Предсказанная судьба актрисы Марии Зубаревой

Её карьера и семейная жизнь были на пике, когда всё внезапно оборвалось.
Родилась будущая актриса в столице, в творческой семье: папа закончил театральное училище и писал книги для детей, а мама работала на телевидении. Видя всю подноготную актёрской жизни изнутри, родители не желали своей дочери нелёгкой судьбы актрисы, с её взлётами и падениями. Но Маше нравилось играть в самодеятельности, а ещё озвучивала мультфильмы. Как-то раз, когда девочка была на каникулах в деревне, она пришла к местной гадалке и попросила предсказать ей судьбу. Женщина предсказала ей и популярность, и счастливый брак, и троих детей, а потом гадалка вытащила карту, посмотрев на которую тут же замолчала и отказалась говорить. История со временем позабылась...
Мария росла, а в доме родителей постоянно бывали самые разные представители кино и театра. Встреча с преподавателями театрального училища была неизбежна, но Мария в это время готовилась к поступлению на факультет журналистики, предварительно закончив Школу юного журналиста. Папа и мама были счастливы, но при этом гости не могли не отметить выдающиеся данные Марии - голос, харизму, внешность и стали умолять родителей отпустить девочку учиться к ним.
Мария поступила в "Щуку".
Учёба давалась ей легко и уже в тот период девушка начала пробовать силы на съёмочной площадке. Личная жизнь девушки тоже складывалась удачно.
После получения диплома Зубарева стала служить в театре и одновременно с этим продолжала работу в кино. Заметные роли были не сразу, но и ждать их долго не пришлось. Следом за первой главной ролью в фильме "В распутицу" она сыграла в "Будулае". А прославил её фильм "Мордашка", который, кстати, критики не приняли, оценив его как довольно низкопробное кино. Но зрителям фильм понравился. А за лучшую женскую роль в этом фильме Мария была награждена как лучшая актриса на одесском кинофестивале "Золотой Дюк".
Всё, как и предсказала гадалка. К выходу "Мордашки" актриса уже растила дочку от первого брака с однокурсником. Красивый и харизматичный Борис Киннер нравился всем девушкам на курсе, но он отдал своё сердце Марии. Но когда родилась дочь Аня, супруг не вынес того, как похорошела его жена - он ревновал её ко всем. А тут ещё и актёрский успех. В общем, дочери молодых супругов был всего год, когда они развелись.
У Зубаревой ещё в студенчестве отбоя не было от поклонников. Самый верный из них, Игорь Шавлак, поддержал Марию после развода, красиво ухаживал и вскоре сделал предложение. Мария согласилась. Правда, семейная жизнь не заладилась. Игорь начал встречаться с другой женщиной, которую со временем стал представлять знакомым как свою жену. Спустя год таких отношений новая пассия родила от него ребёнка. Только тогда Мария и Игорь развелись.
Наученная горьким опытом, со следующим мужчиной Мария в ЗАГС не спешила. Но именно с ним она обрела настоящее счастье. У пары родились близнецы, их назвали Лиза и Рома.
Беременность не стала для неё препятствием в работе. Мария много играла в театре и много снималась, а заботливые родители активно поддерживали свою дочь, помогая ей со старшей внучкой, пока Мария была в разъездах на съёмках. И даже в ожидании близнецов она почти до самых родов снималась в "Мелочах жизни".
Съёмочная площадка не ждёт, и вскоре после рождения близнецов актриса вернулась на съёмочную площадку. Но это было слишком быстро и восстановиться Мария просто не успевала, ведь после родов нужно как минимум месяц (а то и больше), чтобы прийти в себя и уж тем более, после рождения двоих сразу. Поэтому серьёзную потерю веса и общую слабость актриса не восприняла как что-то из ряда вон.
Зубарева хотела работать и молчала о своём недомогании, при этом чувствуя себя с каждым днём всё хуже.
Родители чуть ли не силком отвели Марию к врачу, ведь теперь она несла ответственность не только за себя, но и за троих детей. Диагноз был страшным: последняя стадия рака. Никакое лечение и никакая операция уже не помогут. Несмотря на это родные всё равно начали лечить Марию, пытаясь бороться с болезнью до конца. Рак оказался сильнее. 23 ноября 1993 г её не стало.
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