Инстасамку, Ивлееву и других блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи" за искажение семейных ценностей

Популярных блогеров не пустили на кинофестиваль "В кругу семьи". Организаторы опубликовали стоп-лист посетителей, которых не хотят видеть на красной дорожке.
Организаторы кинофестиваля "В кругу семьи" сообщили о блогерах, которых не пустили на красную дорожку. В стоп-лист попали Настя Ивлеева, Дарья Зотеева (Инстасамка), Даша Корейка, Эдвард Бил, Андрей Бурим (Мелстрой), Юрий Хованский, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Паша Техник, а также Саша Митрошина и Екатерина Диденко.
Список был составлен из блогеров, "известных за счет своего непристойного поведения в публичном поле". Список будет пополняться.
11 июля заканчивается фестиваль "В кругу семьи". Среди гостей были Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина, Андрей Чадов, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Кабо и другие.
Источник:
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че им вообще там делать то я не понимаю, какое отношение они к семье имеют то?
Интересно а они вообще туда собирались?)... но все же наличие внимания к этому вопросу очень согревает сердце. Так держать, даешь рост нравственности и духовного развития!!!
Правильное решение!