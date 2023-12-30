Космодромы России: сколько их?

Сколько российских космодромов вы можете назвать? Вероятно, Байконур и Восточный, которые первыми приходят на ум, ещё вы слышали и про Плесецк. Но есть у нас ещё пара-тройка интересных мест.
Байконур
Начнём, пожалуй, с самого известного (и старейшего) космодрома — Байконур. Его начали строить в 1955 году в условиях строжайшей секретности. А уже в 1957 году оттуда успешно запустили «Спутник-1».
Байконур расположен в Казахстане между городом Казалинск и посёлком Джусалы, неподалеку от населённого пункта Тюратам. Его общая площадь составляет 6717 квадратных километров, что делает его самым крупным космодромом в мире.
Вместе с одноимённым городом он формирует комплекс «Байконур». После распада СССР космодром оказался в другой стране, и теперь, согласно договору, Россия арендует эту территорию у Казахстана до 2050 года. Стоимость такой аренды обходится нам в 115 млн долларов ежегодно.
На космодроме расположены четыре действующих стартовых комплекса для пусков ракет, а также тринадцать монтажно-испытательных корпусов. Кроме того, там есть измерительный комплекс с современным центром (для контроля за полётом ракет, разгонных блоков и управления космическими аппаратами). И два аэродрома: «Крайний» и «Юбилейный».
Здесь прошли десятки миссий, в том числе исторический полёт Юрия Гагарина в 1961 году. Там даже есть площадка, которая так и называется — «Гагаринский старт».
Правда, последняя ракета с него стартовала в 2019 года, а модернизацию площадки отменили из-за недостатка финансирования.
Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока «Гагаринский старт» будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов
Д. Рогозин, экс-глава Роскосмоса
Самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» Россия не может из-за финансовых ограничений. Поэтому сейчас платформу решили превратить в музей, выведя его из программы аренды. Там размесят образцы космической техники, которая уже не используется.
К сожалению, в истории космодрома не обошлось и без несчастных случаев. На Байконуре произошёл самый, пожалуй, трагический в истории отказ площадки, известный как «катастрофа Неделина». Взрыв межконтинентальной баллистической ракеты 24 октября 1960 года унёс жизни почти 100 человек.
Взрыв ракеты Р-16
Михаил Янгель, главный конструктор ракеты Р-16, говорил, что виной такому большому количеству жертв стало то, что с ракетами начали обращаться «на ты». Последующее расследование выявило множество технических проблем и нарушений правил безопасности.
Инцидент хранили в секрете на протяжении нескольких десятилетий, и лишь в 1989 году о нем впервые публично заговорили.
Всего же с Байконура с 1957 по 2023 годы было выполнено 1 535 орбитальных пусков ракет-носителей, выведены 1 994 космических аппарата.
Ясный
Следующий космодром располагается недалеко от Байконура — в Оренбургской области. Он малоизвестен, но отсюда на ракетах «Днепр» запускали в космос спутники.
Происходило это в рамках международного договора об утилизации боевых ракет. Собственно, «Днепр» и есть модифицированная для космического пуска баллистическая ракета РС-20.
Первый пуск был 2006 году, тогда ракета РС-20 «Воевода» вывела на околоземную орбиту американский спутник «Genesis I».
Всего с 2006 по 2015 годы из Ясного улетело 10 ракет «Днепр», н а орбиты выведены 90 космических аппаратов.
И если раньше этот космодром был в разряде нерегулярно используемых, то теперь он скорее регулярно неиспользуемый.
Капустин Яр
Немного северо-западнее находится космодром Капустин Яр
Он был основан ещё в 1946 году как полигон для испытаний. После победы во Второй мировой войне сюда привезли части немецких ФАУ-2 для разработки собственных баллистических ракет. Первый собственный пуск состоялся в 1947 году.
Подготовка ФАУ-2
16 марта 1962 года с полигона запустили спутник «Космос-1», после этого Капустин Яр стал считаться космодромом. С него запускали небольшие исследовательские спутники с использованием ракет лёгкого класса серии «Космос».
Кстати, согласно открытым источникам, с 1950-х годов на полигоне Капустин Яр было проведено не менее 11 ядерных испытаний (высотой от 300 м до 5,5 км), общей мощностью примерно 65 атомных бомб, подобных тем, что были сброшены на Хиросиму.
