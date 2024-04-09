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Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Автор:
09 апреля 2024 06:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вязьма   Смоленская область   аварийное состояние   комментарии   мост   обрушение моста   смоленск   
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В то время по мосту двигался грузовик и легковой автомобиль. Женщина, которая сидела в легковушке, погибла. Шесть человек пострадали.

Вчера, 8 апреля в Вязьме рухнул старый автомобильный мост. Эта конструкция была построена в еще в 1980 году, а в 2018-м его собирались отремонтировать. С тех пор никак не могли определиться с подрядчиком, а путепровод, дышавший на ладан, всё никак не закрывали для движения, пока вчера он не прекратил своё существование.


В соцсетях появилось видео с регистратора подъезжающего к Панинскому мосту авто. В коротком ролике был снят момент, как в 100 метрах от машины, откуда велась съёмка, вздымается асфальт. Движение транспорта тут же останавливается.




В момент обрушения моста по нему двигались машины. Пассажирка легковой погибла - женщина ехала в детский сад за дочерью. Водитель грузовика находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшими числятся шесть человек, пятеро из них госпитализированы.

При падении фрагменты конструкции повредили газовую магистраль. После ЧП было приостановлено движение по железной дороге. Скоростные поезда вернули на вокзалы, а их пассажирам предложили уехать автобусами.

Восстанавливать мост смысла нет - об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Из семи пролётов повреждены шесть, и всю конструкцию проще демонтировать, чем пытаться реставрировать. Также предстоит разобрать уцелевший седьмой пролёт.


Работы будут вестись круглосуточно, т.к. из-за ЧП остались без газоснабжения жители Вяземского и Темкинского районов города. Губернатор сообщает, что подачу газа планируют восстановить не позднее, чем за трое суток, а связь в течение суток.


А вот жители Вязьмы недоумевают: мост был признан аварийным еще в 2016 году, и до сих пор его не закрывали для движения.


Так кто ответственен за случившееся?


На странице губернатора в соцсети "Вконтакте" главе региона задают неудобные вопросы, на которые, впрочем, пока нет официальных ответов.


Источник:

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Метки: Видео   Вязьма   Смоленская область   аварийное состояние   комментарии   мост   обрушение моста   смоленск   
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30  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Как по мне, так надо сажать в Ростехнадзоре.
Аварийный мост работал вместо того, чтобы получить предписание на закрытие.
Короче яркая картина распиндяйства, к сожалению закончившаяся трагически
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114
Друг Человека 2 минуты назад
Интересно, что ещё должно произойти в стране, что бы народ стал понемногу догадываться, что что-то идёт не так?
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27
Джей Эстет 10 минут назад
Проклятая америка уничтожает страну мою странную
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114
Друг Человека Джей Эстет Минуту назад
Кстати, да. Говорят вчера у этого моста видели человека, похожева на Байдена.
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11k
Михаил 21 минуту назад
местные службы такие
Ссылка youtu.be
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1k
Александр Шевченко Полчаса назад
Зато сейчас выпишут кучу предписаний всем и всему , которыми правда просто подотрутся ... но по старой доброй традиции будут топать ногами, ругаться на всех, ну и стричь , стричь и стричь бабло.
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5k
Руслан 41 минуту назад
Наплодили чиновников больше, чем в Союзе было, а ответственных - хрен найдешь. Пока за подобное не начнут сажать ВСЕХ, ответственных в цепочке, до тех пор порядка не будет. Построен мост был в 80-м, больше 40 лет прошло. Пишут, что за это время он капитально не ремонтировался. Вот 100% уверен, что деньги на кап ремонт выделялись. И понятно куда они делись. Кто надзорную функцию осуществлял, кто проверял и подписывал бумажки о том, что мост еще не аварийный и его можно эксплуатировать? В общем, сажать надо, но у нас, к сожалению, все причастные чинуши отделаются легким испугом.
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4k
просто Дмитрий 44 минуты назад
и как всегда... Из серии " ПОКАЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В Ж.... НЕ КЛЮНЕТ
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6k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Мост признан аварийным и по нему пускают самосвал весом 60 тонн...
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5k
Горожанин Час назад
"Так кто ответственен за случившееся?"
---------------
Так ведь ясно, кто ответственен. Дорога и путепровод - это муниципальная, региональная или федеральная собственность. Другого не дано. Собственник ответственен - власти... Хохлы - это коррумпированные и безответственные чиновники, они в кабинетах сидят.
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8k
perekrestok Час назад
наверное деньги уходили на более важные дела! Или для более нужных подрядчиков. Хорошо бы посадили виновных - все же человек погиб. Наверняка есть бумаги с резолюциями. И предложения по финансированию первоочередных объектов с подписями чиновников. Но, наверное, раз нет тут Бастрыкина все уйдет в песок.
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114
Друг Человека 2 часа назад
Что-то последнее время катаклизмы как-то зачастили. Видать, стало изнашиваться то, что при СССР было построенно.
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114
Друг Человека Шэльмавье фон Шольценко 36 минут назад
Ничего не понял.
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14k
кот базилий 2 часа назад
Виноватых не будет, может выговор кому обьявят в наказание.
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6k
Григорий 2 часа назад
молчаливое доказательство вовиных достижений, виноватого не найдут, проектировщик уже умер, а вовкины 3.14доры не виноватые, они всего лишь деньги пилят им работать некогда.
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114
Друг Человека GROMOZEKA 2 часа назад
Так он ровно это и сказал.
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114
Друг Человека dangora Полчаса назад
Он сказал, что проектировщик моста уже давно умер. А подавляющее большинство нынешних чиновников и застройщиков заняты откатами и попилами. О чём и говорится в огромном количестве постов , публикуемых на фишках. О Путине он конечно зря так. Владимир Владимирович то точно непричём. Просто его окружение ему говорит неправду. Ведь если Путин правду узнает, то сразу всех и посадит.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1975 постов (1964 в горячем)

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