Космодромы России: сколько их?

Здесь прошли десятки миссий, в том числе исторический полёт Юрия Гагарина в 1961 году. Там даже есть площадка, которая так и называется — «Гагаринский старт».



Правда, последняя ракета с него стартовала в 2019 года, а модернизацию площадки отменили из-за недостатка финансирования.

Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока «Гагаринский старт» будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов

Д. Рогозин, экс-глава Роскосмоса

Самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» Россия не может из-за финансовых ограничений. Поэтому сейчас платформу решили превратить в музей, выведя его из программы аренды. Там размесят образцы космической техники, которая уже не используется.



К сожалению, в истории космодрома не обошлось и без несчастных случаев. На Байконуре произошёл самый, пожалуй, трагический в истории отказ площадки, известный как «катастрофа Неделина». Взрыв межконтинентальной баллистической ракеты 24 октября 1960 года унёс жизни почти 100 человек.