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«Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»: народный артист России рассказал, что думает об Иваре Калныньше и его словах о нашей стране

«Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»: народный артист России рассказал, что думает об Иваре Калныньше и его словах о нашей стране

Автор:
31 мая 2023 15:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Пашутин   СССР   актер   ивар калныньш   критика   оплата   
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Он вообще не понимает, что стряслось с его коллегой и товарищем.

Александр Пашутин - народный артист РФ, а карьеру начинал ещё в СССР.

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Тогда же снимался вместе с Иваром Калныньшем в «ТАСС уполномочен заявить». А позже - в проектах «Год Лошади — созвездие Скорпиона», «Случай в квадрате 36-80» и «Тайне виллы». По словам Пашутина, у них никогда не было разногласий. Коллега из Прибалтики правильно оценивал свой потенциал и понимал, что известность и деньги он получил благодаря советскому кинематографу.

А не так давно он заявил, что в СССР ему постоянно недоплачивали:

Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен». Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбрасывали шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников, — сказал 74-летний актёр.

Александр Пашутин такой позиции Калныньша не понял:

Дело в том, что славу ему создало именно наше кино. Что бы он делал на своей Рижской киностудии? Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик? Кто смотрел их латвийское, литовское, эстонское кино? А благодаря советским фильмам этих актеров знали все — советский рынок киносбыта растянулся от Калининграда до Сахалина.

По словам Пашутина, уже во времена СССР, Ивар отлично зарабатывал. Да и после развала страны, постоянно работал в России.

Не понимаю, что с ним случилось. Для меня слова Ивара про то, что в СССР на нем зарабатывали миллионы, — как страшный сон. Я лично воспринимаю слова Калныньша как заблуждение 70-летнего человека.


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Метки: Александр Пашутин   СССР   актер   ивар калныньш   критика   оплата   
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4  комментария
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13k
Shtoppi 47 минут назад
пошел этот ивар - прибалт в жопу, вместе с вакулей и пр. дерьмецом из прибалтийских марионеточных вымиратов!
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2k
Сергей Полчаса назад
И ещё новость. У нас в латвии, сегодня выбрали (парламент) нового президента. Он pidr. Президент новый. Тот что сейчас идиот, а теперь pidr будет. Боюсь представить, как мы теперь жить будем.
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101
Человек Разумный 36 минут назад
Эта болезнь, вроде чубатость называется. Переизбыток хохлоцилина в крови приводит к необратимым изменениям в головном мозге, при тяжелом течении болезни головной мозг истощается и остается только нитка которая держит уши и чуб
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32k
АнтонПолднев 49 минут назад
Ну и зарабатывает он сейчас?
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