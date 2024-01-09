Непростая жизнь новогодней ёлки во дворе на праздниках

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Несколько мгновений из жизни маленькой елочки в Комсомольске-на-Амуре на новогодних праздниках. Ёлочка, держись!
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Еще один эпизод с ёлочкой. Герои видео оказались более миролюбивыми и не стали обижать дерево.
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Второй ролик улыбнул. Пусть у ребят будет хороший год!