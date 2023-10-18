Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века

Изрядно потрёпанный конверт с уликой вскрыла криминалист Дженнифер Баттеруорт и провела анализ ДНК. На тампоне был материал двух человек – жертвы и ещё одной женщины. Совпадений по базе не оказалось. Но криминалиста этот момент заинтересовал, поскольку в совершении убийства подозревались мужчины-латиноамериканцы.

Имя Стефани Лазарус в числе первых подозреваемых назвал отец убитой. Стефани была бывшей девушкой Джона. Они вместе учились, отношения были серьёзными. Но Рюттен познакомился с Шерри, влюбился и порвал с бывшей девушкой.

Стефани не исчезла с радаров. И продолжала общение с бывшим даже после свадьбы, звонила, приходила без приглашения в гости. Ситуация осложнялась тем, что Лазарус работала в полиции. И Шерри опасалась вступать в открытое противостояние с офицером.

От Нелса тогда отмахнулись, посоветовав меньше смотреть телевизор.