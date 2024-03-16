12 необычных вещей, которые люди не смогли идентифицировать

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Когда люди находят что-то интересное, но не знают, что это такое, у них есть несколько вариантов. Можно спросить у друзей, или обратиться за ответами в Интернет. В этом посте вы увидите необычные вещи, которые задали загадку пользователям.
1. Круглая, металлическая пластина, вогнутая. Два отверстия для пальцев
"Комаль" или "тава". Это плоская форма, используемая в разных местах Центральной Америки для приготовления лепёшек.
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2. Что это за принадлежности для лодки?
Это часть лобового стекла окуневой лодки со стороны пассажира.
3. Эта вещь отлита из стали или железа
Винтажный держатель для больших почтовых пакетов, чтобы держать их открытыми, когда в них кладут вещи.
4. Что это за лестница с платформой? Она расположена у входа в местный лес с пешеходными тропами
Это для верховой езды.
5. Мы получили это от пожилого друга, который утверждает, что это что-то для рук
Это устройство для рук, для физиотерапии и сенсомоторной терапии.
6. Что это за штука? Середина достаточно гибкая, чтобы прижимать два полукруга друг к другу. На каждом полукруге есть углубления
Это массажный инструмент.
7. Деревянный стол с изогнутым подлокотником, который поворачивается
Деревянная секция помещается между матрасом и пружинными блоками и служит ручкой, помогающей забираться в кровать и вылезать из нее.
8. Нашла на съёмной квартире. Маленький зеленый кирпичик с ребрами, дырка посередине, крошится
Хорошо, что его держат в перчатках, это крысиный яд.
9. Купил это 10 лет назад на Тайване. Это выглядит и ощущается как стекло, но я много раз ронял его, и оно не разбивалось. Оно также светится в темноте. Что это?
Светящееся в темноте вещество почти наверняка является алюминатом стронция. В старых светящихся в темноте материалах использовался сульфид цинка, который намного тусклее.
10. Нашли на берегу, пластиковая и полая, размером с большой внедорожник, прикреплена к земле
"Бампер" кранец большого корабля. Используется для предотвращения столкновения огромных кораблей с пирсом. Должно быть, его выбросило на берег во время шторма.
11. Четыре деревянных предмета цилиндрической формы, содержащие, казалось бы, не связанные между собой изображения детей
Текст вверху гласит: "Совместное счастье в браке". Сверху и снизу просверлены неглубокие отверстия, которые не соединяются по центру. Нижняя сторона объекта плоская . Это "Ют-палочки" корейская настольная игра.
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