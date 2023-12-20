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"Россия — это Европа": исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую лигу

"Россия — это Европа": исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую лигу

Автор:
20 декабря 2023 14:50
Сообщество : Спорт
Метки: FIFA   uefa   Азиатская конфедерация футбола   РФС   Россия   голосование   исполком   решение   
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Чиновники от футбола решили остаться в УЕФА.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) решил отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом рассказал вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. Отмечается, что члены исполкома единогласно проголосовали против вступления в AFC, потому что никто не даёт гарантий, что в случае перехода в Азиатскую лигу ФИФА не запретит российским командам участвовать в международных соревнованиях. Поэтому переход не имеет никакого смысла.


"Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия - это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно", — сказал Айдамиров.

Напомним, что исполком РФС начал обсуждать идею перехода в Азию в декабре 2022 года, когда Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Также были "забанены" российские арбитры, их перестали назначать на международные футбольные матчи. В начале октября стало известно, что УЕФА и ФИФА попытались допустить до международных соревнований юниорские сборные России, но столкнулись с угрозой бойкота от футбольных федераций других стран. Поэтому решение пришлось откатить назад.


Чиновники из РФС тем не менее ожидают, что скоро наступит "оттепель" и российских футболистов начнут допускать до важных континентальных соревнований. В ФИФА и УЕФА им пообещали, что ограничения будут сняты до завершения конфликта на территории одной восточноевропейской страны.


"Единогласно проголосовали против, поскольку нет гарантий от ФИФА. Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году", — сообщил член исполкома Михаил Гершкович.

Добавим, что после начала действий санкций российская сборная провела 11 товарищеских матчей, одержав четыре победы при шести ничьих и одном поражении.

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Метки: FIFA   uefa   Азиатская конфедерация футбола   РФС   Россия   голосование   исполком   решение   
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14  комментариев
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16k
Александр Час назад
Зачесалось? Видимо, в "Европах" активов больше, а Азия ещё не освоена....
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
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11k
Олегbl4 36 минут назад
Площадь европейской части РФ около 4 млн. кв. км, это около 22% от всей территории РФ. На европейской части проживает почти 110 млн. чел. это почти 75% от всего населения РФ.
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24k
Тигран Саркисян 39 минут назад
Дайте по эплету этому поцу кто там рядом сидит , что сука деньги кончились гомдом.
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2k
hammog 41 минуту назад
Пущай играют и там и там и зарплаты урезать, выбирают они.
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268
JagaJaga 41 минуту назад
Остались там, где мы не нужны! Сколько же у нас в высших эшелонах власти подлецов и предателей, не счесть!
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27k
Влад 42 минуты назад
С какого перепугу Россия это Европа? Что, за Уралом жизни нет? И кто мешает бороться за Европу одновременно находясь в Азии? Ну так уж получилось что мы и то и другое. Или эти функционеры считают Россией только область внутри МКАДа? Тогда их надо гнать.
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3k
RaiJu 47 минут назад
Вот [мат] [мат], Россия это большая часть Евразии. После Уральских гор начинается Азия. У него мозги отшибло по ходу.
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14k
..: Атеист :.. 49 минут назад
"когда Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных турниров"
Один раз отстранили, отстранят и еще раз. Это все уже пропитано политикой. Лучше в Азию пойти, по крайней мере не так много там политики, если она вообще есть. В ж. европу с их дерьмом.
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25k
ЦСКА Час назад
РОССИЯ ЦЭ ЕВРОПА!
/Ахмед Айдамиров/
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2k
Илья Час назад
Какие же бабки в этот футбол вливаются это трындец. Может лучше в науку или здравоохранение вкладывать чем в этих .....
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6k
Трям Час назад
Зассали петушары, что их и азиаты будут опускать в футболе!
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19k
Shtoppi Час назад
они решили остаться там, где они уже прикормились и связями (коррупционными и пр. преступными) обросли. вот и ответ на загадку.
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13k
Владимир Час назад
Евразия так то, или у них проблемы с географией?
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