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Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное

Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное

Автор:
01 июня 2023 14:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роскачество   исследование   мороженое   нарушения   фальсификат   эскимо   
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В большинстве своём - мороженое хорошее. Но есть нюанс.

Настало лето, а значит время мороженого и пива. Пр пенный напиток ещё поговорим, сейчас о мороженом. А конкретно - об эскимо.

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Специалисты «Рокачества» исследовали продукцию 19 торговых марок. Системных и грубых нарушений нет. А значит большая часть мороженого в магазине - качественный и безопасный продукт. Вот ТОП-5 отечественных производителей:

Но к некоторым производителям есть вопросы: в части эскимо нашли фитостерины. Значит вместо натуральных молочных продуктов использовали растительные жиры. Вот они:

Растительные жиры неопасны для здоровья, но, изготавливая пломбир с использованием растительного, а не молочного жира, производитель существенно экономит, то есть обманывает покупателей, вынуждая приобретать более дешевый товар по высокой цене. Кстати, продукты, в составе которых обнаружили растительные жиры, не могут называться пломбиром, – поясняет Лилия Котельникова, директор департамента исследований Роскачества.

Есть и ещё несколько нарушений. В «Гостовском пломбире» нашли антибиотики:

В мороженом от «Ленты» нашли посторонние включения. Возможно, кусочки сливочного масла. А в «Коровке из Кореновки» и «Серебряной пуле» есть недобор по массе - у «Коровки» на упаковке указано 70 г, а по факту 64,2 г, у «Пули» - 80 г и 70,2 г соответственно.

В остальном - продукт хороший или отличный. Есть с чем встретить летний сезон.

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Метки: Роскачество   исследование   мороженое   нарушения   фальсификат   эскимо   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Ни фига себе! Детское лакомство по 1000-2000 руб за кг.? Кто там всё доказывает, что цены сейчас ниже, чем в СССР в соотношении с доходами? Докажите на пальцах, что цена 10-20 коп. = 150-200 руб. Это какие же, оказывается, у россиян доходы офигенные!
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2k
Дмитрий 8 минут назад
С учётом того, что эскимо лента продаётся от 30 р, я и не удивлён. Обман - это, конечно, нехорошо, но о завышенных ценах тут явно речи нет.
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10k
Б.Касторский 51 минуту назад
Про Филевский неприятно удивили. Я как-то давно привык к их мороженому. Казалось вкусным.
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