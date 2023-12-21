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13 весёлых новогодних игр для всей семьи

13 весёлых новогодних игр для всей семьи

Автор:
21 декабря 2023 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: игра   конкурс   новый год   праздник   развлечение   семья   
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Новогодние праздники - волшебное время и возможность провести больше времени с любимыми людьми. Так почему бы после застолья не повеселиться? Что может быть лучше для укрепления семейных уз, чем командные игры? Перед вами конкурсы и развлечения для всех возрастов.

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Те же правила, только вместо крестиков и ноликов берём праздничные картинки. Это могут быть ёлки, звёзды, леденцы.


Для этой игры потребуется два контейнера, большая ложка и много бантиков. Игроку завязывают глаза, и он должен переложить как можно больше бантиков из одного контейнера в другой.


Карамельную трость на нитке привязывают к животу, затем игрок с помощью такого крючка должен выловить из миски как можно больше конфет. Время, конечно же, ограничено.


Для этого развлечения потребуется коробка среднего размера и пять пар предметов разной формы. Эта семья использовала стаканы. Участник должен запомнить последовательность фигур и правильно расставить ряд.


Капитан быстро командует "налево" или "направо", и все в шеренге должны быстро шагнуть или повернуться в нужном направлении. Главное, чтобы участники без колебаний выполнили команду. Тот, кто запнётся, выбывает.


Перед началом игры каждый игрок получает горсть бантиков. Цель - прикрепить как можно больше бантиков к спине противника.

Если взрослые хотят сделать эту игру немного веселее, можно ввести дополнительное правило. По истечении времени каждый должен выпить столько рюмок, сколько бантиков у него на спине.


Для этой алкогольной игры понадобятся рулоны туалетной бумаги и рюмки. На конец рулона кладется рюмка. Участники должны свернуть его обратно, не расплескав жидкость.


Каждый участник надевает пластиковые стаканы на руки, имитируя копыта, и старается положить в свою тарелку как больше зефира. Игра длится всего минуту, кто собрал больше сладостей, то и победил.


Цель соревнования - запустить ёлку так, чтобы она не упала со стола и остановилась на линии с наибольшим призом.


К стаканчику привязано множество ленточек, каждая из которых ведёт к подарку. Участники тянут за конец ленточки и получают свой приз.


Игроки должны попасть мячом в стакан.


Нужно запустить банку так, чтобы она остановилась на призе.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: игра   конкурс   новый год   праздник   развлечение   семья   
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