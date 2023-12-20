"Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут": Даня Милохин снова затосковал по России

Тик-токер решил съездить в Казахстан, чтобы хотя бы там ощутить "русский вайб" (что бы это ни значило).
Даня Милохин прозябает в ОАЭ. Глупый мальчонка натворил в свое время много лишнего и, похоже, даже не понял, что иногда лучше молчать, чем нести пургу. Впрочем, тиктокерам свойственно ради хайпа совершать и не такое, однако поступки и слова Милохина тщательно изучили и решили, что парнишке давно пора поумнеть. Для начала - в армии. Узнав о перспективе юности в сапогах, Даня быстро ретировался, снова сбежав в ОАЭ. Но тоска по родине не отпускает, у арабов скучно, а потому Милохин решил пока наведаться в Казахстан (вот счастья-то соседям привалило!).
«Я лечу в Казахстан, хочу русского вайба. В Россию мне нельзя, хотя я не знаю, почему, ведь я русский. А в Казахстане есть российский вайб. Есть СНГ-вайб», — сообщил мальчонка своим подписчикам.
Он же попросил сделать так, чтобы его приняли в РФ и, показав на камеру паспорт, проскандировал "Россия, Россия!"
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Непонятно, чего Милохин так волнуется? Примут его в России без всякого сомнения. Товарищ военком будет рад!
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примут обязательно как ..... шарлота
Что то я не могу так.
Прозябать.
Чем он там торгует?
Очком разве что, арабы вроде падки.
А тут белый негритенок, чо.
Чтоб он там прозябал по настоящему, нужно банить о нем любое упоминание и тогда да, будет без вести прозябший..
А так он просто говно.
Этому долбойобу за двадцатник!
Его сверстники уже из армии пришли, а этот петух определиться не может какое платье ему надеть!
Гнать всю эту нечисть подальше