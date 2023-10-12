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Взрыв Range Rover стал причиной мощного пожара на парковке лондонского аэропорта

Взрыв Range Rover стал причиной мощного пожара на парковке лондонского аэропорта

Автор:
12 октября 2023 07:56
Сообщество : Автомир
Метки: Великобритания   Лутон   аэропорт   лондон   парковка   пожар   
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Вечером 10 октября на многоуровневой парковке лондонского аэропорта Лутон вспыхнул пожар. Причиной ЧП стало возгорание автомобиля Range Rover. Сто пожарных 12 часов боролись с огнем, 5 человек были госпитализированы. Из-за отмены более 140 рейсов пострадали почти 50 тыс. пассажиров.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва. Следователи полагают, что пожар начался из-за повреждения электропроводки или утечки топлива в дизельном автомобиле.

Огонь распространился, когда несколько электромобилей вспыхнули по принципу домино. Пламя охватило до 1500 транспортных средств.

Парковка, открытая в 2019 году в рамках модернизации стоимостью 20 млн фунтов стерлингов, не была оборудована спринклерными оросителями. Один из руководителей пожарной службы призвал руководство аэропорта установить их на существующих и будущих парковках.

Из-за открытых сторон здания огонь распространялся "горизонтально", прежде чем подняться по конструкции. Пламя было настолько сильным, что здание обрушилось и не подлежит восстановлению.


По мнению технического эксперта Грега Картера, наиболее распространенной причиной возгорания автомобиля является неисправность 12-вольтовой аккумуляторной системы. Он добавил, что дизельное топливо "гораздо менее огнеопасно", чем бензин, и в автомобиле для его воспламенения требуется "сильное давление или длительное пламя".


"Машины были припаркованы очень близко друг к другу. Так что, к сожалению, это и стало причиной быстрого распространения огня, - прокомментировал Лиам Смит, начальник пожарного расчета станции Лейтон Баззард. - Огонь быстро охватил электромобили, но пожар начался именно с дизельной машины".

На место происшествия прибыли более 100 огнеборцев, а также 15 пожарных машин и 3 воздушных судна.

Четверо пожарных и один работник аэропорта отравились дымом, им была оказана медицинская помощь.

"Значительное число машин уцелело, и мы также решаем, как вывезти их, не создавая опасности для спасателей", - сказал Эндрю Хопкинсон, начальник пожарно-спасательной службы Бедфордшира. К незатронутому огнем участку установят пандус, поскольку обычный выезд с парковки небезопасен.

11 октября в 15:00 по местному времени аэрпорт Лутон возобновил работу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Лутон   аэропорт   лондон   парковка   пожар   
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3  комментария
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2k
Провокатор Час назад
Вот так улетел в отпуск или в командировку, а по-возвращению сюрпрайз.
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48k
Aleksandr 13 минут назад
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2k
Жирный бот 21 минуту назад
Чето это больше на взрыв похоже, чем на возгорание автомобиля
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