Кроме ядерных взрывов, здесь было осуществлено взрывы 24000 управляемых ракет, протестированы 177 образцов военной техники, и уничтожено 619 ракет РСД-10
Капустин Яр играл важную роль до 80-х годов, но потом постепенно превратился в резервное место и вспомогательный центр управления и навигации.
Всего с 1962 по 2008 годы с космодрома Капустин Яр выполнен 101 орбитальный пуск ракет-носителей, на орбиты выведены 90 космических аппаратов.
Плесецк
В России расположен самый северный космодром в мире — Плесецк.
Его история началась в 1957 году, когда с этого космодрома была запущена первая советская баллистическая ракета. Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва.
С тех пор Плесецкий космодром стал важным местом для военных и коммерческих космических запусков. Здесь проводятся испытания баллистических ракет, запуски спутников и космических аппаратов.
Космодром находится в Плесецком районе Архангельской области России. Его западные границы ограничены железной дорогой «Москва-Архангельск», а северные — рекой Емца. Общая площадь космодрома составляет 1762 квадратных километра.
В отличие от Байконура, Плесецк довольно компактен. Здесь дома для персонала размещены совсем недалеко — в 1-2 км от базы, в Мирном (на Байконуре чтобы доехать от жилья до работы люди тратят до двух часов).
Из Плесецка стартуют (или будут стартовать) ракеты-носители различных классов: от лёгкого, такого как «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в», до среднего, вроде «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также тяжелого класса «Ангара-А5». В общем, космические аппараты можно отправлять на различные орбиты, включая геостационарную.
Всего с 1966 по 2023 годы Плесецка выполнены 1660 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведен 2141 космический аппарат.
Свободный
Этот космодром был расположен в Амурской области. Изначально «Свободный» задумывался как база для запусков межконтинентальных ракет. Впоследствии, после распада Советского Союза, он был выбран в качестве потенциальной замены для Байконура.
Изначально космодром не предназначался для космических запусков. После переформирования ракетной дивизии он был адаптирован для выведения лёгких спутников на околоземную орбиту. Специализация довольно узкая.
В перспективе у космодрома не было развития, и планировалось использовать его лишь для обслуживания измерительных средств в интересах аппаратов, запускаемых с космодрома «Байконур».
И вот, 9 февраля 2007 года Свободный был ликвидирован в связи с отсутствием военных задач, малой интенсивности запусков и недостаточного финансирования.
С 1997 года на Свободном было совершено несколько запусков, а именно пять — с применением ракет «Старт-1», на орбиты выведено пять космических аппаратов.
Восточный
Неподалёку от ликвидированного Свободного начал строиться новый российский космодром «Восточный», в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.
Сама стройка началась в 2011 году. При строительстве космодрома изначально возникло отставание в 26 месяцев. Но как только в ноябре 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин взял контроль над этим проектом, отставание сократилось до всего 4 месяцев.
В 2015 году рабочие обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о выплате задолженности по заработной плате в размере 96 млн рублей. Оказалось что глава ЗАО ТМК, Виктор Гребнев потратил эти деньги на яхты и строительство своего особняка.
Позднее он и другой руководитель компании, Игорь Нестеренко, были осуждены (за мошенничество). Только в марте 2017 года задолженность в размере 285 млн рублей была наконец погашена.
В 2018-м арестовали бывшего руководителя компании, которая занималась стройкой. Юрия Хризмана обвинили в коррупции и приговорили к 12 годам тюрьмы.
Первый пуск с космодрома был запланирован на 25 декабря 2015 года. Однако из-за технических несовершенств некоторых объектов космодрома, его пришлось отложить на 2016 год.
Затем, 27 апреля, пуск был отменён из-за технических неполадок и перенесён на следующий день. В результате этого инцидента Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров получили выговор от президента Владимира Путина. Но уже 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трёх искусственных спутников Земли.
К следующему запуску с космодрома были устранены все неисправности и недочёты, и пуск прошёл штатно.
Новый стартовый комплекс
Стартовый комплекс оснащён уникальной конструкцией, которая не имеет аналогов ни на одном другом российском космодроме — это мобильная башня обслуживания.
Это колоссальное сооружение весом 1600 тонн и высотой 52 метра позволяет проводить все необходимые работы перед запуском даже в самых сложных погодных условиях. Кроме того, мобильная башня обеспечивает высокий уровень безопасности для работающего персонала.
Унифицированный технический комплекс предназначен для полной подготовки перед стартом, включая заправку топливом. Впервые в истории российской космонавтики разработчики объединили несколько ключевых элементов в одном комплексе.
