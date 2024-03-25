А донёс в компанию о волеизъявлении гражданки России некий украинский активист Назар Смык. Как говорится, комментировать - только портить.
Юлия Воробьева - гражданка России, которая сейчас живёт в Лондоне. На прошедших выборах президента она проголосовала за В.Путина, о чём поделилась со своими подписчиками в закрытом аккаунте.
"Когда западная пресса думает, что мы ( русские люди) не голосуем за Путина. Так вот, мы голосуем! Сегодня день выборов Президента России. На часах 10 утра, за окном моросит дождик, а я на пути к Российскому Посольству", - подписала Юлия свое фото.
В числе подписчиков оказался кто-то, кого волеизъявление гражданки РФ потрясло до глубины души. Как же так: живёт в Лондоне, а голосует за Путина?! Этот кто-то быстренько донёс работодателям Юлии о неблагонадёжности их сотрудника, и уже через короткое время Воробьёву уволили.
Подобные письма компания Egre разослала всем партнёрам-0рекламодателям и клиентам.
В нём Юлию назвали, женщиной, распространяющей провоенную пропаганду и сообщили, что т, к это противоречит политики компании, она больше не является сотрудником Egre.
Письма о том, что демократия свершилась в отдельно взятой компании, получил в числе прочих и доносчик Назар. Наверное, радовался.
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Вся суть и судьба хохла.
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