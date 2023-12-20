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Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой

Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой

Автор:
20 декабря 2023 21:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Жизнь   Приколы   Разное   истории   люди   новый год   розыгрыши   смешное   странное   
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Парень по имени Макс Маевски из Лондона решил разыграть свою маму перед Рожеством: и обклеил весь её дом обёрточной бумагой. Для этого ему понадобилось пять дней и 114 рулонов бумаги. Мама была в шоке!

20-летний парень по имени Макс Маевски родился в Польше, но сейчас живёт с семьёй в Лондоне. Недавно шутник решил разыграть свою семью перед Рождеством. Парень закупился новогодней упаковочной бумагой, и обклеил весь дом своей мамы: стены, пол, кухню, краны, раковины. Парень даже обернул бананы в чаше для фруктов, каждый кухонный нож и каждую дощечку на стульях. Всем этим творчеством он занимался пять дней по 18 часов в день, пока его мама с сёстрами были в отъезде. На бумагу он потратил 220 фунтов стерлингов (25 тыс. рублей).

Когда мама парня вернулась и увидела всё это великолепие, сначала она была в шоке. Но потом мама и младшие сёстры Макса даже оценили его работу и то, настолько детально он всё обклеил. В соцсетях его видео набрало внезапную популярность - его просмотрели более трёх миллионов раз.


"Я боялся, что мама будет кричать на меня. А кто бы не испугался? Сначала мама сразу начала говорить по-польски, но потом сказала: "Вау". Они с сёстрами сначала подумали, что это просто идиотский розыгрыш, но затем увидели, какая это детальная работа, и сколько труда ушло," - рассказал Макс.

Люди в соцсетях шутят, что парню нужно устраивать экскурсии в этот обклеенный дом. Многие оценили его навыки упаковки обёрточной бумагой, и отметили, что получилось очень аккуратно.


"Когда я начал обклеивать комнаты, думал, что это займёт пару дней, но позже понял, что уйдёт гораздо больше. Но думаю, это на 100% стоило того. Дольше всего я обклеивал стулья - на каждый ушло по 1,5 часа. Я также упаковал все столовые приборы, но это не вошло в видео," - говорит Макс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Жизнь   Приколы   Разное   истории   люди   новый год   розыгрыши   смешное   странное   
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17  комментариев
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34k
Teodor Час назад
А ведь была вполне себе стильная кухня...
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3k
STRiX 10 минут назад
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36k
Опаньки 11 минут назад
Сын блоггер - несчастье в семье
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7k
Кружок 11 минут назад
хуже поляков, только хохлы!
самые мразотные нации.
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2k
Андерсен 17 минут назад
Полагаю, что этого парня на самом деле зовут Е.Банат
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18k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ипанутым нет покоя...
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
А теперь снимай ее ! Ах, не снимается и клей силиконовый везде намертво прилип? Бензин поможет, очень веселое занятие тебя парнишка ждёт!
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35k
Max Z Shtirlic 41 минуту назад
Убил бы на месте! Причём с особой жестокостью!!
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56k
Опиум для народа 43 минуты назад
"Вау!"- сказала мама, а сама подумала - "лучше бы я тогда аборт сделала"...
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23k
homerchik 44 минуты назад
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17k
sos1960sos 57 минут назад
И всё это на эпоксидный клей...
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67k
doker Час назад
Аааа... Так выражение "х***ёй маяться" произошло от фамилии Маевски...
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17k
SandMANn Час назад
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87k
Доктор Джонс Час назад
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200
ruslan d Час назад
Достойно потратил время , а главное с пользой
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13k
Владимир Час назад
Походу у чувака много свободного времени.
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