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Когда начальник захотел праздничного настроения: 13 оригинальных офисных ёлок

Когда начальник захотел праздничного настроения: 13 оригинальных офисных ёлок

Автор:
26 декабря 2023 12:29
Сообщество : Юмор
Метки: елка   нг   новый год   новый год 2024   праздник   праздничная атмосфера   прикольно   
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Праздник всё ближе. Везде уже начинаются корпоративы, а в офисах и кабинетах нарядили ёлки. Мы собрали примеры того, как украшают сотрудники рабочие места. Поделитесь в комментариях своей праздничной атмосферой!

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Метки: елка   нг   новый год   новый год 2024   праздник   праздничная атмосфера   прикольно   
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