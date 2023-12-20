Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой

Парень по имени Макс Маевски из Лондона решил разыграть свою маму перед Рожеством: и обклеил весь её дом обёрточной бумагой. Для этого ему понадобилось пять дней и 114 рулонов бумаги. Мама была в шоке!
20-летний парень по имени Макс Маевски родился в Польше, но сейчас живёт с семьёй в Лондоне. Недавно шутник решил разыграть свою семью перед Рождеством. Парень закупился новогодней упаковочной бумагой, и обклеил весь дом своей мамы: стены, пол, кухню, краны, раковины. Парень даже обернул бананы в чаше для фруктов, каждый кухонный нож и каждую дощечку на стульях. Всем этим творчеством он занимался пять дней по 18 часов в день, пока его мама с сёстрами были в отъезде. На бумагу он потратил 220 фунтов стерлингов (25 тыс. рублей).
Когда мама парня вернулась и увидела всё это великолепие, сначала она была в шоке. Но потом мама и младшие сёстры Макса даже оценили его работу и то, настолько детально он всё обклеил. В соцсетях его видео набрало внезапную популярность - его просмотрели более трёх миллионов раз.
"Я боялся, что мама будет кричать на меня. А кто бы не испугался? Сначала мама сразу начала говорить по-польски, но потом сказала: "Вау". Они с сёстрами сначала подумали, что это просто идиотский розыгрыш, но затем увидели, какая это детальная работа, и сколько труда ушло," - рассказал Макс.
Люди в соцсетях шутят, что парню нужно устраивать экскурсии в этот обклеенный дом. Многие оценили его навыки упаковки обёрточной бумагой, и отметили, что получилось очень аккуратно.
"Когда я начал обклеивать комнаты, думал, что это займёт пару дней, но позже понял, что уйдёт гораздо больше. Но думаю, это на 100% стоило того. Дольше всего я обклеивал стулья - на каждый ушло по 1,5 часа. Я также упаковал все столовые приборы, но это не вошло в видео," - говорит Макс.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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