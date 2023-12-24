10 исторических загадок, над которыми ломают голову археологи

В 1992 году были найдены останки девочки, предположительно принадлежавшей к династии Меровингов, и скандинавского мальчика, похороненных примерно между 700 и 730 годами нашей эры. Двойная гробница находилась в резиденции священника, в монастыре небольшой церкви на территории, которая позже станет Франкфуртским собором, в 1300 году. На девушке были туника и шаль, украшения для ушей, пальцев, рук, шеи и груди из золота, серебра, бронзы и драгоценных камней, и она была похоронена по христианскому обряду, в то время как у мальчика было ожерелье, которое было скандинавским амулетом и он был похоронен по языческому обряду. Обстоятельства смерти и история двойного захоронения этих маленьких детей, погибших в средневековом Франкфурте, вероятно, никогда не будут известны.