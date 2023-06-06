Уклонистка: экс-солистку группы "Мы" задержали в Израиле за нежелание служить в армии

Ева Гурари уехала в Израиль с родителями, когда ей исполнилось 15 лет. С 16-лет она является гражданкой этой страны, а значит, должна выполнять её законы, в том числе, отслужить 24 месяца в армии. В Израиле девушки обязаны отдать воинский долг, и уклонистов там не любят.
Еву Гурари знают, как поп-исполнительницу, вокалистку группы "Мы". После распада коллектива девушка выступала с сольными концертами.
В своих интервью она неоднократно рассказывала об отношении к армейской службе. В частности, о том, что тему воинского долга продвигают в Израиле уже в школе. Детям постоянно рассказывают, как здорово - служить в армии, какими уважаемыми людьми становятся люди после этого.
"Смотрите, как круто: я служил, тот служил, та служила — если ты не служил, ты не мужик и не женщина. Если ты не служил, у тебя в Израиле нет льгот", - рассказывала Гурари.
Её подруги, которые все-таки пошли в армию, на деле поняли, что не всё так шоколадно.
"Сначала девочки оттуда писали: «У нас так круто и классно, нам платят большие деньги». Прошло полгода — они начали жестко ныть и хотят сбежать", - делилась Гурари.
Для девушки, которая родилась и большую часть жизни прожила в России, обязательная служба - явление непривычное. Ведь по законам Израиля, девушки обязаны отдать воинский долг, и 24 месяца, если, конечно, нет реальных причин для отказа, слушаться командиров, учиться стрелять и жить по уставу. Между тем, Гурари решила, что берцы и ходьба строевым шагом - слишком серьезное испытание для её психики, и в 18 лет вернулась назад в Россию, оставаясь при этом гражданкой Израиля. А недавно она полетела туда, чтобы навестить родителей, но прямо в аэропорту девушку арестовали.
Несколько дней назад она выложила в соцсетях пост с наручниками и больше не выходила на связь. Похоже, с уклонистами - а пока это одна из главных версий ареста экс-солистки группы "Мы" - в Израиле разговор короткий.
Источник:
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Широко известна в узких кругах.
Еще бы знать, что это за группа...
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у кого-нить есть фото веселого израильского фоенкома? ))))))))))))))))