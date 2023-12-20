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20 новогодних ёлочек из серии «Обнять и плакать»

20 новогодних ёлочек из серии «Обнять и плакать»

Автор:
20 декабря 2023 15:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   декор   елка. украшения   елки   елочка   новый год   рождество   своими руками   сделай сам   
1284
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Кто-то очень старается украсить дом к новогодним праздникам, вкладывая в декор всю душу, а кто-то не заморачивается и сооружает себе «ёлочку» из подручных средств. Иногда результат выглядит вполне изящно и оригинально, хотя чаще всего просто смешно.

Люди из списка ниже выбрали «лень» в качестве темы для рождественского декора в этом году, и кто бы стал их за это винить? Их попытки настолько печальны, что заставляют смеяться — а это большой вклад в праздничное настроение!


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   декор   елка. украшения   елки   елочка   новый год   рождество   своими руками   сделай сам   
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3  комментария
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Сатанеев 38 минут назад
Не знал, что Иисус родился ёжиком

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ValdemarNaftulievich 14 минут назад
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