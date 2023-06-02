"Как из дикого леса": раздача бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре закончилась настоящей давкой

Гипермаркет хотел порадовать подрастающее поколение в День защиты детей, но что-то пошло не так.
1 июня, в Комсомольске-на-Амуре местная сеть гипермаркетов "Самбери" решила устроить акцию с угощением детей бесплатным мороженым. О предстоящем аттракционе неслыханной щедрости раструбили все городские паблики, и у магазина по ул. Дикопольцева собралась толпа взрослых и детей.
Источник:
Все ожидали раздачи лакомства, и когда появились работники магазина с вожделенным мороженым, толпа ринулась за угощением.
Разумеется, возникла давка, и видео, снятое в момент раздачи лакомства, хорошо иллюстрирует царившую в тот момент атмосферу.
Осторожно! Впечатлительным просьбы воздержаться от просмотра видео!
Источник:
В местных СМИ появилось сообщение, что в давке пострадали дети. Однако представитель прокуратуры Хабаровского края заверила, что ситуация находится на контроле ведомства, и пока " ни в полицию, ни в медучреждения никто не обращался".
В соцсетях сетуют, что давка случилась из-за слишком малого количества бесплатного мороженого. Дескать, что те 7 коробок на такую толпу?
Другие же пользователи считают, что во всём виноваты родители детей. Именно они должны были контролировать ситуацию и как-то руководить процессом. Представители гипермаркета, кстати, тоже уверены, что сделали всё, что было в их силах. На празднике присутствовали представители службы охраны, работали аниматоры. И идея этого мероприятия состояла в том, чтобы "создать праздничную атмосферу".
Психолог, психотерапевт Центра семейной психотерапии в Хабаровске Игорь Любачевский, к примеру, считает, что ответственность за случившееся полностью лежит на организаторах. Они должны были предусмотреть, что в таких ситуациях эффект толпы неизбежен, и нужно предугадать все нюансы и возможные сложности, которые могут возникнуть в этих обстоятельствах. "Организуешь — надо продумать систему безопасности, чтобы всем было хорошо, и репутация не пострадала, и здоровье людей не пострадало", - считает Лобачевский.
А вот пресс-секретарь сети "Самбери" на Дальнем Востоке рассказывает, что их гипермаркеты каждый год устраивают подобную акцию, т.к. хотят порадовать детей. В нынешнем году было роздано 769 килограммов мороженого (9 620 штук), и в том самом гипермаркете, где случилась давка, дети получили в подарок около 1,5 тысяч штук сладкого лакомства. Но такие неприятные инциденты заставляют задуматься: а стоит ли вообще устраивать эти акции? Когда хочешь порадовать, а получаешь сплошные проблемы.
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
В 7:00 из кабинета выходит медсестра и кладёт на подоконник 30 талонов.
А там ее поджидает толпа (в основном бабки) человек в 50-70.
И начинается БИТВА !
Несколько раз видел как реально бьют друг-другу морды за тот талончик.
Приходят к дверям в 3:00 - 4:00 (!!!!!!) штоб вот эдаким образом сдать анализы.
Это невероятно! Даже в такой ситуации можно обвинить не стадо невоспитанных животных, а руку дающего: "Не обеспечили отсутствие быдлячества!"
купил на n-ю сумму товара - морожка в подарок.
и вроде не сп..здил и желающих халявы сразу убавиться.