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Ньюфаундленд: милый пушистый великан

Ньюфаундленд: милый пушистый великан

Автор:
16 ноября 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   ньюфаундленд   порода   собака   факты   
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Собаки породы ньюфаундленд поражают своими размерами. Однако пугаться их не стоит, в большинстве своём они милые и добродушные создания.

Сейчас — самое время брать щенка ньюфаундленда! Почему? Ну смотрите, идёт месяц ноябрь, и если взять малыша сейчас, то к лету и сезону купания на открытой воде у вас будет готовый водолаз-спасатель и помощник на рыбалке! С таким можно смело к речке да на шашлычки: животина и вас из воды в любом состоянии вытащит, и сети с рыбой поможет к берегу принести. Как говорится: был бы у меня такой пёс, я бы, может, и не женился никогда!

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Ньюфаундленды — порода гигантских длинношёрстных собак родом из Канады. Вы только представьте: самые крупные представители вырастают до 76 сантиметров в холке, а весят при этом под 120 килограмм! Добавьте к этому длинную и очень густую двойную шерсть — чем вам не медведь? Самый настоящий! Только очень добрый, нежный, умный и преданный, с ним даже на краю света не пропадёшь.

Потому что они сами родом оттуда. Барбосов вывели на острове Ньюфаундленд, что расположен на северо-востоке Северной Америки. Предками собачьих акваменов были вполне себе сухопутные пиренейские овчарки, которых в 1500-х годах на остров завезли рыбаки из Франции, и чёрные ретриверы, что чуть позже приехали с английскими колонистами. Ньюфы взяли самое лучшее от своих родителей: овчарочьи размеры, ум и преданность, ретриверские рабочесть, смелость и самостоятельность.

Способствовали такой эволюции как люди, так и сама земля. Ньюфаундленд — это суровый клочок земли, со всех сторон окружённый водой и продуваемый всеми ветрами. Там часто бывают дожди и туманы, а местные жители до недавнего времени очень сильно зависели от того, что даёт им океан — в плане сельского хозяйства на острове сильно не разгуляешься. Выживали двуногие там как могли: сегодня не смыло в море, значит день прошёл отлично!

Примерно в таком же ритме развивались и собаки. Гигантские меховые барбосы стали отличными помощниками: они таскали сети с рыбой в море, буксировали грузы на суше и спасали несчастных, что упали в морскую пучину. Последнее собаки научились делать буквально на уровне инстинктов! Даже сегодня ньюфам не нужны специальные тренировки, чтобы постичь простую логику «человек тонет — надо плыть и спасать».

Эта порода собак никогда не тронет человека, даже если им будет чужой, маленький и очень доставучий ребёнок. Они трепетно относятся к людям и в душе всегда остаются ласковыми медвежатами. Опасность заключается разве что в их габаритах: псу под 120 кило не обязательно кого-то кусать, можно просто сесть на обидчика. Да и кому придёт в голову обижать такого малыша?...

Именно благодаря всем качествам сегодня множество ньюфов работает спасателями на воде. Будьте уверены: даже если люди вас не заметят, собака найдет точно! И они по-настоящему счастливы, ведь нет для этой породы лучшей участи, чем быть нужными и важными.

Конечно, некоторые энтузиасты заводят барбосов и просто в качестве домашнего любимца. Но тут нужно сразу понимать: если у вас однушка где-то в центре, то это не собака будет жить у вас, а вы — у неё. Ньюфы — сильные, активные и подвижные собаки. Им прекрасно подойдёт частный дом и просторный двор, долгие прогулки с хозяином и тренировки. Животины могут быть немного упрямы, но такой мишка всегда старается делать только лучше для человека.

Уход за такой собакой — дело не из лёгких, особенно в квартире. Одна моя знакомая держала огромного любимчика-ньюфа в квартире и тратила на него каждый месяц сумму, равную половине его стоимости. Это была безумная любовь и огромные деньги. Поэтому, если у вас нет обоих составляющих, то думайте трижды, прежде чем обзавестись щеночком-спасателем.

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Метки: животные   интересно   ньюфаундленд   порода   собака   факты   
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surgy 19 минут назад
Это же про них анекдот есть:
Пропала собака-водолаз. Особые приметы: шерсть темная, акваланг оранжевый)

Офигенные собаки, вправду медведь, только добрый и ласковый. Но и также верно и то, что ухода за ними море, как и грязи.
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Себастьян Перейра

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