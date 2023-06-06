Уклонистка: экс-солистку группы "Мы" задержали в Израиле за нежелание служить в армии

"Смотрите, как круто: я служил, тот служил, та служила — если ты не служил, ты не мужик и не женщина. Если ты не служил, у тебя в Израиле нет льгот", - рассказывала Гурари.





Её подруги, которые все-таки пошли в армию, на деле поняли, что не всё так шоколадно.





"Сначала девочки оттуда писали: «У нас так круто и классно, нам платят большие деньги». Прошло полгода — они начали жестко ныть и хотят сбежать", - делилась Гурари.





Для девушки, которая родилась и большую часть жизни прожила в России, обязательная служба - явление непривычное. Ведь по законам Израиля, девушки обязаны отдать воинский долг, и 24 месяца, если, конечно, нет реальных причин для отказа, слушаться командиров, учиться стрелять и жить по уставу. Между тем, Гурари решила, что берцы и ходьба строевым шагом - слишком серьезное испытание для её психики, и в 18 лет вернулась назад в Россию, оставаясь при этом гражданкой Израиля. А недавно она полетела туда, чтобы навестить родителей, но прямо в аэропорту девушку арестовали.



