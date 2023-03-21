«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды

Руководство телеканала пообещало, что прогноз погоды со Снежаной Тумановой будет выходить на постоянной основе — 5 раз в день, сразу после выпусков новостей.





Однако отказываться от традиционных вариантов прогноза погоды на телеканале пока не готовы — люди есть люди.



