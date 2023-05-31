«Кому они были нужны — эти актеры прибалтийских республик?»: народный артист России рассказал, что думает об Иваре Калныньше и его словах о нашей стране

Тогда же снимался вместе с Иваром Калныньшем в «ТАСС уполномочен заявить». А позже - в проектах «Год Лошади — созвездие Скорпиона», «Случай в квадрате 36-80» и «Тайне виллы». По словам Пашутина, у них никогда не было разногласий. Коллега из Прибалтики правильно оценивал свой потенциал и понимал, что известность и деньги он получил благодаря советскому кинематографу.

А не так давно он заявил, что в СССР ему постоянно недоплачивали: