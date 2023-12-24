10 исторических загадок, над которыми ломают голову археологи

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Во всем мире существует большое количество древних загадок, которые, по-видимому, никогда не будут разгаданы. Причин для этого множество: потеря данных и свидетельств, прискорбное разрушение ценных археологических памятников и многое другое. В этом посте вы увидите загадочные археологические открытия, которым даже в наши дни нет логического объяснения.
1. Меч реки Уитем, Англия
В 1825 году в реке Уитем, недалеко от Линкольна, Англия, был найден рыцарский меч. Он датирован концом тринадцатого века и, вероятно, изготовлен в Германии. На нём есть надпись, которую до сих пор не удалось расшифровать: +NDXOXCHWDRGHDXORVI+. В настоящее время меч выставлен в Британской библиотеке, учреждении, которое обратилось к общественности за помощью в расшифровке надписи на клинке, поскольку ни криптографы, ни лингвисты не смогли его расшифровать.
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2. Римские додекаэдры
Большое количество таких прекрасных предметов, сделанных из бронзы, были найдены разбросанными по всей Европе, вдоль и поперек территории, которую когда-то занимала Римская империя, но до сегодняшнего дня неизвестно, какова была их функция. Исследователи предполагают, что, возможно, древние мореплаватели использовали их для ориентирования в море, но это не больше, чем теория, и до сих неизвестно наверняка, какова была их цель.
3. Двойное детское захоронение средневековья: одно языческое, а другое христианское
В 1992 году были найдены останки девочки, предположительно принадлежавшей к династии Меровингов, и скандинавского мальчика, похороненных примерно между 700 и 730 годами нашей эры. Двойная гробница находилась в резиденции священника, в монастыре небольшой церкви на территории, которая позже станет Франкфуртским собором, в 1300 году. На девушке были туника и шаль, украшения для ушей, пальцев, рук, шеи и груди из золота, серебра, бронзы и драгоценных камней, и она была похоронена по христианскому обряду, в то время как у мальчика было ожерелье, которое было скандинавским амулетом и он был похоронен по языческому обряду. Обстоятельства смерти и история двойного захоронения этих маленьких детей, погибших в средневековом Франкфурте, вероятно, никогда не будут известны.
4. Рукопись Сибиу, Румыния
Рукопись Сибиу - первая рукопись, в которой подробно описаны ракеты. Средневековый ученый Конрад Хаас успешно объяснил запуск многоступенчатой ракеты в 1555 году и, возможно, является автором этой рукописи. Хаас также описал современные космические корабли и написал о ракетном топливе. Подлинность рукописи вызывает некоторые сомнения, и эксперты изучают ее до сих пор.
5. Могила в Поморие, Болгария
Эта гробница в форме купола расположена на территории некрополя города Анхиало, времен римского господства – одно из древних захоронений, обнаруженных на территории Болгарии. По мнению археологов, усыпальница, датируемая II-III веками, некогда служила местом захоронения богатой семьи. Вход в гробницу начинается с коридора длиной 22 метра, ведущего в саму усыпальницу, представляющую собой круглое помещение. Исследования продолжаются и по сей день, потому что ученые хотят знать истинное назначение этого здания.
6. Мумии Сан-Бернардо, Колумбия
Многие туристы посещают колумбийский город Сан-Бернардо каждый год, и причина этого - загадка, которую ученым до сих пор не удается разгадать. В 1957 году местное кладбище было затоплено, и останки, которые там покоились, пришлось убрать. Рабочие, которые это делали, были впечатлены тем, что некоторые тела каким-то образом мумифицировались в гробах, даже одежда сохранилась. В местном музее можно увидеть некоторых мумий.
7. Гробница Александра Македонского
По одной из версий, тело полководца было помещено в золотой гроб, который был отправлен в Мемфис, а оттуда в египетскую Александрию, где он исчез. Считалось, что гроб Александра был найден в Сидоне, Ливан: воин в львином шлеме, изображенный на гробу, действительно напоминал полководца. Позже было выяснено, что это гроб царя Сидона. В 2014 году в Центральной Македонии был найден скелет, ученые считают, что это возможно останки Александра. Эта версия может быть подтверждена или опровергнута только после анализа ДНК и более тщательных тестов.
8. Винтовка 1873 года
Эта винтовка была найдена на дереве в национальном парке Грейт-Бейсин в штате Юта, США. В 70-х годах XIX века в этом районе появилось множество шахт и ранчо. Что удивительно, так это то, что никто не прикасался к винтовке в течение столетия.
9. Эль-Ман-де-ла-Вента, Мексика
На фотографии изображена гигантская каменная голова ольмеков, найденная в Ла-Вента, Мексика. Всего было найдено 17 голов, что вызывает много вопросов: как людям того времени удавалось создавать такие большие и тяжелые статуи? Какие инструменты они использовали? Как они транспортировали материалы?И для чего им понадобились такие большие головы? Потому что рядом с 17 гигантскими головами было много маленьких статуй.
10. Гробница Красной Королевы, Мексика
В 1994 году археологи обнаружили погребальную камеру в Паленке (город майя). Они обнаружили гроб с останками женщины, покрытыми красной пылью. Внутри они также нашли коллекцию жемчуга и нефрита. Вокруг её черепа была повязка и остатки того, что было погребальной маской. Проведенные исследования показали, что Красной Королеве на момент смерти было около 60 лет. Это интересно, потому что в той культуре власть могли унаследовать только мужчины. Женщины не получали таких почестей и не были похоронены с сокровищами, подобными тем, что были найдены в гробу Красной Королевы.
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