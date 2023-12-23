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Сегодня у нас по плану 1996 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
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10 сентября 1996 года около станции метро "Петроградская" открывается "Макдоналдс" в Санкт-Петербурге.
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3.
Стоянка троллейбусов на Балканской площади около метро "Купчино". ТК "Балканский" ещё не успел вырасти на заднем плане.
4.
У петербуржца Валерия Потапова в те годы была традиция - снимать своих знакомых с листиком, на котором была написана текущая дата.
Этот снимок сделан у дома номер 131 по проспекту Обуховской Обороны рядом с садом Дудко.
9.
Группа "Чугунный скороход" на Зелёном мосту снимает клип на песню «Буду клубиться, буду рейвиться».
10.
В 1996 году в Петербурге снимали фильм "Брат". И благодаря этому у нас сохранился настоящий слепок города того времени.
Таким, например, был пляж за гостиницей "Прибалтийская" на Васильевском острове. Сейчас и не узнать место.
17.
А вот таким в 1996 году был Приморский район.
На фото - перекрёсток Планерной и Долгоозёрной улиц. До тотальной застройки района ещё остаётся время, а до появления ЗСД - его ещё очень даже много.
19.
Временные трамвайные пути на площади Труда. Саму площадь перекопали из-за строительства подземного перехода.
21.
Фото с площади Мужества.
С 2 декабря 1995 года здесь работал легендарный маршрут номер 80, спасавший разорванный петербургский метрополитен во время размыва.
22.
Большеохтинский мост был закрыт на реконструкцию, а для людей организовали временный пешеходный проход.
26.
Переносимся в уютное Купчино
Такой пустынной в те годы была улица Димитрова, которая тогда ещё не соединялась с проспектом Александровской фермы.
28.
Особняк Карла Сименса на Кожевенной линии Васильевского острова.
Этот прелестный домик был построен в 1-й половине XIX века. Руководство "Севкабель-холдинга" обещало восстановить его в первоначальном виде и разместить здесь нынешний музей завода, где будут собраны архивные материалы и экспонаты эпохи братьев Сименсов. Но по факту - дом просто снесли в 2009 году.
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