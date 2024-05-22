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В Питере полиция накрыла необычную этническую банду

В Питере полиция накрыла необычную этническую банду

Автор:
22 мая 2024 14:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   банда   задержание   полиция   
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Настоящий кусочек Гарлема в культурной столице.

В Санкт-Петербурге силовики остановили авто для проверки, внутри сидели двое мужчин 26 и 28 лет. Полицейские обыскали машину и нашли 2 кг мефедрона и ещё 50 порций этого запрещённого вещества, расфасованного по пакетикам.

Мужики оказались уроженцами Камеруна. Следующие несколько лет они будут слушать рэп в колонии.

А когда их фотографировали в участке, это было похоже на отрывок из какого-нибудь американского фильма про «гэнгста».

Криминальный дуэт занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник, - сообщили в МВД.

Ну а следствие установит, есть ли у задержанных сообщники. Возможно, в Питере образовалась  настоящая банда, а не пара залётных  «гэнгста».

В том же Санкт-Петербурге сегодня приняли очередную ОПГ, незаконно помогавшую мигрантам получать трудовые патенты, сертификаты о сдаче экзаменов и прочие документы. Они легализовали в нашей стране более 3000 иностранцев. В том числе с судимостью. Так что и их теперь тоже придётся искать.

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Метки: Видео   Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   банда   задержание   полиция   
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5  комментариев
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33k
Владимир 2 часа назад
"В том же Санкт-Петербурге сегодня приняли очередную ОПГ, незаконно помогавшую мигрантам получать трудовые патенты, сертификаты о сдаче экзаменов и прочие документы. Они легализовали в нашей стране более 3000 иностранцев. В том числе с судимостью. Так что и их теперь тоже придётся искать."
==========
Вот это самое интересное.
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11k
SuperTroll 16 минут назад
Ниггеры, они и в России ниггеры
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1k
Exciter 36 минут назад
Чунгачанги не зотят работать от слова совсем!
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73
Рокер 57 минут назад
ву танг в тему очень)
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11k
Алексей 2 часа назад
Капец как на Мигеля(танцор) похож
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August
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