Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой

Когда мама парня вернулась и увидела всё это великолепие, сначала она была в шоке. Но потом мама и младшие сёстры Макса даже оценили его работу и то, настолько детально он всё обклеил. В соцсетях его видео набрало внезапную популярность - его просмотрели более трёх миллионов раз.



"Я боялся, что мама будет кричать на меня. А кто бы не испугался? Сначала мама сразу начала говорить по-польски, но потом сказала: "Вау". Они с сёстрами сначала подумали, что это просто идиотский розыгрыш, но затем увидели, какая это детальная работа, и сколько труда ушло," - рассказал Макс.