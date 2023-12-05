Свистулька: шумная игрушка из советского детства

Свистулька — игровая, сувенирная или как элемент декора интерьера — это один из немногих предметов, который благополучно переживал любые масштабные исторические события.
Почти исчезнувшая игрушка
Уходя корнями своего происхождения в глубокую древность, свистулька была неотъемлемой частью любого гончарного промысла, в каком бы регионе страны он не возникал. Соответственно, географические характеристики этого мастерства напрямую влияли на технику изготовления свистулек, вид используемой глины и характерные особенности росписи готового изделия.
В середине 20-х гг., когда молодое советское государство переживало не самые простые времена, «свистулечный» промысел во многих регионах едва не исчез, но благодаря неравнодушным к народному творчеству людям, уже к 30-м годам удалось добиться не только возрождения производства свистулек, но и их массового экспорта в ряд зарубежных стран.
Вплоть до 60-х гг. производство свистулек в СССР сохраняло все особенности, характерные для этого промысла: изделия лепили и расписывали вручную, равно как и глиняную посуду, но только используя более простой и более мелкий орнамент. Скульптурная форма свистулек тоже всегда была обобщенной, хотя и конкретной — долгое время советские мастера старались придерживаться реализма: никаких фантастических птиц и животных, только узнаваемые, существующие в реальной природе фигурки: собака, конь, барашек, кошка, петух и т.д. И лишь в более позднее время стали появляться свистульки в виде Тяни-Толкая, птицы Сирин и пр.
Свистулька как элемент советского экспорта
Все свистульки делали по одной схеме: туловище фигурки лепили вместе с ногами/лапами и головой на круглой палочке, чтобы внутри изделие оставалось полым. Отдельно изготовляли мелкие детали — крылья, рога и т.д., после чего прикрепляли их к туловищу. После обжига свистулька подвергалась ручной росписи.
Ближе к 60-м годам, когда экспортная роль свистулек была надежно за ними закреплена, а синтетические материалы не только вошли в моду, но и существенно удешевили производство многих товаров широкого спроса, свистульки были включены в перечень детских музыкальных игрушек.
Здесь, правда, тоже не обошлось без заимствований, как это часто случалось в советской легкой промышленности: та самая пластмассовая свистулька в виде птички, которую нужно было заполнять водой, и которая так нравилась советской детворе, была запатентована еще в 50-е годы в ГДР, и в то же время запущена там в массовое производство. Немецкие свистульки производились в виде разных птиц: соловья, синицы, воробья и т.д. Советский аналог, как правило, изображал только одного соловья, хотя это ничуть не мешало игрушке пользоваться огромной популярностью.
Свистулька на советской эстраде
Те, кто интересовался советской эстрадой, наверняка припомнят такой момент, что в песне «Малиновка» ВИА «Верасы» солистка как раз использует такую свистульку. Ядвига Поплавская, хоть и отказалась поначалу исполнять эту песню, сочтя ее слишком примитивной, в конце концов, все же согласилась и даже позаимствовала у своей племянницы эту игрушку, чтобы добавить к песне что-то, что напоминало бы птичьи трели.
Кстати, интересно и то, что поначалу в птичку-свистульку свистела Надежда Микулич, но т.к. от игрушки летели брызги и портили макияж певицы, было решено передать свистульку Поплавской, которая выступала в очках и могла не бояться, что от воды у нее потечет тушь на ресницах.
Помимо соловья, был налажен выпуск и других пластмассовых свистулек, представляющих собой комбинированные игрушки. Например, у паровозика во время свиста приходила в действие нитка, предназначенная для имитации выхода пара из трубы; у другой свистульки начинали вращаться «шестеренки», но интереснее всего конструкция, выполненная в виде дудочки, на одном конце которой размещалась площадка с рельсами, туннелем, паровозиком и вагончиками.
Чем сильнее поток воздуха — тем быстрее бегал по рельсам состав и тем громче звук. Если же прикрыть пальцем отверстие в игрушке, то поезд ездил беззвучно, на радость родителям играющего ребенка )) Эти свистульки производят и по сей день, но уже под видом «дыхательного тренажера для детей».
Конечно же, наравне со свистульками производилось и огромное количество обычных свистков, и прочих «громких» игрушек, которые тоже доставляли детям немало удовольствия и головной боли — их родителям, но это уже совсем другая история…
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