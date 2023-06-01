Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное

В мороженом от «Ленты» нашли посторонние включения. Возможно, кусочки сливочного масла. А в «Коровке из Кореновки» и «Серебряной пуле» есть недобор по массе - у «Коровки» на упаковке указано 70 г, а по факту 64,2 г, у «Пули» - 80 г и 70,2 г соответственно.