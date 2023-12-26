Когда начальник захотел праздничного настроения: 13 оригинальных офисных ёлок

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Праздник всё ближе. Везде уже начинаются корпоративы, а в офисах и кабинетах нарядили ёлки. Мы собрали примеры того, как украшают сотрудники рабочие места. Поделитесь в комментариях своей праздничной атмосферой!
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