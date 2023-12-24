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10 исторических загадок, над которыми ломают голову археологи

10 исторических загадок, над которыми ломают голову археологи

Автор:
24 декабря 2023 21:20
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Голову   Загадки   Ломают   Открытия   археологи   исторические   
2606
11

Во всем мире существует большое количество древних загадок, которые, по-видимому, никогда не будут разгаданы. Причин для этого множество: потеря данных и свидетельств, прискорбное разрушение ценных археологических памятников и многое другое. В этом посте вы увидите загадочные археологические открытия, которым даже в наши дни нет логического объяснения.

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Метки: Голову   Загадки   Ломают   Открытия   археологи   исторические   
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5  комментариев
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16k
Типа граф 39 минут назад
Вот найдут наши далёкие потомки "спинер" и будут гадать , чё это за хрень такая .
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10k
Trenzel2003 17 минут назад
NDXOXCHWDRGHDXORVI
Ничего не напоминает?
*
*
*
А так?
NDXO-XCHW-DRGH-DXOR-VI
*
*
*
код активации.
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2k
Digektor Полчаса назад
Окажется, что на мече простая детская считалочка из первых букв записана... :)))))
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339
iskra Полчаса назад
Интересно,но ничего загадочного. Странно, что не упомянули манускрипт Войнича,который до сих пор не могут расшифровать,несмотря на огромный обьем текста.
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827
Виктор Чикалев 47 минут назад
Римские додекаэдры. Эта загадка уже решена - это навершия на свечи, чтобы уменьшить вероятность пожаров, керосинок-то тогда не было, а за шарики на углах их барли, чтобы не обжечься.
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