В Дагестане трое мужчин угорели из-за трубы, собранной по советам в соцсетях

Глава, экс-глава поселения и их приятель отравились угарным газом, включив самодельную печь.
Трагедия произошла в Акушинском районе Дагестана, где глава Камкамахинского сельсовета и пара его друзей угорели, использовав печку, которую сконструировали, как пишет издание Mash Gor, подсмотрев видео в популярной соцсети.
Дымоход в ней соорудили так: одну сторону трубы из гофры прикрепили к газовому камину, а другую опустили в воду. Туда же, по мнению бывалых тиктокеров, и должен был уходить угарный газ, но что-то пошло не так. Фото этой самоделки из дома, где произошла трагедия, опубликовал паблик в ВК "Мой Дагестан".
Печка стояла в летней кухне, где три друга что-то культурно отмечали, засидевшись заполночь.
Их тела нашла жена хозяина дома.
В официальной версии случившегося причиной смерти стала "неисправность вентиляционной системы", но интернет-пользователи удивляются столь обтекаемой формулировке.
Погибшие были довольно взрослыми мужчинами ( 47, 49 и 63 лет, и наверняка неоднократно слышали о последствиях отравления угарным газом. По факту смерти мужчин проводится проверка.
Источник:
- Подпорная стенка из бетона рухнула на автопарковку базы отдыха в Дагестане
- Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы
- "Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой
- После беспорядков в Махачкале дагестанского блогера Хасбика проверят на экстремизм
- "Кто здесь очкошница?": в Дагестане девочки жестоко избили сверстницу за оскорбление
-------
а мозгами так и не успели обзавестись. по советам из сети сами себе душегубку построили. как говорится - естественный отбор в действии