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Непростая жизнь новогодней ёлки во дворе на праздниках

Непростая жизнь новогодней ёлки во дворе на праздниках

Автор:
09 января 2024 08:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новый год   вандалы   люди   поступок   праздник   ёлка   
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Несколько мгновений из жизни маленькой елочки в Комсомольске-на-Амуре на новогодних праздниках. Ёлочка, держись!

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Еще один эпизод с ёлочкой. Герои видео оказались более миролюбивыми и не стали обижать дерево.

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Метки: Видео   Новый год   вандалы   люди   поступок   праздник   ёлка   
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5  комментариев
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18k
sos1960sos Час назад
О, сколько нам дебилов чудных дарует просвещенья дух...
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9k
Роман 7 минут назад
=( Ля, люди, ну что с вами не так! А последние порадовали.
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6k
Vэл 12 минут назад
Ублюдков к сожалению больше чем нормальных...
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901
Олеся К Полчаса назад
дикари
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5k
4ijik Час назад
Быдло, как оно есть...
Второй ролик улыбнул. Пусть у ребят будет хороший год!
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Alex Chebrikov

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