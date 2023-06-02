"Как из дикого леса": раздача бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре закончилась настоящей давкой

Другие же пользователи считают, что во всём виноваты родители детей. Именно они должны были контролировать ситуацию и как-то руководить процессом. Представители гипермаркета, кстати, тоже уверены, что сделали всё, что было в их силах. На празднике присутствовали представители службы охраны, работали аниматоры. И идея этого мероприятия состояла в том, чтобы "создать праздничную атмосферу".





Психолог, психотерапевт Центра семейной психотерапии в Хабаровске Игорь Любачевский, к примеру, считает, что ответственность за случившееся полностью лежит на организаторах. Они должны были предусмотреть, что в таких ситуациях эффект толпы неизбежен, и нужно предугадать все нюансы и возможные сложности, которые могут возникнуть в этих обстоятельствах. "Организуешь — надо продумать систему безопасности, чтобы всем было хорошо, и репутация не пострадала, и здоровье людей не пострадало", - считает Лобачевский.





А вот пресс-секретарь сети "Самбери" на Дальнем Востоке рассказывает, что их гипермаркеты каждый год устраивают подобную акцию, т.к. хотят порадовать детей. В нынешнем году было роздано 769 килограммов мороженого (9 620 штук), и в том самом гипермаркете, где случилась давка, дети получили в подарок около 1,5 тысяч штук сладкого лакомства. Но такие неприятные инциденты заставляют задуматься: а стоит ли вообще устраивать эти акции? Когда хочешь порадовать, а получаешь сплошные проблемы.