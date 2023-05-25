Предсказанная судьба актрисы Марии Зубаревой

Наученная горьким опытом, со следующим мужчиной Мария в ЗАГС не спешила. Но именно с ним она обрела настоящее счастье. У пары родились близнецы, их назвали Лиза и Рома.

Беременность не стала для неё препятствием в работе. Мария много играла в театре и много снималась, а заботливые родители активно поддерживали свою дочь, помогая ей со старшей внучкой, пока Мария была в разъездах на съёмках. И даже в ожидании близнецов она почти до самых родов снималась в "Мелочах жизни".





Съёмочная площадка не ждёт, и вскоре после рождения близнецов актриса вернулась на съёмочную площадку. Но это было слишком быстро и восстановиться Мария просто не успевала, ведь после родов нужно как минимум месяц (а то и больше), чтобы прийти в себя и уж тем более, после рождения двоих сразу. Поэтому серьёзную потерю веса и общую слабость актриса не восприняла как что-то из ряда вон.

Зубарева хотела работать и молчала о своём недомогании, при этом чувствуя себя с каждым днём всё хуже.