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Серийный убийца проституток раскололся в своих преступлениях

Серийный убийца проституток раскололся в своих преступлениях

Автор:
24 декабря 2023 19:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   дурдом   мужчина   полиция   проститутка   убийство   
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Гражданин Узбекистана признался в убийствах 10-летней давности.

37-летний мужик сознался в убийстве ночной бабочки. Он прирезал её за отказ переночевать. Убийца - гражданин Узбекистана, на территории РФ он находился нелегально.

Мужчина приехал и рассчитывал, что услуги проститутки будут стоить 10 тысяч рублей в час, но девушка запросила цену в три раза больше и потребовала заплатить ей 30 тысяч. На этой почве между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и воткнул его в шею девушке.

Раненая дама успела закрыться в туалете и позвонила подруге. А та уже вызвала полицейских.

Во время допроса, преступник признался в убийстве 10-летней давности: в 2010 году он задушил двух проституток в Питере. За это он 13 лет провёл в дурдоме и недавно вышел на свободу. Одной из жертв маньяк отрезал голову.

Убийца заявил ещё об одном преступлении - и снова о убийстве «ночной бабочки». Выяснилось, что мужчина - гражданин Узбекистана и на территории РФ находился нелегально. Сейчас с неадекватом работают силовики и выясняют все обстоятельства. Возбуждено дело по статье «Убийство».

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Метки: Видео   Питер   дурдом   мужчина   полиция   проститутка   убийство   
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11  комментариев
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2k
Rom 37 минут назад
Такое ощущение, что никогда никто не поймет, что больной человек, маньяк, извращенец, педафил, и прочее, никогда не остановится. Похоже, уже тысячи таких случаев, когда кто то отсидел, и как только вышел, совершил аналогичное преступление. Да, и это те случаи, которые мы знаем. А сколько не знаем? Куда их отпускать то.....
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5k
Ал Ди 6 минут назад
Каша какая то. Признался, провел в дурдоме, заявил. Непонятно.
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2k
Звёздный странник 13 минут назад
СТОП, СТОП, СТОП! Опять какая-то белиберда в посте.
Если преступник СОЗНАЛСЯ в преступлении 10-летней давности, то значит оно НЕ БЫЛО раскрыто. Так?
Но если не было раскрыто, то почему пишут: "За это он 13 лет провёл в дурдоме"?
А если его усадили в дурдом после раскрытия, то какого хрена выпустили после того, что он ОТРЕЗАЛ ГОЛОВУ? После такого хочется спросить: "И как часто у нас отпускают на свободу любителей расчленять людей"? То есть по мнению правосудия, такие люди не опасны для общества? Типа, если один раз ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, не в состоянии аффекта, отрезал голову, то второй раз уже этого не сделает? А может тем, кто подписал приказ о его выписке и освобождении, самим пройти обследование в психушке?
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4k
Горожанин 14 минут назад
Убийцы - это те, кто выпустил его из дурдома. Это могут быть далеко не врачи, а управленцы от здравоохранения. Им нужны показатели и экономия на премии себе любимым. А на врачей просто надавили.
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56k
Мойша 15 минут назад
А случайно не покончит сей кадр у себя в камере?
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35k
Fat Lynx 18 минут назад
https://www.sovsekretno.ru/news/v-moskve-grazhdanin-uzbekistana-zarezal-prostitutku-potomu-chto-ne-smog-dogovoritsya-s-ney-o-tsene/https://www.sovsekretno.ru/news/v-moskve-grazhdanin-uzbekistana-zarezal-prostitutku-potomu-chto-ne-smog-dogovoritsya-s-ney-o-tsene/
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36k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Ключевая фраза тут "вышел на свободу".
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
"он 13 лет провёл в дурдоме и недавно вышел на свободу".
"на территории РФ находился нелегально".
Почему его по выходу из дурки сразу не депортировали?
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37k
albedo Полчаса назад
будут стоить 10 тысяч рублей в час, но девушка запросила цену в три раза больше
=================
Я конечно, не спец.
Но цена безумно дорогая - скорее всего девушка не рассчитывала встретить чебурека.
И поэтому заломила запредельную цену.
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6k
pinbalist 47 минут назад
"За это он 13 лет провёл в дурдоме и недавно вышел на свободу. Одной из жертв маньяк отрезал голову" - такие мрази не должны жить.
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