Теперь это включает в себя склад блоков, монтажно-испытательные корпуса для ракеты-носителя и космических аппаратов, а также инновационную трансбордерную галерею и заправочно-нейтрализационную станцию. Такое техническое решение существенно снижает риски при транспортировке и существенно сокращает время, затрачиваемое на подготовку к старту.
В августе 2017 года приступили к подготовке ко второму этапу строительства. В тот же месяц Правительство РФ выделило Минстрою 205 млн рублей на проектно-изыскательские работы для разработки системы внешнего электроснабжения космодрома. В октябре началось строительство второй площадки для запуска ракет под названием «Ангара».
А комплекс для подготовки аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса будет производиться с 2025 по 2026 год, ввод в эксплуатацию в 2030 году.
Также там ведётся проектирование нового аэродрома и даже наземного метрополитена, который соединит город, аэропорт и космический объект в единую систему.
Планируется, что Восточный будет в десять раз меньше Байконура по площади, и в три раза меньше, чем Плесецк.
Самое главное, что когда Восточный начнёт работать в полной мере, российская космическая отрасль получит важное преимущество — собственный современный универсальный космодром. В будущем большинство космических запусков будут осуществляться именно отсюда.
С 2016 по 2023 годы с космодрома выполнено 15 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведено 345 космических аппаратов.
Морской старт
Ещё стоит упомянуть, пожалуй, такой объект, как «Морской старт». Идея морского космодрома заключается в том, чтобы ракета-носитель стартовала с экватора. Это особенно интересно из-за формы Земли (приблизительно сферическая). Чем ближе к экватору, тем выше линейная скорость вращения планеты.
На космодроме Плесецк или Восточном скорость составляет около 800 км/ч, а на экваторе она увеличивается до почти 1600 км/ч. Это происходит, потому что запуск с экватора позволяет использовать естественную энергию вращения Земли, что позволяет ракете-носителю поднять более тяжёлый груз. Это особенно важно для коммерческих запусков новых спутников.
Идею плавучего космодрома предложили в 1995 году, и компания Boeing стала основным инвестором проекта (от нас была РКК «Энергия»). В создании участвовало несколько стран, они занимались технологиями и практической реализацией. Первый тестовый пуск состоялся в 1999 году, а последний — в 2014-м.
Причин заморозки проекта несколько: компания объявила о банкротстве, а американцы приступили к работе над более приоритетным для них проектом. Поэтому с марта 2020 года плавучий космодром находится на верфи на Дальнем Востоке, в порту Славянка.
Всего с 1999 по 2014 годы летало 36 ракет космического назначения «Зенит-3SL», на орбиты выведено 32 космических аппарата.
Подводные лодки
А что если запускать ракеты не просто с платформы, а с подводной лодки? Да, и такое тоже было. Это, конечно, не космодром, как таковой, но тоже довольно занятно.
В 1998 году в России начали использовать ракетный комплекс «Штиль», основанный на ракете РСМ-54 (бывшей советской жидкостной двухступенчатой баллистической ракеты Р-29РМ), в рамках программы конверсии.
Тот же 1998 год принёс успешные запуски двух немецких исследовательских спутников, Tubsat-N и Tubsat-N1, с атомной подводной лодки (АПЛ) ( это был проект 667БДРМ «Дельфин» К-407)«Новомосковск» в Баренцевом море, с применением ракеты «Штиль» на низкую околоземную орбиту.
В 2006 году, также в Баренцевом море при помощи «Штиля» успешно запущен международный исследовательский спутник «Компас-2» на гелиосинхронную орбиту.
Эти запуски не были первыми. С 1995 года начались запуски ракеты-носителя «Волна» (основанной на ракете Р-29Р) с АПЛ проекта 667БДР «Кальмар» — К-44 «Рязань» и К-205 «Борисоглебск». Единственный успешный запуск состоялся в 1995 году. Остальные попытки в 2001, 2002 и две в 2005 годах завершились неудачно.
Куру
Напоследок стоит отметить, что в 2003 году создали русско-французский консорциум «Союз» с целью запуска наших ракет «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру в южной части Южной Америки во Французской Гвиане в интересах Европейского космического агентства.
Первый успешный пуск ракеты состоялся в 2011 году, и с тех пор было осуществлено 27 запусков, на орбиты выведен 101 космический аппарат.
В общем, все эти космодромы удивительны и важны. Каждый имеет свою историю, свои задачи, свой вклад в космические исследования.
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