Серийный убийца проституток раскололся в своих преступлениях

37-летний мужик сознался в убийстве ночной бабочки. Он прирезал её за отказ переночевать. Убийца - гражданин Узбекистана, на территории РФ он находился нелегально.

Мужчина приехал и рассчитывал, что услуги проститутки будут стоить 10 тысяч рублей в час, но девушка запросила цену в три раза больше и потребовала заплатить ей 30 тысяч. На этой почве между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и воткнул его в шею девушке.

Раненая дама успела закрыться в туалете и позвонила подруге. А та уже вызвала полицейских.