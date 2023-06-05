«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры

Есть в столице такой 20-летний блогер и тиктокер - Влад Дурак. Последнее не оскорбление, а его псевдоним. Недавно Влада как следует побили из-за вызывающей одежды, но он не сдался и снова поехал по городу «в образе»: маска, маникюр, розовый костюм и парик.