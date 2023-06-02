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"Как из дикого леса": раздача бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре закончилась настоящей давкой

"Как из дикого леса": раздача бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре закончилась настоящей давкой

Автор:
02 июня 2023 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: давка   день защиты детей   дети   комсомольск-на-амуре   мороженое   халява   эффект толпы   
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Гипермаркет хотел порадовать подрастающее поколение в День защиты детей, но что-то пошло не так.

1 июня, в Комсомольске-на-Амуре местная сеть гипермаркетов "Самбери" решила устроить акцию с угощением детей бесплатным мороженым. О предстоящем аттракционе неслыханной щедрости раструбили все городские паблики, и у магазина по ул. Дикопольцева собралась толпа взрослых и детей.


Все ожидали раздачи лакомства, и когда появились работники магазина с вожделенным мороженым, толпа ринулась за угощением.


Разумеется, возникла давка, и видео, снятое в момент раздачи лакомства, хорошо иллюстрирует царившую в тот момент атмосферу.


В местных СМИ появилось сообщение, что в давке пострадали дети. Однако представитель прокуратуры Хабаровского края заверила, что ситуация находится на контроле ведомства, и пока " ни в полицию, ни в медучреждения никто не обращался".


В соцсетях сетуют, что давка случилась из-за слишком малого количества бесплатного мороженого. Дескать, что те 7 коробок на такую толпу?


Другие же пользователи считают, что во всём виноваты родители детей. Именно они должны были контролировать ситуацию и как-то руководить процессом. Представители гипермаркета, кстати, тоже уверены, что сделали всё, что было в их силах. На празднике присутствовали представители службы охраны, работали аниматоры. И идея этого мероприятия состояла в том, чтобы "создать праздничную атмосферу".


Психолог, психотерапевт Центра семейной психотерапии в Хабаровске Игорь Любачевский, к примеру, считает, что ответственность за случившееся полностью лежит на организаторах. Они должны были предусмотреть, что в таких ситуациях эффект толпы неизбежен, и нужно предугадать все нюансы и возможные сложности, которые могут возникнуть в этих обстоятельствах. "Организуешь — надо продумать систему безопасности, чтобы всем было хорошо, и репутация не пострадала, и здоровье людей не пострадало", - считает Лобачевский.


А вот пресс-секретарь сети "Самбери" на Дальнем Востоке рассказывает, что их гипермаркеты каждый год устраивают подобную акцию, т.к. хотят порадовать детей. В нынешнем году было роздано 769 килограммов мороженого (9 620 штук), и в том самом гипермаркете, где случилась давка, дети получили в подарок около 1,5 тысяч штук сладкого лакомства. Но такие неприятные инциденты заставляют задуматься: а стоит ли вообще устраивать эти акции? Когда хочешь порадовать, а получаешь сплошные проблемы.

Источник:

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Метки: давка   день защиты детей   дети   комсомольск-на-амуре   мороженое   халява   эффект толпы   
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33  комментария
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Б.Касторский Час назад
Сколько тяги к унижению самих себя? Первый раз мороженое увидели? Последнее мороженое в жизни? Нет ста рублей? Что не так с этими людьми.
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10k
Бритва 2 минуты назад
"В битве за мороженку про*бал мобильник, порвал пиджак и штаны, потерял зуб. Но оказался самым быстрым и дерзким. Результатом доволен."
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1k
neskaju20 8 минут назад
Понаехи из мухосрансков никогда в жизни мороженого не видели.
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2k
Руслан 11 минут назад
Позорище. Ради одного-двух рожков мороженого терять время, нервы, подвергать себя и своих детей опасности в толпе
Да ещё давать лишний повод поржать над россиянами и потыкать пальцем...Чего ради? Торговую сеть эту, думаю, в ближайшее время проверят от и до надзорные органы (идиоты, хотели хайпа? получите по полной). Еще проверят и другие органы на предмет того "а не было ли умысла"?
И ведь можно было организовать всё цивилизованно. К примеру, давать бесплатное мороженое покупателям на кассе за каждые 500-1000 рублей в чеке. И выручку бы подняли и обошлись бы без этой стыдобы.
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2k
vijilante 18 минут назад
В одной региональной поликлинике , раз в неделю принимают кровь на "биохимию".
В 7:00 из кабинета выходит медсестра и кладёт на подоконник 30 талонов.
А там ее поджидает толпа (в основном бабки) человек в 50-70.
И начинается БИТВА !
Несколько раз видел как реально бьют друг-другу морды за тот талончик.
Приходят к дверям в 3:00 - 4:00 (!!!!!!) штоб вот эдаким образом сдать анализы.
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13k
MilfFucker 22 минуты назад
В детстве думал вырасту и буду мороженное каждый день есть. А фиг там, могу себе позволить его есть каждый день и не по одной штуке, а нельзя, ибо жиробасом быть не охота.
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8k
Лещ 24 минуты назад
Что за дети ипанутые?? Попроси ты ты у родителей 50р на мороженное и научись видео снимать нормально!!!
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
если бы мне было 8 лет, я бы там тоже повоевал, но взрослые люди...
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12k
Марсианин 39 минут назад
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА - не наказан будешь!
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1k
Просто чувак в интернете 40 минут назад
Позорище. Нет на мороженое денег что ли?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Стая диких обезьян не умеет себя вести по-человечески? Выслать в свои аулы к ишакам!
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9k
Борис Карабанов Час назад
"Организуешь надо продумать систему безопасности, чтобы всем было хорошо, и репутация не пострадала, и здоровье людей не пострадало", - считает Лобачевский.

Это невероятно! Даже в такой ситуации можно обвинить не стадо невоспитанных животных, а руку дающего: "Не обеспечили отсутствие быдлячества!"
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74k
Viktor Час назад
Это сладкое слово - ХАЛЯВА!
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5k
Sanar Час назад
Да нормально, это же Комсомольск там это норма, смотрящие херащие гопкультура, 90е не отходят по сей день, есть два региона в нашей стране куда я летаю с огромным отвращением, это север Хабаровского края и ещё один, но речь за Комсу
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13k
Shtoppi Час назад
что касается видео
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15k
Smiley Час назад
Минус за вертикалку.
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7k
Дмитрий Час назад
Гр...е деб..лы! Любители халявы! И это я сейчас прежде всего об их родителей!
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28k
Serg2001 Час назад
Чувство собственного достоинства важнее любой халявы. Лично меня так родители воспитывали с самого маленького возраста. Очевидно с этими детьми всё иначе. Печаль.
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330
Кирилл Башков Serg2001 Час назад
потребители...
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3k
Дмитрий Час назад
В 5-10 очередей заставить встать, а провокаторов и торопыг выпроваживать? А с другой стороны ради одного бесплатного стаканчика за 50р переться и стоять просто глупо. Родители тоже конченые, если детей из-за 1 порции мороженого туда потащили.
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13k
кира Час назад
Дебилы!!! Из-за паршивых 100 рублей готовы детей давить! Совсем люди башку отморозили!
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9k
МихА Час назад
Надо запретить заливать такое говновидео,,, мне уже шею замкнуло. Автору МИНУС
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