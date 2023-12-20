В России разработали нейросеть "Товарищ майор" для деанонимизации владельцев Telegram-каналов

Когда шутка про вездесущего товарища майора зашла слишком далеко.
Российская IT-компания T.Hunter разработала нейросеть, способную определять администраторов анонимных Telegram-каналов. Искусственный интеллект обучили действовать так же, как и любого аналитика-человека — изучать цифровой след анонима и по нему устанавливать личность человека.
Известно, что сейчас нейросеть под самым удачным и понятным каждому россиянину названием "Товарищ майор" проходит внутренне тестирование в компании-разработчике. Искусственный интеллект уже может собирать необходимые сведения. Для поиска нужной информации нейросеть изучает описание канала, его архивные копии, метаданные загруженного контента, подписи к сообщениям, стикерпаки, встроенный чат и т.д.
"В анализируемом контенте может содержаться информация о привязанных к профилю пользователя мобильных телефонах, адрес и другие цифровые следы, которые ИИ-бот показывает по запросу. Кроме того, нейросеть проводит анализ других идентификаторов, а также получает данные из сообществ в социальных сетях, блогах и на веб-сайтах", — рассказали специалисты.
Полноценная версия программы выйдет в 2024-2025 годах. Она, как отмечают в компании T.Hunter, пригодится
товарищам майорам государственным или частным организациям, занимающихся расследованием киберпреступлений, которые связаны с анонимными Telgram-сообществами. Плюс нейросеть можно использовать для предотвращения распространения фейков и деанонимизации их авторов.
Ещё одна функция "Товарища майора" — проверка юридических лиц по ИНН. То есть сбор информации о сроках существования компании, численности сотрудников, уставном капитале, адресе регистрации и прочих данных. Разработчики также планируют научить нейросеть исследовать и аккаунты в соцсетях, телефонные номера, адреса электронной почты и криптовалютные кошельки.
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