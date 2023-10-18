Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века

Четверть века ушла на то, чтобы найти убийцу молодой женщины и заставить понести заслуженное наказание.
В тот февральский день 1986 года житель Лос-Анджелеса Джон Рюттен не смог дозвониться жене Шерри Расмуссен. 24 февраля 27-летняя медсестра неважно себя чувствовала и осталась дома.
Когда Джон приехал домой, то увидел на подъездной дорожке осколки стекла. Мужчина понял, что стряслось что-то плохое, и побежал через гараж в дом.
Внутри царил хаос: лежащая мебель, сломанные вещи, кровавый отпечаток ладони на стене. Шерри он обнаружил на полу в луже крови в той же ночной рубашке, в которой она была утром. Лицо молодой женщины обезобразили многочисленные порезы и гематомы – Шерри сопротивлялась до последнего. Мужчина вызвал полицию и обессилено опустился на пол. Впоследствии выяснилось, что три выстрела из револьвера 38-го калибра достигли цели. И каждый из них оказался смертельным. Пули пробили сердце, легкие и позвоночник.
В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что женщина стала жертвой случайного ограбления. В гостиной лежала аккуратно подготовленная дорогая электроника, которую грабитель планировал забрать, но столкнулся с оставшейся дома хозяйкой и решил не оставлять свидетелей.
Помимо порезов и гематом на теле убитой криминалист заметил на предплечье жертвы чёткий отпечаток зубов. Он старательно протёр место укуса тампоном, поместил в пробирку, запечатал и приложил записку с датой и временем. Обычная практика. Но своего часа эта улика дожидалась долгих 23 года.
Родители жертвы Нелс и Лоретта Расмуссен периодически пытались раскачать полицию – объявили вознаграждение, привлекали прессу. Но меняющиеся детективы отмахивались от них, аргументируя отсутствием подозреваемых и перспективных версий.
Надежда забрезжила только в 2001 году, когда в Лос-Анджелесе появился новый отдел по расследованию нераскрытых тяжких преступлений. Его главе Дэвиду Лэмбкину пришла идея возобновить расследование и использовать возможности новых технологий.
Изрядно потрёпанный конверт с уликой вскрыла криминалист Дженнифер Баттеруорт и провела анализ ДНК. На тампоне был материал двух человек – жертвы и ещё одной женщины. Совпадений по базе не оказалось. Но криминалиста этот момент заинтересовал, поскольку в совершении убийства подозревались мужчины-латиноамериканцы.
Имя Стефани Лазарус в числе первых подозреваемых назвал отец убитой. Стефани была бывшей девушкой Джона. Они вместе учились, отношения были серьёзными. Но Рюттен познакомился с Шерри, влюбился и порвал с бывшей девушкой.
Стефани не исчезла с радаров. И продолжала общение с бывшим даже после свадьбы, звонила, приходила без приглашения в гости. Ситуация осложнялась тем, что Лазарус работала в полиции. И Шерри опасалась вступать в открытое противостояние с офицером.
От Нелса тогда отмахнулись, посоветовав меньше смотреть телевизор.
Прямых доказательств вины не было, но следствие решило отработать эту версию. Коллеги Стефани под предлогом помощи в расследовании другого дела увели её в допросную и стали расспрашивать об отношениях с Джоном. Неожиданно Лазарус заволновалась, стала путаться в показаниях, говорить, что ничего не помнит.
На выходе её ждали наручники. Поскольку времени в допросной хватило на то, чтобы сделать анализ ДНК, используя выброшенный стаканчик из-под кофе, и сравнить его с материалом, извлечённым из раны от зубов на предплечье жертвы.
При обыске в доме Лазарус нашли старый дневник, где она подробно описывала чувства к Рюттену и желание отомстить его жене. Вскоре после убийства она заявила о потере личного оружия – револьвера 38 калибра. Из такого была убита Шерри.
Что примечательно, Лазарус была на хорошем счету на работе. С идеальным послужным списком без тёмных пятен. Работала в престижном отделе, специализирующемся на краже предметов искусства. Через несколько лет после преступления вышла замуж за коллегу, усыновила ребёнка, выступила инициатором запуска специальной программы по защите детей в своём отделе.
Лазарус приговорили к пожизненному сроку. С возможностью выхода по УДО, но таковая появится только в 2039 году. Доживёт ли ревнивая бывшая до того времени – большой вопрос. Ведь тогда заключённой Лазарус будет почти 80 лет.
Источник:
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