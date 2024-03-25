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В Великобритании русскую девушку уволили за то, что на выборах президента она проголосовала за Путина

В Великобритании русскую девушку уволили за то, что на выборах президента она проголосовала за Путина

Автор:
25 марта 2024 17:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Путин   выборы президента   демократия   донос   лондон   увольнение   
2615
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А донёс в компанию о волеизъявлении гражданки России некий украинский активист Назар Смык. Как говорится, комментировать - только портить.

Юлия Воробьева - гражданка России, которая сейчас живёт в Лондоне. На прошедших выборах президента она проголосовала за В.Путина, о чём поделилась со своими подписчиками в закрытом аккаунте.


"Когда западная пресса думает, что мы ( русские люди) не голосуем за Путина. Так вот, мы голосуем! Сегодня день выборов Президента России. На часах 10 утра, за окном моросит дождик, а я на пути к Российскому Посольству", - подписала Юлия свое фото.


В числе подписчиков оказался кто-то, кого волеизъявление гражданки РФ потрясло до глубины души. Как же так: живёт в Лондоне, а голосует за Путина?! Этот кто-то быстренько донёс работодателям Юлии о неблагонадёжности их сотрудника, и уже через короткое время Воробьёву уволили.

Подобные письма компания Egre разослала всем партнёрам-0рекламодателям и клиентам.


В нём Юлию назвали, женщиной, распространяющей провоенную пропаганду и сообщили, что т, к это противоречит политики компании, она больше не является сотрудником Egre.


Письма о том, что демократия свершилась в отдельно взятой компании, получил в числе прочих и доносчик Назар. Наверное, радовался.


Демократия, говорили они...

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Метки: Великобритания   Путин   выборы президента   демократия   донос   лондон   увольнение   
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15  комментариев
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну это же другое, понимать надоть! Это старейшая дерьмократия в мире, даже укропитеки-тарасики смычки могут демократически написать донос и на него демократически среагируют, ибо дерьмократия наглийская в жуткой опасности!
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2k
Дмитрий 18 минут назад
Граждане России за рубежом не живут. Это житель страны, которая поставляет оружие нашим врагам и готовит теракты у нас. А она платит в это стране налоги. Вот и всё..
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Ну как же- это хохлятская натура- насрать и нагадить кому либо, а потом радоваться
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2k
rudenkov Полчаса назад
Гоп со Смыком.
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143k
parallax Полчаса назад
Женщине следует подать жалобу в суд. Пусть работодатель обоснует своё решение согласно трудовому праву. Работать ей конечно там дальше не стоит, но солидкую денежную компенсацию она стопроцентно получит.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 38 минут назад
всё что нужно знать о демократии и "частном" бизнесе...
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449
ivandike 47 минут назад
Вся суть хохла
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15k
Vital Idol 48 минут назад
ипааать пацриотка, вэлком ту на Родину! побробовал бы у нас англичанин (работать!!!) качать за войну какую-нибудь - Статья 354 УК РФ!!!
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1k
Lenusya 57 минут назад
Так надо быть последовательной, живёшь в одной стране, вообще не участвуй в выборах другой страны, тебя их жизнь не касается
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0
a4totydumal Lenusya 23 минуты назад
У неё хорошее селфи из душевой комнаты
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17k
GROMOZEKA 58 минут назад
« А донёс в компанию о волеизъявлении гражданки России некий украинский активист Назар Смык»

Вся суть и судьба хохла.
Служить, пресмыкаться, стучать
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60k
Мойша Час назад
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1914 постов (1901 в горячем)

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