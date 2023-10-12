Взрыв Range Rover стал причиной мощного пожара на парковке лондонского аэропорта

Вечером 10 октября на многоуровневой парковке лондонского аэропорта Лутон вспыхнул пожар. Причиной ЧП стало возгорание автомобиля Range Rover. Сто пожарных 12 часов боролись с огнем, 5 человек были госпитализированы. Из-за отмены более 140 рейсов пострадали почти 50 тыс. пассажиров.
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва. Следователи полагают, что пожар начался из-за повреждения электропроводки или утечки топлива в дизельном автомобиле.
Огонь распространился, когда несколько электромобилей вспыхнули по принципу домино. Пламя охватило до 1500 транспортных средств.
Парковка, открытая в 2019 году в рамках модернизации стоимостью 20 млн фунтов стерлингов, не была оборудована спринклерными оросителями. Один из руководителей пожарной службы призвал руководство аэропорта установить их на существующих и будущих парковках.
Из-за открытых сторон здания огонь распространялся "горизонтально", прежде чем подняться по конструкции. Пламя было настолько сильным, что здание обрушилось и не подлежит восстановлению.
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По мнению технического эксперта Грега Картера, наиболее распространенной причиной возгорания автомобиля является неисправность 12-вольтовой аккумуляторной системы. Он добавил, что дизельное топливо "гораздо менее огнеопасно", чем бензин, и в автомобиле для его воспламенения требуется "сильное давление или длительное пламя".
"Машины были припаркованы очень близко друг к другу. Так что, к сожалению, это и стало причиной быстрого распространения огня, - прокомментировал Лиам Смит, начальник пожарного расчета станции Лейтон Баззард. - Огонь быстро охватил электромобили, но пожар начался именно с дизельной машины".
На место происшествия прибыли более 100 огнеборцев, а также 15 пожарных машин и 3 воздушных судна.
Четверо пожарных и один работник аэропорта отравились дымом, им была оказана медицинская помощь.
"Значительное число машин уцелело, и мы также решаем, как вывезти их, не создавая опасности для спасателей", - сказал Эндрю Хопкинсон, начальник пожарно-спасательной службы Бедфордшира. К незатронутому огнем участку установят пандус, поскольку обычный выезд с парковки небезопасен.
11 октября в 15:00 по местному времени аэрпорт Лутон возобновил работу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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