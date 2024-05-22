В Питере полиция накрыла необычную этническую банду

Настоящий кусочек Гарлема в культурной столице.
В Санкт-Петербурге силовики остановили авто для проверки, внутри сидели двое мужчин 26 и 28 лет. Полицейские обыскали машину и нашли 2 кг мефедрона и ещё 50 порций этого запрещённого вещества, расфасованного по пакетикам.
Мужики оказались уроженцами Камеруна. Следующие несколько лет они будут слушать рэп в колонии.
А когда их фотографировали в участке, это было похоже на отрывок из какого-нибудь американского фильма про «гэнгста».
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Криминальный дуэт занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник, - сообщили в МВД.
Ну а следствие установит, есть ли у задержанных сообщники. Возможно, в Питере образовалась настоящая банда, а не пара залётных «гэнгста».
В том же Санкт-Петербурге сегодня приняли очередную ОПГ, незаконно помогавшую мигрантам получать трудовые патенты, сертификаты о сдаче экзаменов и прочие документы. Они легализовали в нашей стране более 3000 иностранцев. В том числе с судимостью. Так что и их теперь тоже придётся искать.
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- В Санкт-Петербурге арестовали пенсионерку за организацию борделя
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- В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта
- В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство
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Вот это самое интересное.