"Россия — это Европа": исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую лигу

Чиновники от футбола решили остаться в УЕФА.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) решил отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом рассказал вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. Отмечается, что члены исполкома единогласно проголосовали против вступления в AFC, потому что никто не даёт гарантий, что в случае перехода в Азиатскую лигу ФИФА не запретит российским командам участвовать в международных соревнованиях. Поэтому переход не имеет никакого смысла.
"Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия - это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно", — сказал Айдамиров.
Напомним, что исполком РФС начал обсуждать идею перехода в Азию в декабре 2022 года, когда Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Также были "забанены" российские арбитры, их перестали назначать на международные футбольные матчи. В начале октября стало известно, что УЕФА и ФИФА попытались допустить до международных соревнований юниорские сборные России, но столкнулись с угрозой бойкота от футбольных федераций других стран. Поэтому решение пришлось откатить назад.
Чиновники из РФС тем не менее ожидают, что скоро наступит "оттепель" и российских футболистов начнут допускать до важных континентальных соревнований. В ФИФА и УЕФА им пообещали, что ограничения будут сняты до завершения конфликта на территории одной восточноевропейской страны.
"Единогласно проголосовали против, поскольку нет гарантий от ФИФА. Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году", — сообщил член исполкома Михаил Гершкович.
Добавим, что после начала действий санкций российская сборная провела 11 товарищеских матчей, одержав четыре победы при шести ничьих и одном поражении.
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Один раз отстранили, отстранят и еще раз. Это все уже пропитано политикой. Лучше в Азию пойти, по крайней мере не так много там политики, если она вообще есть. В ж. европу с их дерьмом.
/Ахмед Айдамиров/