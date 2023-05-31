«Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»: народный артист России рассказал, что думает об Иваре Калныньше и его словах о нашей стране

Он вообще не понимает, что стряслось с его коллегой и товарищем.
Александр Пашутин - народный артист РФ, а карьеру начинал ещё в СССР.
Тогда же снимался вместе с Иваром Калныньшем в «ТАСС уполномочен заявить». А позже - в проектах «Год Лошади — созвездие Скорпиона», «Случай в квадрате 36-80» и «Тайне виллы». По словам Пашутина, у них никогда не было разногласий. Коллега из Прибалтики правильно оценивал свой потенциал и понимал, что известность и деньги он получил благодаря советскому кинематографу.
А не так давно он заявил, что в СССР ему постоянно недоплачивали:
Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен». Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбрасывали шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников, — сказал 74-летний актёр.
Александр Пашутин такой позиции Калныньша не понял:
Дело в том, что славу ему создало именно наше кино. Что бы он делал на своей Рижской киностудии? Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик? Кто смотрел их латвийское, литовское, эстонское кино? А благодаря советским фильмам этих актеров знали все — советский рынок киносбыта растянулся от Калининграда до Сахалина.
По словам Пашутина, уже во времена СССР, Ивар отлично зарабатывал. Да и после развала страны, постоянно работал в России.
Не понимаю, что с ним случилось. Для меня слова Ивара про то, что в СССР на нем зарабатывали миллионы, — как страшный сон. Я лично воспринимаю слова Калныньша как заблуждение 70-летнего человека.
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