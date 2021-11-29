"Мне скоро 40! Я устал": Билан объяснил, почему выступил пьяным на концерте в Казахстане





Коллеги по шоу-бизнесу поддержали артиста. Так, певица Зара в одном из интервью восхитилась его мужеством: "И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он всё делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им."

Билана поддержала и Ксения Собчак, заявив, что "можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит". "Сложно быть машиной 24/7", - резюмировала Ксения Анатольевна.

А это поклонники жалеют Билана.



