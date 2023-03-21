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«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды

«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды

Автор:
21 марта 2023 13:47
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Прогноз погоды   Россия   ведущая   видео   нейросеть   ставрополье   телеканал   
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От живых людей канал пока не отказывается, но чувствуем, что придётся. Уж больно Снежана Туманова хороша.

Ставропольский телеканал "СвоёТВ" первым в России выпустил в эфир прогноз погоды, созданный нейросетями. Главное украшение подобных программ, как известно, это ведущие. И с этим тут тоже полный порядок. Симпатичная девушка с "погодным" именем Снежана Туманова отлично справляется с поставленной задачей.

Отмечается, что графика в кадре и ведущая полностью сгенерированы нейросетями, которые также пишут текст на основе прогноза Ставропольского центра по метеорологии.

Руководство телеканала пообещало, что прогноз погоды со Снежаной Тумановой будет выходить на постоянной основе — 5 раз в день, сразу после выпусков новостей.


Однако отказываться от традиционных вариантов прогноза погоды на телеканале пока не готовы — люди есть люди.


Ведущая амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком

Напомним, что буквально на днях в Китае тоже появилась нейроведущая новостей Жэнь Сяорун. Для неё создали специальное приложение, где каждый желающий может пообщаться или узнать новости. С общением, как говорят китайцы, у неё пока не очень.

Источник:

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Метки: Прогноз погоды   Россия   ведущая   видео   нейросеть   ставрополье   телеканал   
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76  комментариев
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43k
turyst 5 часов назад
Человеки?

Где-то я слышал подобное...
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12
Curgan Mengir 18 минут назад
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6k
perekrestok 59 минут назад
Вписывать нарисованные персонажи в кино с живыми актерами научились давно. Фильм Аватар показал что нарисованная реальность вообще может быть круче любой реальности. Синтезаторы голоса уже давно не редкость. Так что нарисовать красивую девушку и озвучить написанные текст не очень большое достижение. Не все видят в этом необходимость поскольку есть живые люди и наверное не сильно ИИ будут дальше использовать. Интересно было бы увидеть фильмы со звездами голливуда в нарисованными персонажами.
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723
Uganda 2 часа назад
не человеки, а кожанные мешки
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1k
Baklanavr 3 часа назад
Ну кстати для озвучки нормальную нейросеть выбрать и в целом уже ничего.
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88k
Феофан 3 часа назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Вербицкая ..молодая
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24k
Bayker 3 часа назад
Ну как тебе? хорошенькая?
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3k
Андрей 3 часа назад
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1k
Antarez 3 часа назад
А кто нибудь может ее хакнуть, что бы она начала раздеваться?
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1k
Antarez 3 часа назад
И зарплату платить не надо
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59k
Александр 3 часа назад
Живые все же лучше.
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3k
vfrcbvec 4 часа назад
живые получше будут
Ссылка coub.com
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1k
Алексей Гулевич 4 часа назад
хорошая ))) жаль что город Ипатово не рассказала почему так называется ...
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 4 часа назад
опрос на улице у прохожей нейросити :)
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61
Чел 4 часа назад
на счет текста большие сомнения, что нейросеть сама генерировала. больше похоже, что писал человек, и даже пытался шутить.
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1k
K_II_T 4 часа назад
Это не нейросеть.
Это человеки пародируют
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3k
Алекс 4 часа назад
ну, все, начало...
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12k
vostok 4 часа назад
Честно говоря, вот от этого всего, из каждого утюга: нейросети то, нейросети это - уже начинает подташнивать.
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1k
alex 4 часа назад
этих не замените
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5k
vasilykopkov 4 часа назад
Чет какая-то плоская и костлявая.
Тем не раскрыта, короче...
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