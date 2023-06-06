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Уклонистка: экс-солистку группы "Мы" задержали в Израиле за нежелание служить в армии

Уклонистка: экс-солистку группы "Мы" задержали в Израиле за нежелание служить в армии

Автор:
06 июня 2023 20:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ева Гурари   Израиль   армия   видео   наручники   полиция   уклонистка   шоу бизнес   
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Ева Гурари уехала в Израиль с родителями, когда ей исполнилось 15 лет. С 16-лет она является гражданкой этой страны, а значит, должна выполнять её законы, в том числе, отслужить 24 месяца в армии. В Израиле девушки обязаны отдать воинский долг, и уклонистов там не любят.

Еву Гурари знают, как поп-исполнительницу, вокалистку группы "Мы". После распада коллектива девушка выступала с сольными концертами.


В своих интервью она неоднократно рассказывала об отношении к армейской службе. В частности, о том, что тему воинского долга продвигают в Израиле уже в школе. Детям постоянно рассказывают, как здорово - служить в армии, какими уважаемыми людьми становятся люди после этого.


"Смотрите, как круто: я служил, тот служил, та служила — если ты не служил, ты не мужик и не женщина. Если ты не служил, у тебя в Израиле нет льгот", - рассказывала Гурари.


Её подруги, которые все-таки пошли в армию, на деле поняли, что не всё так шоколадно.


"Сначала девочки оттуда писали: «У нас так круто и классно, нам платят большие деньги». Прошло полгода — они начали жестко ныть и хотят сбежать", - делилась Гурари.


Для девушки, которая родилась и большую часть жизни прожила в России, обязательная служба - явление непривычное. Ведь по законам Израиля, девушки обязаны отдать воинский долг, и 24 месяца, если, конечно, нет реальных причин для отказа, слушаться командиров, учиться стрелять и жить по уставу. Между тем, Гурари решила, что берцы и ходьба строевым шагом - слишком серьезное испытание для её психики, и в 18 лет вернулась назад в Россию, оставаясь при этом гражданкой Израиля. А недавно она полетела туда, чтобы навестить родителей, но прямо в аэропорту девушку арестовали.


Несколько дней назад она выложила в соцсетях пост с наручниками и больше не выходила на связь. Похоже, с уклонистами - а пока это одна из главных версий ареста экс-солистки группы "Мы" - в Израиле разговор короткий.

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Метки: Ева Гурари   Израиль   армия   видео   наручники   полиция   уклонистка   шоу бизнес   
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18  комментариев
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16k
Александр Н. 56 минут назад
Еву Гурари знают, как поп-исполнительницу, вокалистку группы "Мы"... (С)
Широко известна в узких кругах.
Еще бы знать, что это за группа...
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13k
Shtoppi 7 минут назад
<<Гурари решила, что берцы и ходьба строевым шагом - слишком серьезное испытание для её психики, и в 18 лет вернулась назад в Россию, оставаясь при этом гражданкой Израиля. А недавно она полетела туда, чтобы навестить родителей, но прямо в аэропорту девушку арестовали.>>
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у кого-нить есть фото веселого израильского фоенкома? ))))))))))))))))
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33k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Я не то, чтобы о какой-то Еве не слышал, но и группы такой не знаю )) Нахрена мне новости чьей-то личной жизни в таком аспекте? Индусов вон - 1,4 х.улиарда. Давайте о каждом напишем. Они тоже поют и танцуют ..
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2k
Дмитрий 12 минут назад
Что на это скажут наши неполживые бывшие граждане, уехавшие туда? Может про тоталитаризм, военщину, угнетение граждан? Или язык в ж@пу?
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18k
Bill 18 минут назад
А что, альтернативной службы в Израиле нет? Например, не два года в сапогах, а три но на санитарной службе.
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62k
Александр Ломовицкий 20 минут назад
поющие трусы
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3k
Вовака Полчаса назад
Кто это?
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19k
Александр 50 минут назад
Мымра из группы Мы
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5k
Трям 55 минут назад
Неужели есть тут кто-то, кому не .похуй на это чучело и вообще на сраиль?
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