Инстасамку, Ивлееву и других блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи" за искажение семейных ценностей

Организаторы кинофестиваля "В кругу семьи" сообщили о блогерах, которых не пустили на красную дорожку. В стоп-лист попали Настя Ивлеева, Дарья Зотеева (Инстасамка), Даша Корейка, Эдвард Бил, Андрей Бурим (Мелстрой), Юрий Хованский, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Паша Техник, а также Саша Митрошина и Екатерина Диденко.

Список был составлен из блогеров, "известных за счет своего непристойного поведения в публичном поле". Список будет пополняться.