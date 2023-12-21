Ка-де-бо: как древнюю породу собак возродили из пепла

Чуть позже развлечения такого рода и собачьи бои запретили, вместе с чем начал угасать интерес и к бойцовым собакам. И вот, когда всё было уже почти что потеряно, и чистокровных представителей было практически не найти, кинологи взялись за работу и сделали невозможное. Путем направленной селекции из местных островных метисов и новой примеси бульдогов получилось буквально из пепла возродить легендарных ка-де-бо. Частично эти барбосы всё же несут крови своих предков, так что совсем подделкой их назвать не получится. Но само собой, это и не та самая «древняя легендарная порода». Грубо говоря, наши герои — что-то между. И это просто отлично!