Свистулька: шумная игрушка из советского детства

Ближе к 60-м годам, когда экспортная роль свистулек была надежно за ними закреплена, а синтетические материалы не только вошли в моду, но и существенно удешевили производство многих товаров широкого спроса, свистульки были включены в перечень детских музыкальных игрушек.

Здесь, правда, тоже не обошлось без заимствований, как это часто случалось в советской легкой промышленности: та самая пластмассовая свистулька в виде птички, которую нужно было заполнять водой, и которая так нравилась советской детворе, была запатентована еще в 50-е годы в ГДР, и в то же время запущена там в массовое производство. Немецкие свистульки производились в виде разных птиц: соловья, синицы, воробья и т.д. Советский аналог, как правило, изображал только одного соловья, хотя это ничуть не мешало игрушке пользоваться огромной популярностью.

Свистулька на советской эстраде

Те, кто интересовался советской эстрадой, наверняка припомнят такой момент, что в песне «Малиновка» ВИА «Верасы» солистка как раз использует такую свистульку. Ядвига Поплавская, хоть и отказалась поначалу исполнять эту песню, сочтя ее слишком примитивной, в конце концов, все же согласилась и даже позаимствовала у своей племянницы эту игрушку, чтобы добавить к песне что-то, что напоминало бы птичьи трели.