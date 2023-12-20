"Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут": Даня Милохин снова затосковал по России

Даня Милохин прозябает в ОАЭ. Глупый мальчонка натворил в свое время много лишнего и, похоже, даже не понял, что иногда лучше молчать, чем нести пургу. Впрочем, тиктокерам свойственно ради хайпа совершать и не такое, однако поступки и слова Милохина тщательно изучили и решили, что парнишке давно пора поумнеть. Для начала - в армии. Узнав о перспективе юности в сапогах, Даня быстро ретировался, снова сбежав в ОАЭ. Но тоска по родине не отпускает, у арабов скучно, а потому Милохин решил пока наведаться в Казахстан (вот счастья-то соседям привалило!).