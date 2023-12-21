13 весёлых новогодних игр для всей семьи

Перед началом игры каждый игрок получает горсть бантиков. Цель - прикрепить как можно больше бантиков к спине противника.

Если взрослые хотят сделать эту игру немного веселее, можно ввести дополнительное правило. По истечении времени каждый должен выпить столько рюмок, сколько бантиков у него на спине.