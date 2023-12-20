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"Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут": Даня Милохин снова затосковал по России

"Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут": Даня Милохин снова затосковал по России

Автор:
20 декабря 2023 17:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Даня Милохин   Казахстан   армия   блогер   возвращение домой   тиктокер   тоска по родине   шоу бизнес   
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Тик-токер решил съездить в Казахстан, чтобы хотя бы там ощутить "русский вайб" (что бы это ни значило).

Даня Милохин прозябает в ОАЭ. Глупый мальчонка натворил в свое время много лишнего и, похоже, даже не понял, что иногда лучше молчать, чем нести пургу. Впрочем, тиктокерам свойственно ради хайпа совершать и не такое, однако поступки и слова Милохина тщательно изучили и решили, что парнишке давно пора поумнеть. Для начала - в армии. Узнав о перспективе юности в сапогах, Даня быстро ретировался, снова сбежав в ОАЭ. Но тоска по родине не отпускает, у арабов скучно, а потому Милохин решил пока наведаться в Казахстан (вот счастья-то соседям привалило!).


«Я лечу в Казахстан, хочу русского вайба. В Россию мне нельзя, хотя я не знаю, почему, ведь я русский. А в Казахстане есть российский вайб. Есть СНГ-вайб», — сообщил мальчонка своим подписчикам.



Он же попросил сделать так, чтобы его приняли в РФ и, показав на камеру паспорт, проскандировал "Россия, Россия!"



Непонятно, чего Милохин так волнуется? Примут его в России без всякого сомнения. Товарищ военком будет рад!


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Метки: Видео   Даня Милохин   Казахстан   армия   блогер   возвращение домой   тиктокер   тоска по родине   шоу бизнес   
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21  комментарий
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30k
Ваня Час назад
перестаньте постить это говно здесь...
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4k
Артур Минуту назад
умственная отсталость так и прет
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17k
a_komolow 13 минут назад
К шарлоту в помощь!
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4k
Могвай 22 минуты назад
В армию полудурка, одноразовым миноискателем. Может хоть раз в жизни, что то полезное сделает, полупокер обоссаный.
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64
Славик Полчаса назад
Вон Галкину на новой Родине ружье не дали, но он с Кипра согласен свою кровушку отдавать своим согражданам (не знаю, отдавал или нет). Так и Даня пусть "долг" Родине отдаст хотя бы службой на Таймыре.
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13k
Djeff 36 минут назад
Двери Родины всегда открыты! Приезжай...)))
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4k
Руслан 41 минуту назад
Всё-таки печать олигофрении на лице явственна прям
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25k
ЦСКА 57 минут назад
Отсоси гантелю, карзубый!
Ссылка www.youtube.com
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391k
Алексей Час назад
Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут.......

примут обязательно как ..... шарлота
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6k
Трям Час назад
Этот дырявый даже на органы ни кому не нужен!
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16k
Kucher Час назад
Нафиг оно сдалось военкому?! Вам самим не противно бы было, что подобное существо с вами в одной казарме живёт?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Приезжай, дурашка! "ПРИМУТ". Примут прямо у трапа самолёта и отправят в компанию к ещё одному такому же , как ты, 3,1415дорасу с пейсами, который сжёг свой паспорт, а потом решил вернуться. Будете на зоне молоденькими "петушками" время коротать!
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7k
Allmaster 2 часа назад
Это говно "прозябает" в эмиратах.
Что то я не могу так.
Прозябать.
Чем он там торгует?
Очком разве что, арабы вроде падки.
А тут белый негритенок, чо.
Чтоб он там прозябал по настоящему, нужно банить о нем любое упоминание и тогда да, будет без вести прозябший..
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205
ruslan d 2 часа назад
Конечно примут , двери военкоматов для него открыты
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28k
AzuveR 2 часа назад
Зачем тащить на "Фишки" это чмо ? Минус.
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5k
Lexx 2 часа назад
Он же тупой в край. Ещё и кичится этим. В армии ему одно применение - одноразовый миноискатель.
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7k
Mixalych 2 часа назад
Я бы удивился, скажи он, что жаждет отдать долг Родине и так хочет в ряды доблестной российской армии на СВО, что кушать не может...
А так он просто говно.
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13k
Андрей А 2 часа назад
Глупый мальчонка????
Этому долбойобу за двадцатник!
Его сверстники уже из армии пришли, а этот петух определиться не может какое платье ему надеть!
Гнать всю эту нечисть подальше
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Дорожную этому пид....су!
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