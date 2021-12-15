FISHKINET
Сообщество Еда 1385 постов • 550 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой

На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой (4 фото)

Автор:
15 декабря 2021 14:36
Сообщество : Еда
Метки: Иваси   консервы   прокуратура   роскачество   сайра   фальсификат   
2492
4

Специалисты Роскачества обнаружили подмену в 11 из 19 банок, купленных в магазинах и обратились в Генпрокуратуру.

Вместо сайры в консервах, производимых в Подмосковье, обнаружены иваси и сельдь, себестоимость которых много дешевле, - передает ТВ "Звезда": "За этот год проведено порядка 120 исследований различных производителей и в 45 случаях выявлено, что сайра подменена», заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как отметили в ведомстве, проблема с фальсификацией сайры усилилась в последние два года из-за резкого ухудшения ситуации с её промыслом на фоне роста вылова иваси. Если раньше сайра стоила дороже иваси всего на 40 рублей за килограмм, то сейчас разница в цене достигла 260 рублей.

×
×

«Дело в том, что сайра ловится за 100 миль от берега. И сам промысел предполагает серьезные организационные затраты, поэтому выловы намного меньше. Особенно в последнее время. Если посмотреть по статистике вылова, то они сократились со 100 тысяч тонн до 600-700 тонн по данным прошлого года», - приводит цифры представитель компании-производителя рыбных консервов Александр Ефремов.

При этом, на прилавках сколько продукции было - столько и осталось. Добросовестные производители вынужденно поднимают цены. Менее щепетильные – подменяют подорожавшую сайру подешевевшей сардиной и не только не терпят убытки, но и остаются в плюсе. Такое "кручу-верчу" приносит нечестным бизнесменам около 600-700 миллионов рублей прибыли в год.

Эксперты Роскачества рекомендуют при покупке консервов «Сайра натуральная" первым делом обращать внимание на цену, которая должна быть не ниже 44 рублей за 100 граммов. Если консервы стоят дешевле, то вероятность купить фальсификат стремится к 100 процентам.

Из 19 образцов, взятых Роскачеством на экспертизу, лишь в восьми (42 %) оказалась действительно сайра. Это консервы торговых марок «5 морей», «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» и «Примрыбснаб». Самыми дешёвыми нефальсифицированными консервами с настоящей сайрой оказались «КитБай» из Калиниградской области (44,4 рубля за 100 граммов), самими дорогими – «Доброфлот» из Приморского края (97,27 рубля за 100 граммов).

Лазейка в том, что в консервной банке рыбные кусочки выглядят одинаково. Разобраться может только лаборатория, проведя анализ ДНК.

«По составу костей, по строению туловища отличить довольно сложно. За счет специй, как правило добавляют кориандр и лавровый лист, эти специи агрессивные. Они не выделяют вкус рыбы, а наоборот», - раскрыл подмену шеф-повар Андрей Забелин.

Подмена содержимого рыбных консервов - проблема не только России, но и всего мира. The Guardian проанализировало исследование последних двух лет в 40 странах - и выяснило, что в половине случаев - маркировка неправильная.

Роскачество уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с фальшивой сайрой. Генпрокуратура должна обработать запрос до 31 декабря 2021 года. А пока подобное производство никак не ограничивается, а за фальсификат владельцы получают лишь символические штрафы.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Иваси   консервы   прокуратура   роскачество   сайра   фальсификат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
811
Hallo FreeSpace 2 часа назад
А какую брать то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 24 минуты назад
А где же Росподребнадзор? Аааа... Он за масочным режимом следит и куаркоды вводит! А должен выкатывать милионные штрафы производителям и отбирать лицензии!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sergiy123 37 минут назад
Х-м, по мне иваси вкуснее сайры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 38 минут назад
Раньше селёдка иваси дорогая была
Поговорка была
- Если купишь иваси и проедешь на такси, то до получки йух соси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ПчёЛа 40 минут назад
Покупайте скумбрию. Она дешевле, жирнее и вкуснее. Только что супчик с ней сварила, вкуснотища!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 42 минуты назад
Скоро народ не только самогон сам гнать будет и табак выращивать, но и автоклавированием заниматься...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
SilentBob 46 минут назад
а в это время роспотребнадзор и лично попова занимается только ковидлой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis 46 минут назад
в консервах, производимых в Подмосковье (С) Москва порт пяти морей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Али Ди 48 минут назад
не только сайру подменяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Aleksandr 56 минут назад
Всё время брал "доброфлот" как на второй картинке, только с желтым крестом (в масле).
Да, дорого, но качество всегда на высоте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter Час назад
за такое надо сажать в тюрьму!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RUSSfan Час назад
Один я замечаю что многие посты цикличны? Лично такой же постил некторое время назад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Час назад
Хм... всё по барабану. Людей просто кидают. И что ты сделаешь купив банку за 30 - 70 рублей, вскрыв её... и выяснил что перед тобой гадость. Ничего. Только единицы отнесут это в магазин. И что?
Нас просто имеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot Час назад
Я не ахти какой гурман, зато знаю, что сайра обитает в Тихом океане и Охотском море. Поскольку ни в Крыму, ни Московской/Владимирской областях данных водоёмов не наблюдается, то и продукцию тех заводов я покупать воздержусь. Равно как и красную икру откуда-нибудь типа Подольска/Александрова. Ожидать высокого качества от такой продукции просто наивно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis Час назад
До 2013 г. занимался консервами. Долго.
Возможно что-то уже изменилось.
В частности на открытых банках логотип похожий на серию "Вкусные консервы". Прекрасный по качеству продукт был. Производители из Латвии и Калининграда. Качество отслеживалось скрупулёзно. Сейчас, насколько посмотрел в магазине, под этой торговой маркой что только не продаётся. Качеством скорее всего уже и не пахнет.
Что не изменилось:
Мясные консервы ТМ "Барс" - вне конкуренции. "Береза" (Беларусь) уже давно не та.
Сайра в с/с "Дальморепродукт" с крабиками на верхней и нижней крышках (обязательно литография) - вне конкуренции.
Горбуша РКЗ "Дружба" - вне конкуренции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Час назад
Я тоже обратил внимание, сардины горчат обычно. Я тут был на посиделках у товарища в "сложной жизненной ситуации", который оказался не приспособлен к разведенной жизни и от того питающийся консервами и пельменями. Так вот в качестве закуски была сайра. Сначала думал, что давно не ел. Сейчас стало понятней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman Час назад
А если оно не отличается ни по вкусу ни по виду, то какая в пень разница? Ну, кроме цены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
оффник 2 часа назад
ахахаха....кто бы сомневался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Роскачество предупредило россиян о росте мошенничества в сети Роскачество предупредило россиян о росте мошенничества в сети Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок В России начали отлавливать противников вакцинации В России начали отлавливать противников вакцинации «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15848



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
1
73
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих
2
378
"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под...
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
8
28
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
0
3
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#юмора#Ynews#Москва#комментарии#в мире#автомобили
#фото#интересно#картинки#люди#Разное#новости#кот#сарказм#фильм#криминал
#ватермарк#животные#приколы#СССР#интересное#кино#дтп#подборка#аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться