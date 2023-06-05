«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры

Уже второй раз за год. Но он не унывает.
Есть в столице такой 20-летний блогер и тиктокер - Влад Дурак. Последнее не оскорбление, а его псевдоним. Недавно Влада как следует побили из-за вызывающей одежды, но он не сдался и снова поехал по городу «в образе»: маска, маникюр, розовый костюм и парик.
В электробусе с блогером начал беседовать мужик и «предъявлять за внешний вид». Слова за слово и они уже сцепились и покатились по полу. Кстати, тиктокер может и не победил, но дал отпор.
Осторожно, матюги:
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Вот как Влад позже прокомментировал эту поездку:
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И накатал послание в соцсети: пообещал «расцвести, но не здесь».
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А вот таких как в посте нужно сажать, а лучше не обращать внимания, чтобы врезав такому потом самому не сесть. А этот голубок потом будет слезливые истории рассказывать и собирать ещё больше внимания. А люди добрые и иногда немного глупые и поэтому будут его жалеть 100%. Вот так ЛГБТ и распространяют, через жалость и сопереживание милым мальчикам и девочкам.