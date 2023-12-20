В России разработали нейросеть "Товарищ майор" для деанонимизации владельцев Telegram-каналов

Российская IT-компания T.Hunter разработала нейросеть, способную определять администраторов анонимных Telegram-каналов. Искусственный интеллект обучили действовать так же, как и любого аналитика-человека — изучать цифровой след анонима и по нему устанавливать личность человека.





Известно, что сейчас нейросеть под самым удачным и понятным каждому россиянину названием "Товарищ майор" проходит внутренне тестирование в компании-разработчике. Искусственный интеллект уже может собирать необходимые сведения. Для поиска нужной информации нейросеть изучает описание канала, его архивные копии, метаданные загруженного контента, подписи к сообщениям, стикерпаки, встроенный чат и т.д.





