Ньюфаундленд: милый пушистый великан

Ньюфаундленды — порода гигантских длинношёрстных собак родом из Канады. Вы только представьте: самые крупные представители вырастают до 76 сантиметров в холке, а весят при этом под 120 килограмм! Добавьте к этому длинную и очень густую двойную шерсть — чем вам не медведь? Самый настоящий! Только очень добрый, нежный, умный и преданный, с ним даже на краю света не пропадёшь.

Потому что они сами родом оттуда. Барбосов вывели на острове Ньюфаундленд, что расположен на северо-востоке Северной Америки. Предками собачьих акваменов были вполне себе сухопутные пиренейские овчарки, которых в 1500-х годах на остров завезли рыбаки из Франции, и чёрные ретриверы, что чуть позже приехали с английскими колонистами. Ньюфы взяли самое лучшее от своих родителей: овчарочьи размеры, ум и преданность, ретриверские рабочесть, смелость и самостоятельность.