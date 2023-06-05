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«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры

«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры

Автор:
05 июня 2023 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: блогер   видео   влад дурак   драка   мужик   образ   парик   тиктокер   транспорт   
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Уже второй раз за год. Но он не унывает.

Есть в столице такой 20-летний блогер и тиктокер - Влад Дурак. Последнее не оскорбление, а его псевдоним. Недавно Влада как следует побили из-за вызывающей одежды, но он не сдался и снова поехал по городу «в образе»: маска, маникюр, розовый костюм и парик.

В электробусе с блогером начал беседовать мужик и «предъявлять за внешний вид». Слова за слово и они уже сцепились и покатились по полу. Кстати, тиктокер может и не победил, но дал отпор.

Осторожно, матюги:

Вот как Влад позже прокомментировал эту поездку:

И накатал послание в соцсети: пообещал «расцвести, но не здесь».

Источник:

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Метки: блогер   видео   влад дурак   драка   мужик   образ   парик   тиктокер   транспорт   
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30  комментариев
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522
дмитрий 53 минуты назад
появление такого п....дера при детях уже не нормально!
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1k
Максим Макашев Минуту назад
кесарю - кесарево, а этому п.и.д.о.р.у. - п.и.д.о.р.о.в.о.
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35k
russger 3 минуты назад
Вроде же запретили пропаганду, а толку?
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411
устал я от вас 8 минут назад
Алкаш похоже такой же тридворг, как и эта чепуха в розовом.. Зачем он столько раз спросил у розового твидворг он или нет... с первого взгляда же понятно. Хотя возможно они так знакомятся.. Но в любом случае таким тридварасам не место в общественном транспорте.
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10k
Том Сойер 10 минут назад
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24k
Тигран Саркисян 14 минут назад
На месте мочить надо бензином и скипидаром , скипидар так на упреждение , молекулы чтоб не разбежались , гомодрил педровский .
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5k
Дмитрий ! 20 минут назад
Сколько можно уже писать про этого петуха? Этот гамадрил не только пропагандирует гомосятину, но и не следит за словами. Привыкли в интернете посылать и т.д.
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1k
ChePaev 21 минуту назад
вонючее насекомое, растоптать и по асфальту растереть
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10k
Copycat Полчаса назад
Ну вообще я против того что бы до лгбт докапываться - пусть себе живут и занимаются чем хотят, главное что бы не лезли к нормальным людям со своими идеями и тем более к детям
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1k
Mrak OBOY Полчаса назад
это гей пропаганда, сажать и все! а мужик в конце прикольно сказал, про то что еще что то осталось и ты подумай!
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10k
Том Сойер Полчаса назад
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55k
zloykoyot Полчаса назад
Одна такая уета уже расцвела, тут постили как оно рыдало в интернетах что херово посчитало что сожрать в тайском ресторане и теперь нет денег на жратву. Кстати, никому не известно где сейчас это чучело, не на органы ли его разобрали? Этому тиктокеру туда же дорога.
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9k
МихА Полчаса назад
От.ху.яр.или? Поваляли по полу чуток пи.дар.ка
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3k
Вовака Полчаса назад
Куда менты смотрят?
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13k
Shtoppi 38 минут назад
в утиль ублюдка.
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1k
ruslan d 39 минут назад
Ну что хотел , то и получил ...
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25k
Сибиряк 41 минуту назад
надо статью вернуть для таких
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6k
salim777 41 минуту назад
Нуважаемый дурачок, а зачем ты так одеваешься и ведёшь себя, что провоцируешь окружающих? Ты не можешь дома перед зеркалом в колготках кривляться? Тут Россия, детка, тут "не таким" неуютно живётся. Это у тебя, дурачок, "нет будущего". Из жопы дети не рождаются. Однажды тебя забьют до смерти особо впечатлительные дяденьки, а ты уж не обижайся, ты всё для этого делаешь.
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6k
salim777 42 минуты назад
Нуважаемый дурачок, а зачем ты так одеваешься и ведёшь себя, что провоцируешь окружающих? Ты не можешь дома перед зеркалом в колготках кривляться? Тут Россия, детка, тут "не таким" неуютно живётся. Это у тебя, дурачок "нет будущего". Из жопы дети не рождаются. Однажды тебя забьют до смерти особо впечатлительные дяденьки, а ты уж не обижайся, ты всё для этого делаешь.
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Как по мне, так агрессивное быдло гораздо вреднее для общества, чем эпатирующий недоросль. Одному быдляку не понравится чья-то одежда, другому - длина волос, третьему - обувь или цвет кожи. Вообще на улицу не выходить? Ну, повыпендривался бы этот тик-токер один раз, а окружающие на него р-р-р-аз и ноль внимания, второй раз - одни холодные презрительные взгляды и молчание, третий раз - с тем же успехом, и всё. Выкладывать нечего, и приуныл бы тик-токер и бросил бы это "креативное" дело. Ан нет! Всегда найдётся блюститель нравов и сделает пиар какому-нибудь клоуну и докажет всем агрессивность и правовой нигилизм российского общества.
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13k
gavrosh 44 минуты назад
Пропаганду гомосячью прикрутить и под шконку к корешкам.
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August

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