В Великобритании русскую девушку уволили за то, что на выборах президента она проголосовала за Путина

"Когда западная пресса думает, что мы ( русские люди) не голосуем за Путина. Так вот, мы голосуем! Сегодня день выборов Президента России. На часах 10 утра, за окном моросит дождик, а я на пути к Российскому Посольству", - подписала Юлия свое фото.





В числе подписчиков оказался кто-то, кого волеизъявление гражданки РФ потрясло до глубины души. Как же так: живёт в Лондоне, а голосует за Путина?! Этот кто-то быстренько донёс работодателям Юлии о неблагонадёжности их сотрудника, и уже через короткое время Воробьёву уволили.

Подобные письма компания Egre разослала всем партнёрам-0рекламодателям и клиентам.



