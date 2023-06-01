Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное

В большинстве своём - мороженое хорошее. Но есть нюанс.
Настало лето, а значит время мороженого и пива. Пр пенный напиток ещё поговорим, сейчас о мороженом. А конкретно - об эскимо.
Специалисты «Рокачества» исследовали продукцию 19 торговых марок. Системных и грубых нарушений нет. А значит большая часть мороженого в магазине - качественный и безопасный продукт. Вот ТОП-5 отечественных производителей:
Но к некоторым производителям есть вопросы: в части эскимо нашли фитостерины. Значит вместо натуральных молочных продуктов использовали растительные жиры. Вот они:
Растительные жиры неопасны для здоровья, но, изготавливая пломбир с использованием растительного, а не молочного жира, производитель существенно экономит, то есть обманывает покупателей, вынуждая приобретать более дешевый товар по высокой цене. Кстати, продукты, в составе которых обнаружили растительные жиры, не могут называться пломбиром, – поясняет Лилия Котельникова, директор департамента исследований Роскачества.
Есть и ещё несколько нарушений. В «Гостовском пломбире» нашли антибиотики:
В мороженом от «Ленты» нашли посторонние включения. Возможно, кусочки сливочного масла. А в «Коровке из Кореновки» и «Серебряной пуле» есть недобор по массе - у «Коровки» на упаковке указано 70 г, а по факту 64,2 г, у «Пули» - 80 г и 70,2 г соответственно.
В остальном - продукт хороший или отличный. Есть с чем встретить летний сезон.
Источник:
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Жена покупает пару упаковок сливок 34%, взбивает, добавляет ванилин (и еще что-то), замораживает. Получается 700 мл мороженого. Сколько это по весу, я не помню, но всей семье хватает на пару раз.
Получается значительно дешевле, чем взять тот же объем мороженого в магазине.