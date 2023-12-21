14 редких видов животных, которых на планете осталось менее 100 особей

В настоящее время на нашей планете существует достаточно много видов животных, популяция которых стремительно сокращается. Порой она уменьшается до таких критических значений, что на эти цифры попросту больно смотреть. Иногда кажется, что это чья-то плохая шутка. Однако, увы, это не так. Такая печальная тенденция наблюдается по целому ряду причин. Сюда стоит отнести потерю местообитаний животных из-за вырубки лесов, браконьерство, изменение климата и многие другие человеческие воздействия. Сохранение этих уязвимых видов становится вопросом критической важности, ведь от этого зависит биоразнообразие Земли.