На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой

Вместо сайры в консервах, производимых в Подмосковье, обнаружены иваси и сельдь, себестоимость которых много дешевле, - передает ТВ "Звезда": "За этот год проведено порядка 120 исследований различных производителей и в 45 случаях выявлено, что сайра подменена», заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как отметили в ведомстве, проблема с фальсификацией сайры усилилась в последние два года из-за резкого ухудшения ситуации с её промыслом на фоне роста вылова иваси. Если раньше сайра стоила дороже иваси всего на 40 рублей за килограмм, то сейчас разница в цене достигла 260 рублей.