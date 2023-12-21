Ка-де-бо: как древнюю породу собак возродили из пепла

Ка-де-бо — это порода спокойных, мирных и дружелюбных собаки, которая прошла долгий путь. Сперва животных использовали в качестве пастухов, затем заставили сражаться на арене с быками. А сейчас пёс прекрасно уживается с людьми как в частном доме, так и в квартире.
Ка-де-бо мог бы стать реклaмным лицом курсов по переподготовке. Судите сами: сначала этих псов вывели для того, чтобы помогать человеку: охранять имущество, пасти скот. Потом ка-де-бо стали давать человеку не только хлеб, но и зрелище — сражаться на арене с быками. А сейчас пёс переквалифицировался в домашнего питомца!
Правда, такие метаморфозы произошли не за месяц и не за два, а за столетия селекции. Ка-де-бо, майоркский мастиф (не майорский, без звёздочек на погонах), или перро догго майоркин — не самая распространенная, но определённо одна из самых запоминающихся пород собак. Увидев однажды такую тумбочку вживую, вы больше не сможете нормально воспринимать тонкокостных борзых. Потому что хорошей собаки должно быть много! И плотный широкогрудый пёс под 40 килограмм веса идеально вписывается в критерии собачьей хорошечности.
История породы ка-де-бо берёт своё начало с незапамятных времён, когда между островами Средиземного моря и большой землёй только начиналась активная торговля. В числе товаров, помимо прочего, естественно, были и собаки. С континента на Майорку везли крупных, сильных и работящих животных, в которых очень нуждалось местное население. В их числе были и они — предки современных ка-де-бо. Их использовали для самых разных целей: от охраны имущества до пастьбы скота.
В 17 веке на остров вместе с новой властью попали собаки бульдожьего типа. Они не выносили местного климата, так что селекционеры того времени скрестили их с местным поголовьем пра-ка-де-бо в надежде получить идеальных травильных псов для кровавых забав с быками. Задумка воплотилась на славу, и предки наших героев стали настоящими гладиаторами.
Чуть позже развлечения такого рода и собачьи бои запретили, вместе с чем начал угасать интерес и к бойцовым собакам. И вот, когда всё было уже почти что потеряно, и чистокровных представителей было практически не найти, кинологи взялись за работу и сделали невозможное. Путем направленной селекции из местных островных метисов и новой примеси бульдогов получилось буквально из пепла возродить легендарных ка-де-бо. Частично эти барбосы всё же несут крови своих предков, так что совсем подделкой их назвать не получится. Но само собой, это и не та самая «древняя легендарная порода». Грубо говоря, наши герои — что-то между. И это просто отлично!
Внутри породы существует заметный половой диморфизм. Мальчики сильно крупнее девочек.
Потому что те старые, умелые на все лапы ка-де-бо, уже были испорчены боями, а новая эра в их селекции позволила дать животным новый шанс. Современное разведение породы шло совершенно по иному пути — в собаках приветствовались адекватность, дружелюбие, доброта и преданность. Так что сегодня большинство ка-де-бо это такие огромные плюшевые хомячки, что души не чают в своей семье.
Источник:
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По факту, за километр видно - помесь кого-то из молоссов, возможно мастифа, с английским бульдогом...