"Мне скоро 40! Я устал": Билан объяснил, почему выступил пьяным на концерте в Казахстане

Недавно Дима Билан отработал на частном концерте в Казахстане, но его выступление оказалось, мягко говоря, странным. На то, что певец еле стоял на ногах, обратили внимание даже самые лояльные к артисту поклонники. Билан поспешил объясниться и записал покаянное видео, в котором нагнал еще большего тумана.
Время от времени артисты "дают маху" и выходят на сцену в сильном алкогольном опьянении. Некоторые из них после ведут себя как ни в чем не бывало, а Билан, еле стоявший на ногах на концерте в Казахстане, все-таки решил объясниться.
Автор видео, которое он снял на концерте, предположил, что артист был "обдолбанным"
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Сам же 38-летний Билан поясняет, что был пьян. Певец записал покаянное видео, в котором сообщил, что он не спал трое суток и предельно устал. "С кем такое не случалось хотя бы раз в жизни?" - спрашивает он публику, активно осуждавшую его непрофессиональное поведение.
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Для тех, кто не хочет слушать исповедь (тоже, скорее всего, слегка нетрезвую), Mash собрал все ипостаси ночного Билана, разоткровенничавшего в сторис своего Инстаграма.
Коллеги по шоу-бизнесу поддержали артиста. Так, певица Зара в одном из интервью восхитилась его мужеством: "И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он всё делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им."
Билана поддержала и Ксения Собчак, заявив, что "можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит". "Сложно быть машиной 24/7", - резюмировала Ксения Анатольевна.
А это поклонники жалеют Билана.
Сторис Димы Билана это ад, конечно. Бедный мальчик. Кстати, его продюссер - Рудковская (мама Гном Гномыча). Которая говорит, что психотерапия для слабых людей, а слабым быть позорно.— Татьяна Щукина (@tanchaizer) November 28, 2021
Дима Билан - большой Гном Гномыч
Сторис Димы Билана это ад, конечно. Бедный мальчик. Кстати, его продюссер - Рудковская (мама Гном Гномыча). Которая говорит, что психотерапия для слабых людей, а слабым быть позорно.— Татьяна Щукина (@tanchaizer) November 28, 2021
Дима Билан - большой Гном Гномыч
Как отнеслись к нестандартному выступлению собственно заказчики концерта, не ясно. Может, тоже поняли и простили. Билан говорит, что каждый хотя бы раз побывал в его шкуре: пьяным и на публике. А у вас такое бывало, уважаемые фишкяне?
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Нам то в Самаре он качельки обещался задарить, их не видел, правда, никто... Ну, да ладно, тут то минимум табуном гнедых попахивает...
Зрители не заплатили за концерт потому что зарплаты маленькие, коронавирус и вообще с кем не бывает. Как тебе такое Дима Билан?