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Мигранты отменяют Новый год в русских школах

Мигранты отменяют Новый год в русских школах

Автор:
23 декабря 2023 21:07
Метки: мигранты   новый год   школы   
678
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Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает сделать ряд жёстких шагов в ответ на действия мигрантов, которые пытаются отменить Новый год в русских школах.


Сергей Миронов прокомментировал ситуацию, которая возникла в некоторых школах России. Там мигранты добились отмены проведения предновогодних праздничных мероприятий из-за своих религиозных убеждений. Они заявили, что люди "не должны поклоняться дереву", поэтому приезжие не допустят, чтобы их дети принимали участие в школьном праздновании Нового года.


Депутат Госдумы уже направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором изложил свою озабоченность.


В некоторых школах не будет новогодних ёлок у детей, потому что родители-мигранты выступили против: "Какая ёлка? Какой Новый год? У нас это не принято". Вы приехали в нашу страну - будьте добры уважать наши традиции, - подчеркнул Миронов.


Он также выдвинул несколько радикальных предложений по решению миграционного кризиса. Миронов предлагает ввести визовый режим со странами Средней Азии. Выдворять целыми семьями, если хотя бы один человек нарушил закон. Ввести правило: в школьных классах должно быть не более 5% детей, которые плохо говорят по-русски.


По словам парламентария, нельзя допускать, чтобы в России образовывались миграционные анклавы и чтобы приезжие навязывали гражданам России свои порядки.

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Метки: мигранты   новый год   школы   
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28  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
Каждому черножопому и косоглазому - елку в жопу и домой в кишлак на ПМЖ без права вернуться!
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16k
Типа граф 5 минут назад
Они вообще что ли страх потеряли и берега попутали , а не пойти ли им лесом в свой аул !
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17k
a_komolow 6 минут назад
Охренели совсем тут права качать? :irefu
В кишлаке своём права качайте
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0
Pennywise Dancing Clown 20 минут назад
Готовьтесь, скоро в школах будут баранов резать...
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16k
Kucher 36 минут назад
Не нравятся порядки в России? Чемодан, вокзал, Баку (или Душанбе)! Вас тут никто силком не держит. И вам тут особо не рады.
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14k
Yorge 52 минуты назад
в Европе на рождественские праздники мусульмане работают так как не празднуют. ну так и у нас почему не так? праздник не нужен значит рабочий день.
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14k
кира 57 минут назад
Кто-то слегка перепутал праздники. Новый год - это не Рождество! Праздник никак не связан с религией и "поклонению дереву"! Елка - зимнее праздничное украшение. Еще в советские атеистические времена праздник Нового года с Дедом Морозом был введен в противовес празднованию Рождества. Прежде чем требовать что-то запретить или отменить недовольным родителям следовало бы заполнить пробелы в образовании.
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209
Raingold Fischer 57 минут назад
У меня на Фирме (Германия) каждый год в конце Декабря корпоратив и несколько мусульман сказали шефу что праздников не воспринимают и не должны приходить.
Шеф ответил что конверты с бонусами только будут раздавать на корпоративе и не х@й.
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18k
Алекс Час назад
Ссылка coub.com
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5k
Tuskub Час назад
Читаю данную новость на разных пабликах. Но нигде не увидел уточнения - кто и где . Так же не увидел реакции местных органов власти. Если не сложно - накидайте в ответ четкие ссылки на "мигранты добились отмены проведения предновогодних праздничных мероприятий из-за своих религиозных убеждений. Они заявили, что люди "не должны поклоняться дереву", поэтому приезжие не допустят, чтобы их дети принимали участие в школьном праздновании Нового года"
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13k
Владимир Час назад
Котельники, там халяль меню ввели теперь до елки [мат]
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3k
Carex Час назад
282 в чистом виде-Христа встречали пальмовыми ветвями. у нас пальмы не растут заменили на ёлку.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А ему почему-то не мешает...
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2k
Максим Макашев Час назад
Может быть всё таки ПОРА Россиянам в ответ ЗУБКАМИ КЛАЦНУТЬ???
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0
Pennywise Dancing Clown Максим Макашев 17 минут назад
Вы можете только губками чмакнуть..
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5k
Peter Griffin Час назад
Вы приехали в нашу страну - будьте добры уважать наши традиции, - подчеркнул Миронов.
Вы приехали в нашу страну-будьте добры съ..баться обратно в своё средневековье,говна вы,черножопые!-дополнил Питер Гриффин.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
у них выборы скоро,популизм..
а так,чемодан-вокзал-кишлак!
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38k
Александр Час назад
Всмысле в некоторых школах отменили елки? Надо за такое директоров на этой елке и вешать. Что еще за херь, мы что, в США превращаемся? Пусть чурки едут со своим укладом в свои чуркостаны и там елки отменяют. Дереву нельзя поклоняться, пусть овец епут и им поклоняются.
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