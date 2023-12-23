Мигранты отменяют Новый год в русских школах

Сергей Миронов прокомментировал ситуацию, которая возникла в некоторых школах России. Там мигранты добились отмены проведения предновогодних праздничных мероприятий из-за своих религиозных убеждений. Они заявили, что люди "не должны поклоняться дереву", поэтому приезжие не допустят, чтобы их дети принимали участие в школьном праздновании Нового года.

Депутат Госдумы уже направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором изложил свою озабоченность.

В некоторых школах не будет новогодних ёлок у детей, потому что родители-мигранты выступили против: "Какая ёлка? Какой Новый год? У нас это не принято". Вы приехали в нашу страну - будьте добры уважать наши традиции, - подчеркнул Миронов.

Он также выдвинул несколько радикальных предложений по решению миграционного кризиса. Миронов предлагает ввести визовый режим со странами Средней Азии. Выдворять целыми семьями, если хотя бы один человек нарушил закон. Ввести правило: в школьных классах должно быть не более 5% детей, которые плохо говорят по-русски.

По словам парламентария, нельзя допускать, чтобы в России образовывались миграционные анклавы и чтобы приезжие навязывали гражданам России свои порядки.