«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды

От живых людей канал пока не отказывается, но чувствуем, что придётся. Уж больно Снежана Туманова хороша.
Ставропольский телеканал "СвоёТВ" первым в России выпустил в эфир прогноз погоды, созданный нейросетями. Главное украшение подобных программ, как известно, это ведущие. И с этим тут тоже полный порядок. Симпатичная девушка с "погодным" именем Снежана Туманова отлично справляется с поставленной задачей.
Отмечается, что графика в кадре и ведущая полностью сгенерированы нейросетями, которые также пишут текст на основе прогноза Ставропольского центра по метеорологии.
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Руководство телеканала пообещало, что прогноз погоды со Снежаной Тумановой будет выходить на постоянной основе — 5 раз в день, сразу после выпусков новостей.
Однако отказываться от традиционных вариантов прогноза погоды на телеканале пока не готовы — люди есть люди.
Ведущая амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком
Напомним, что буквально на днях в Китае тоже появилась нейроведущая новостей Жэнь Сяорун. Для неё создали специальное приложение, где каждый желающий может пообщаться или узнать новости. С общением, как говорят китайцы, у неё пока не очень.
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Где-то я слышал подобное...
А такая вот электронная видеокукла - это ж какая экономия! Полно задач, где нужно рутинно озвучивать информацию - сколько средств можно высвободить таким образом!
Это человеки пародируют
Тем не раскрыта, короче...