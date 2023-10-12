Взрыв Range Rover стал причиной мощного пожара на парковке лондонского аэропорта

Парковка, открытая в 2019 году в рамках модернизации стоимостью 20 млн фунтов стерлингов, не была оборудована спринклерными оросителями. Один из руководителей пожарной службы призвал руководство аэропорта установить их на существующих и будущих парковках.

Из-за открытых сторон здания огонь распространялся "горизонтально", прежде чем подняться по конструкции. Пламя было настолько сильным, что здание обрушилось и не подлежит восстановлению.