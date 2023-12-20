20 новогодних ёлочек из серии «Обнять и плакать»

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Кто-то очень старается украсить дом к новогодним праздникам, вкладывая в декор всю душу, а кто-то не заморачивается и сооружает себе «ёлочку» из подручных средств. Иногда результат выглядит вполне изящно и оригинально, хотя чаще всего просто смешно.
Люди из списка ниже выбрали «лень» в качестве темы для рождественского декора в этом году, и кто бы стал их за это винить? Их попытки настолько печальны, что заставляют смеяться — а это большой вклад в праздничное настроение!
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1. Освежитель воздуха, украшенный крошечной светящейся гирляндой. С запахом настоящей ёлки!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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