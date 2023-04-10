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Безгласный свидетель: кто оказал неожиданную, но ценную помощь в раскрытии преступления?

Безгласный свидетель: кто оказал неожиданную, но ценную помощь в раскрытии преступления?

Автор:
10 апреля 2023 11:04
Сообщество : Криминал
Метки: Патрисия Энн Росс   днк   интересно   криминал   кровь   образец   преступление   собака   убийство   улика   
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Патрисия Энн Росс перебралась в город Ла-Пальма (Калифорния) в надежде построить лучшее будущее. Но мечтам женщины не суждено было сбыться.

События разворачивались в конце 1974 года. Молодая привлекательная женщина покинула Аризону практически налегке, чтобы  оставить позади горький опыт неудачного брака. Энн, как называли её родные, быстро обзавелась друзьями на новом месте. На работе женщина тоже показала себя с лучшей стороны. Намечались и изменения в личной жизни, но пока их в полной мере не случилось, Энн посвящала время любимице – собачке Джоди.

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11 декабря 1974 года день на работе был суматошный. Энн предложили возглавить головной офис в Лос-Анджелесе, и она посвятила время изучению документации. На вечер тоже были планы – свидание. Вернувшись домой, она начала готовиться к выходу в свет. Свидание должно было быть двойным, поэтому девушка готовилась особенно тщательно, чтобы предстать перед избранником во всём блеске.

Когда Росс не появилась в назначенное время, её подруга забеспокоилась, зная ответственность и пунктуальность Энн. И попросила своего парня Рода проверить, всё ли в порядке. Тот взял у Шари запасной ключ и уехал. Спустя полчаса от него раздался звонок.

Судя по картине, женщину застали врасплох и вытащили из ванны. Несчастная подверглась перед смертью насилию. На месте преступления обнаружились пятна крови, предположительно принадлежавшие убийце.

Что примечательно, отважная малышка Джоди бросилась на защиту хозяйки. И укусила нападавшего, поскольку её шерсть тоже оказалась испачкана в крови. Но преступник не расправился с животным, а засунул в ящик комода и закрыл его на ключ.

Дело застопорилось, подозреваемых не было, поскольку у женщины и недоброжелателей не было, не говоря о врагах. Следы взлома отсутствовали. То есть она или впустила убийцу сама, или забыла запереть дверь, или у того был ключ.

Методика анализа ДНК тогда ещё не применялась. И образцы ожидали своего часа больше 20 лет. Только спустя указанное время создали ДНК-профиль человека, образцы крови которого совпали с обнаруженными на шерсти пса.

Новые детективы внимательно изучили дело. И в поле зрения попал парень по имени Ларри Стивенс – друг парня соседки сверху. У неё и у её бойфренда было алиби. А их приятель, который нередко бывал в гостях у соседки, спешно сбежал после убийства Энн.

К тому же выяснилось, что он демонстрировал склонность к насилию – избивал бывшую жену, которая и подала в связи с этим на развод.

Получить ордер на изъятие образца ДНК полицейские не смогли. Случай подвернулся только в 2015 году, когда следующая супруга Ларри обвинила его в насилии. Результат ДНК, как и следовало ожидать, совпал с образцами крови, найденными на месте убийства Энн в 1974 году.

Мужчину арестовали. Присяжным и часа не понадобилось на то, чтобы вынести приговор: виновен. Ларри, которому на тот момент было уже 65 лет, навсегда отправился за решётку.

Правда стала известна только благодаря самоотверженности животного. Ведь жертва, которую застали врасплох, не смогла сопротивляться так, чтобы на месте преступления остались какие-то следы преступника: волосы, кровь, частички кожи.

А маленькая Джоди, укусившая его, заполучила таким образом образец. Который пусть и через годы, но помог найти убийцу и восстановить справедливость. Собачий век короток, и Джоди уже не дожила до этого времени. Но последние годы маленькая отважная собака, не побоявшаяся напасть на большого человека, доживала в заботе и любви у подруги погибшей хозяйки.

 

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Метки: Патрисия Энн Росс   днк   интересно   криминал   кровь   образец   преступление   собака   убийство   улика   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk 7 минут назад
"Судя по картине, женщину застали врасплох и вытащили из ванны..."
"Следы взлома отсутствовали. То есть она или впустила убийцу сама..."
Из ванной она ему открыла?
Автор, ты когда свои куёвые детективчики копируешь, хоть сам иногда думай.
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