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Прогулка по Санкт-Петербургу 1996 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1996 года

Автор:
23 декабря 2023 21:55
Метки: Россия   история   фото   
148
28

Сегодня у нас по плану 1996 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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