"Россия — это Европа": исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую лигу

Напомним, что исполком РФС начал обсуждать идею перехода в Азию в декабре 2022 года, когда Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Также были "забанены" российские арбитры, их перестали назначать на международные футбольные матчи. В начале октября стало известно, что УЕФА и ФИФА попытались допустить до международных соревнований юниорские сборные России, но столкнулись с угрозой бойкота от футбольных федераций других стран. Поэтому решение пришлось откатить назад.





Чиновники из РФС тем не менее ожидают, что скоро наступит "оттепель" и российских футболистов начнут допускать до важных континентальных соревнований. В ФИФА и УЕФА им пообещали, что ограничения будут сняты до завершения конфликта на территории одной восточноевропейской страны.



