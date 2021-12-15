На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой

Специалисты Роскачества обнаружили подмену в 11 из 19 банок, купленных в магазинах и обратились в Генпрокуратуру.
Вместо сайры в консервах, производимых в Подмосковье, обнаружены иваси и сельдь, себестоимость которых много дешевле, - передает ТВ "Звезда": "За этот год проведено порядка 120 исследований различных производителей и в 45 случаях выявлено, что сайра подменена», заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Как отметили в ведомстве, проблема с фальсификацией сайры усилилась в последние два года из-за резкого ухудшения ситуации с её промыслом на фоне роста вылова иваси. Если раньше сайра стоила дороже иваси всего на 40 рублей за килограмм, то сейчас разница в цене достигла 260 рублей.
«Дело в том, что сайра ловится за 100 миль от берега. И сам промысел предполагает серьезные организационные затраты, поэтому выловы намного меньше. Особенно в последнее время. Если посмотреть по статистике вылова, то они сократились со 100 тысяч тонн до 600-700 тонн по данным прошлого года», - приводит цифры представитель компании-производителя рыбных консервов Александр Ефремов.
При этом, на прилавках сколько продукции было - столько и осталось. Добросовестные производители вынужденно поднимают цены. Менее щепетильные – подменяют подорожавшую сайру подешевевшей сардиной и не только не терпят убытки, но и остаются в плюсе. Такое "кручу-верчу" приносит нечестным бизнесменам около 600-700 миллионов рублей прибыли в год.
Эксперты Роскачества рекомендуют при покупке консервов «Сайра натуральная" первым делом обращать внимание на цену, которая должна быть не ниже 44 рублей за 100 граммов. Если консервы стоят дешевле, то вероятность купить фальсификат стремится к 100 процентам.Из 19 образцов, взятых Роскачеством на экспертизу, лишь в восьми (42 %) оказалась действительно сайра. Это консервы торговых марок «5 морей», «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» и «Примрыбснаб». Самыми дешёвыми нефальсифицированными консервами с настоящей сайрой оказались «КитБай» из Калиниградской области (44,4 рубля за 100 граммов), самими дорогими – «Доброфлот» из Приморского края (97,27 рубля за 100 граммов).
Лазейка в том, что в консервной банке рыбные кусочки выглядят одинаково. Разобраться может только лаборатория, проведя анализ ДНК.
«По составу костей, по строению туловища отличить довольно сложно. За счет специй, как правило добавляют кориандр и лавровый лист, эти специи агрессивные. Они не выделяют вкус рыбы, а наоборот», - раскрыл подмену шеф-повар Андрей Забелин.
Подмена содержимого рыбных консервов - проблема не только России, но и всего мира. The Guardian проанализировало исследование последних двух лет в 40 странах - и выяснило, что в половине случаев - маркировка неправильная.
Роскачество уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с фальшивой сайрой. Генпрокуратура должна обработать запрос до 31 декабря 2021 года. А пока подобное производство никак не ограничивается, а за фальсификат владельцы получают лишь символические штрафы.
Авторский пост
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Поговорка была
- Если купишь иваси и проедешь на такси, то до получки йух соси
Да, дорого, но качество всегда на высоте...
Нас просто имеют.
Возможно что-то уже изменилось.
В частности на открытых банках логотип похожий на серию "Вкусные консервы". Прекрасный по качеству продукт был. Производители из Латвии и Калининграда. Качество отслеживалось скрупулёзно. Сейчас, насколько посмотрел в магазине, под этой торговой маркой что только не продаётся. Качеством скорее всего уже и не пахнет.
Что не изменилось:
Мясные консервы ТМ "Барс" - вне конкуренции. "Береза" (Беларусь) уже давно не та.
Сайра в с/с "Дальморепродукт" с крабиками на верхней и нижней крышках (обязательно литография) - вне конкуренции.
Горбуша РКЗ "Дружба" - вне конкуренции.