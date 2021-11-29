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"Мне скоро 40! Я устал": Билан объяснил, почему выступил пьяным на концерте в Казахстане

"Мне скоро 40! Я устал": Билан объяснил, почему выступил пьяным на концерте в Казахстане (5 фото + 2 видео)

Автор:
29 ноября 2021 09:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Казахстан   Концерт   билан   видео   извинения   пьяный   шоу бизнес   
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Недавно Дима Билан отработал на частном концерте в Казахстане, но его выступление оказалось, мягко говоря, странным. На то, что певец еле стоял на ногах, обратили внимание даже самые лояльные к артисту поклонники. Билан поспешил объясниться и записал покаянное видео, в котором нагнал еще большего тумана.

Время от времени артисты "дают маху" и выходят на сцену в сильном алкогольном опьянении. Некоторые из них после ведут себя как ни в чем не бывало, а Билан, еле стоявший на ногах на концерте в Казахстане, все-таки решил объясниться.

Автор видео, которое он снял на концерте, предположил, что артист был "обдолбанным"


Сам же 38-летний Билан поясняет, что был пьян. Певец записал покаянное видео, в котором сообщил, что он не спал трое суток и предельно устал. "С кем такое не случалось хотя бы раз в жизни?" - спрашивает он публику, активно осуждавшую его непрофессиональное поведение.


Для тех, кто не хочет слушать исповедь (тоже, скорее всего, слегка нетрезвую), Mash собрал все ипостаси ночного Билана, разоткровенничавшего в сторис своего Инстаграма.


Коллеги по шоу-бизнесу поддержали артиста. Так, певица Зара в одном из интервью восхитилась его мужеством: "И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он всё делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им."

Билана поддержала и Ксения Собчак, заявив, что "можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит". "Сложно быть машиной 24/7", - резюмировала Ксения Анатольевна.

А это поклонники жалеют Билана.


Как отнеслись к нестандартному выступлению собственно заказчики концерта, не ясно. Может, тоже поняли и простили. Билан говорит, что каждый хотя бы раз побывал в его шкуре: пьяным и на публике. А у вас такое бывало, уважаемые фишкяне?

Источник:

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Метки: Казахстан   Концерт   билан   видео   извинения   пьяный   шоу бизнес   
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Mowgley 52 минуты назад
Постить утром в понедельник про Билана - это такой особый вид издевательства
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19
Евгений Тимофеев 13 секунд назад
Судя по его бешеным глазам, нанюхался он хорошо!
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7k
Ф Ив 15 минут назад
Если он устал работать певцом, то пусть идет работать дворником или грузчиком.
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1k
Walther 19 минут назад
Алкаш Билан - горе на эстраде!!!
Нам то в Самаре он качельки обещался задарить, их не видел, правда, никто... Ну, да ладно, тут то минимум табуном гнедых попахивает...
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−35
опарыш рыгорыч 19 минут назад
живе беларусь
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22k
Russo Turisto 20 минут назад
Устал - отдохни! Пропусти пару корпоратов, недополучи пару гонораров. Или думаешь у водителей, пилотов, шахтеров, врачей, учителей легкая работа? С хрена ли ты трое суток не спал? Танки для фронта собирал?
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4
Mr. Intereskin 23 минуты назад
Если устал, тогда зачем на сцену выходить ещё и обдолбаным. Тупая отмазка. Зажрался. Надо было его со сцены пинками выгнать.
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49
Valparaiso Полчаса назад
Деньги не вернул за выступление? извинение которое стоит тысячи слов это просто вернуть деньги за такой позор.
Зрители не заплатили за концерт потому что зарплаты маленькие, коронавирус и вообще с кем не бывает. Как тебе такое Дима Билан?
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16k
ЦСКА Полчаса назад
Торчок....
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277
Юрий 36 минут назад
Это насколько себя надо не уважать, чтобы ходить на концерты подобного дерьма.
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556
Spoiler 38 минут назад
Тоже мне [мат] личность с проблемами.. "я устал я мухажук"... Почему если я на работу приду пьяным меня уволят а этому хоть бы хер? Мировая звезда епт.. смотреть противно
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18k
Егор 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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40k
dima423 42 минуты назад
Ну он наверно хочет все деньги мира заработать...нафига? я думаю он заработал столько что хватит и ему и детям и внукам на роскошную жизнь... я бы на его месте щас бы жил в свое удовольствие, путешествовал бы по миру, отдыхал на лучших курортах, выступал бы только изредка, создавая из этого "событие")
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13k
aalexey3 47 минут назад
Какой пьяный? Обдолбанный он, наркоман проклятый. В Самаре также выступал.
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1k
Роман Ронд 50 минут назад
Он ночной хулиган, синий Дима Билан, у него есть наган и он тупо пьян)))
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