписаться
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Инстасамку, Ивлееву и других блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи" за искажение семейных ценностей

Инстасамку, Ивлееву и других блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи" за искажение семейных ценностей

Автор:
11 июля 2023 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   блогеры   знаменитости   интересное   кинофестиваль   фото   чёрный список   шоу бизнес   
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Популярных блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи". Организаторы опубликовали стоп-лист посетителей, которых не хотят видеть на красной дорожке.

Организаторы кинофестиваля "В кругу семьи" сообщили о блогерах, которых не пустили на красную дорожку. В стоп-лист попали Настя Ивлеева, Дарья Зотеева (Инстасамка), Даша Корейка, Эдвард Бил, Андрей Бурим (Мелстрой), Юрий Хованский, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Паша Техник, а также Саша Митрошина и Екатерина Диденко.

Список был составлен из блогеров, "известных за счет своего непристойного поведения в публичном поле". Список будет пополняться.

11 июля заканчивается фестиваль "В кругу семьи". Среди гостей были Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина, Андрей Чадов, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Кабо и другие.

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Метки: Ynews   блогеры   знаменитости   интересное   кинофестиваль   фото   чёрный список   шоу бизнес   
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22  комментария
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309
Александр Б. Час назад
По самой сути все они отбросы, люмпен-маргиналы и йеху. Это всё предельно понятно. Вопрос в другом. Почему этих мерзопакостников и мозгоклюев вообще допускали до медиапространства?
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11k
Copycat 4 минуты назад
и правильно сделали!)

че им вообще там делать то я не понимаю, какое отношение они к семье имеют то?
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11k
ron 24 минуты назад
Водителя, который не справился, могут лишить права управления автомобилем, партийного босса - права занимать государственные должности. Крайне нужен закон про медийное пространство... Вот и списки уже есть )
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3
ДлинныйЧулок Полчаса назад
"В стоп-лист попали ..." - и ни одного человеческого имени, животным имена дают интеллигентнее
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273
twincam Полчаса назад
зачем вообще постить темы про этот биомусор?
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16k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
А я думал, что этих лядей уже пересажали нах.
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92k
sapér Vodička 37 минут назад
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14k
Shtoppi 40 минут назад
вот и правильно. нах_й пусть идут со своими заскоками, а не на фестиваль.
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10k
Алексей 45 минут назад
Поддерживаю и жму руку организаторам
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7k
Николай 46 минут назад
А те что приглашены, кто такие?да и те кто не приглашены то же...
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6k
salim777 48 минут назад
Алексей Панин - "искажение пространства и всего мыслимого". Иблеева - алкоголичка, знаю, только благодаря задолбавшей рекламе МТС. Моргенштерна тоже знаю, из каждого утюга мямлил. Кто остальные, без понятия.
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3k
Semёn 49 минут назад
Приятно слышать, это очень норм.
Интересно а они вообще туда собирались?)... но все же наличие внимания к этому вопросу очень согревает сердце. Так держать, даешь рост нравственности и духовного развития!!!
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77k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Замечательно!
Правильное решение!
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32k
MatveiVainrub 55 минут назад
Непускать их самое меньшее , что необходимо сделать в длинном списке . Есть еще очень много работы . Глядишь и другие страны начнут брать пример .
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Ни в коем случае не поддерживаю всех этих инстанедоблогеров, но мне кажется они туда и не рвались. Как-то не их формат вроде
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33k
АнтонПолднев Час назад
Какого... они вообще туда попёрлись? Какое отношение они к этой теме имеют? Пусть в своём кружке сидят.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336595



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