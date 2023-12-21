В Дагестане трое мужчин угорели из-за трубы, собранной по советам в соцсетях

Трагедия произошла в Акушинском районе Дагестана, где глава Камкамахинского сельсовета и пара его друзей угорели, использовав печку, которую сконструировали, как пишет издание Mash Gor, подсмотрев видео в популярной соцсети.

Дымоход в ней соорудили так: одну сторону трубы из гофры прикрепили к газовому камину, а другую опустили в воду. Туда же, по мнению бывалых тиктокеров, и должен был уходить угарный газ, но что-то пошло не так. Фото этой самоделки из дома, где произошла трагедия, опубликовал паблик в ВК "Мой Дагестан".