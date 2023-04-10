Безгласный свидетель: кто оказал неожиданную, но ценную помощь в раскрытии преступления?

Дело застопорилось, подозреваемых не было, поскольку у женщины и недоброжелателей не было, не говоря о врагах. Следы взлома отсутствовали. То есть она или впустила убийцу сама, или забыла запереть дверь, или у того был ключ.

Методика анализа ДНК тогда ещё не применялась. И образцы ожидали своего часа больше 20 лет. Только спустя указанное время создали ДНК-профиль человека, образцы крови которого совпали с обнаруженными на шерсти пса.

Новые детективы внимательно изучили дело. И в поле зрения попал парень по имени Ларри Стивенс – друг парня соседки сверху. У неё и у её бойфренда было алиби. А их приятель, который нередко бывал в гостях у соседки, спешно сбежал после убийства Энн.

К тому же выяснилось, что он демонстрировал склонность к насилию – избивал бывшую жену, которая и подала в связи с этим на развод.