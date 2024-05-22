В Питере полиция накрыла необычную этническую банду

В Санкт-Петербурге силовики остановили авто для проверки, внутри сидели двое мужчин 26 и 28 лет. Полицейские обыскали машину и нашли 2 кг мефедрона и ещё 50 порций этого запрещённого вещества, расфасованного по пакетикам.

Мужики оказались уроженцами Камеруна. Следующие несколько лет они будут слушать рэп в колонии.

А когда их фотографировали в участке, это было похоже на отрывок из какого-нибудь американского фильма про «гэнгста».