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12 необычных вещей, которые люди не смогли идентифицировать

12 необычных вещей, которые люди не смогли идентифицировать

Автор:
16 марта 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадки   Не смогли   Необычные   Открытия   Пользователи   идентифицировать   
2614
13

Когда люди находят что-то интересное, но не знают, что это такое, у них есть несколько вариантов. Можно спросить у друзей, или обратиться за ответами в Интернет. В этом посте вы увидите необычные вещи, которые задали загадку пользователям.

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Метки: Загадки   Не смогли   Необычные   Открытия   Пользователи   идентифицировать   
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2  комментария
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23
Влад 21 минуту назад
Хе.. Дикий народ - у них надо платить за сдачу металлолома..
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23
Влад 23 минуты назад
Я позанудствую.. Сейчас практически невозможно найти изделия из железа. Все сделано из стали - сплава железа с углеродом и другими элементами в разных пропорциях.
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