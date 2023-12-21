14 редких видов животных, которых на планете осталось менее 100 особей

Ниже представлены фото животных, численность которых, к большому сожалению, сократилась до нескольких десятков особей.
В настоящее время на нашей планете существует достаточно много видов животных, популяция которых стремительно сокращается. Порой она уменьшается до таких критических значений, что на эти цифры попросту больно смотреть. Иногда кажется, что это чья-то плохая шутка. Однако, увы, это не так. Такая печальная тенденция наблюдается по целому ряду причин. Сюда стоит отнести потерю местообитаний животных из-за вырубки лесов, браконьерство, изменение климата и многие другие человеческие воздействия. Сохранение этих уязвимых видов становится вопросом критической важности, ведь от этого зависит биоразнообразие Земли.
Количество особей: 30
Количество особей: неизвестно
Это животное считалось вымершим ещё в 19 веке. В мае 2011 года древесная крыса была замечена впервые за 113 лет двумя биологами, проводившими исследования. По этому единственному наблюдению невозможно сказать, сколько точно существует этих крыс, но, вероятно, их насчитывается, как минимум, несколько десятков особей. Благодаря этому открытию крыса смогла попасть в список «находящихся под угрозой исчезновения», а не вымерших животных.
Количество особей: 3
Количество особей: 2
Количество особей: менее 25
Количество особей: 25
Количество особей: 57
Количество особей: 58-68
Количество особей: 79
Количество особей: 30-60
Некоторые учёные думают, что численность этих необычных парнокопытных составляет не несколько десятков, а несколько сотен, что даёт шанс на возобновление популяции. Будем надеяться, что их предположения верны.
Количество особей: 60
Количество особей: менее 100
Количество особей: 30
Количество особей: 59-72
Охрана этих и других животных, находящихся на грани вымирания, является важной задачей. К счастью, сегодня зоозащитные организации активно берут ситуацию под контроль. Они прилагают колоссальные усилия для сохранения различных видов, создавая заповедники и программы разведения в неволе. Благодаря им удалось спасти от вымирания горбатых китов, зубров, белых ориксов, белоголовых орланов и многих других животных. Будем надеяться, что в скором времени этот список значительно расширится.
Источник:
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https://m.wikipedia.org/wiki/Дальневосточный_леопардhttps://m.wikipedia.org/wiki/Дальневосточный_леопард