Серийный убийца проституток раскололся в своих преступлениях

Гражданин Узбекистана признался в убийствах 10-летней давности.
37-летний мужик сознался в убийстве ночной бабочки. Он прирезал её за отказ переночевать. Убийца - гражданин Узбекистана, на территории РФ он находился нелегально.
Мужчина приехал и рассчитывал, что услуги проститутки будут стоить 10 тысяч рублей в час, но девушка запросила цену в три раза больше и потребовала заплатить ей 30 тысяч. На этой почве между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и воткнул его в шею девушке.
Раненая дама успела закрыться в туалете и позвонила подруге. А та уже вызвала полицейских.
Во время допроса, преступник признался в убийстве 10-летней давности: в 2010 году он задушил двух проституток в Питере. За это он 13 лет провёл в дурдоме и недавно вышел на свободу. Одной из жертв маньяк отрезал голову.
Убийца заявил ещё об одном преступлении - и снова о убийстве «ночной бабочки». Выяснилось, что мужчина - гражданин Узбекистана и на территории РФ находился нелегально. Сейчас с неадекватом работают силовики и выясняют все обстоятельства. Возбуждено дело по статье «Убийство».
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Если преступник СОЗНАЛСЯ в преступлении 10-летней давности, то значит оно НЕ БЫЛО раскрыто. Так?
Но если не было раскрыто, то почему пишут: "За это он 13 лет провёл в дурдоме"?
А если его усадили в дурдом после раскрытия, то какого хрена выпустили после того, что он ОТРЕЗАЛ ГОЛОВУ? После такого хочется спросить: "И как часто у нас отпускают на свободу любителей расчленять людей"? То есть по мнению правосудия, такие люди не опасны для общества? Типа, если один раз ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, не в состоянии аффекта, отрезал голову, то второй раз уже этого не сделает? А может тем, кто подписал приказ о его выписке и освобождении, самим пройти обследование в психушке?
"на территории РФ находился нелегально".
Почему его по выходу из дурки сразу не депортировали?
А всё просто, коррупция и взятки. Хочешь побороть преступность начни с чиновников и ментов, причём с самого верха, без их поддержки невозможно в наше время вести преступную деятельность. Всякие мелкие гаишники отпускающие пьяных водителей за копейку лишь вершина айсберга, их хоть расстреливай а ситуация не поменяется.
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Я конечно, не спец.
Но цена безумно дорогая - скорее всего девушка не рассчитывала встретить чебурека.
И поэтому заломила запредельную цену.