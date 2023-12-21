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В Дагестане трое мужчин угорели из-за трубы, собранной по советам в соцсетях

В Дагестане трое мужчин угорели из-за трубы, собранной по советам в соцсетях

Автор:
21 декабря 2023 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Дагестан   отравление угарным газом   проверка   следствие   угарный газ   
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Глава, экс-глава поселения и их приятель отравились угарным газом, включив самодельную печь.

Трагедия произошла в Акушинском районе Дагестана, где глава Камкамахинского сельсовета и пара его друзей угорели, использовав печку, которую сконструировали, как пишет издание Mash Gor, подсмотрев видео в популярной соцсети.


Дымоход в ней соорудили так: одну сторону трубы из гофры прикрепили к газовому камину, а другую опустили в воду. Туда же, по мнению бывалых тиктокеров, и должен был уходить угарный газ, но что-то пошло не так. Фото этой самоделки из дома, где произошла трагедия, опубликовал паблик в ВК "Мой Дагестан".


Печка стояла в летней кухне, где три друга что-то культурно отмечали, засидевшись заполночь.


Их тела нашла жена хозяина дома.

В официальной версии случившегося причиной смерти стала "неисправность вентиляционной системы", но интернет-пользователи удивляются столь обтекаемой формулировке.


Погибшие были довольно взрослыми мужчинами ( 47, 49 и 63 лет, и наверняка неоднократно слышали о последствиях отравления угарным газом. По факту смерти мужчин проводится проверка.

Источник:

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Метки: Ynews   Дагестан   отравление угарным газом   проверка   следствие   угарный газ   
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10  комментариев
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5k
Денис 49 минут назад
Премию Дарвина в студию.
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7k
Vladimir 6 минут назад
Уникальный край. Одни ищут евреев в турбине самолета, другие кольцевой дымоход изобретают. Может в консерватории что-то не так?
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2k
Жирный бот 13 минут назад
собрали газовую камеру себе...
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19k
Shtoppi 13 минут назад
<<Погибшие были довольно взрослыми мужчинами ( 47, 49 и 63 лет, и наверняка неоднократно слышали о последствиях отравления угарным газом.>>
-------
а мозгами так и не успели обзавестись. по советам из сети сами себе душегубку построили. как говорится - естественный отбор в действии
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1k
adssaf afasffdsga 14 минут назад
Вот до чего диайваи доводят. Если всякие дебилы из всяких пятиминутных краытов хотя бы что-то безобидное показывают, то другие дегенераты постоянно норовят какую-то херню по самовыпилу на скорость соорудить.
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Борис Карабанов Полчаса назад
Школа? Химия? Физика? Техническая литература? Бред!!! Душнота! Тик-ток - наше всё!
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