Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

В то время по мосту двигался грузовик и легковой автомобиль. Женщина, которая сидела в легковушке, погибла. Шесть человек пострадали.
Вчера, 8 апреля в Вязьме рухнул старый автомобильный мост. Эта конструкция была построена в еще в 1980 году, а в 2018-м его собирались отремонтировать. С тех пор никак не могли определиться с подрядчиком, а путепровод, дышавший на ладан, всё никак не закрывали для движения, пока вчера он не прекратил своё существование.
В соцсетях появилось видео с регистратора подъезжающего к Панинскому мосту авто. В коротком ролике был снят момент, как в 100 метрах от машины, откуда велась съёмка, вздымается асфальт. Движение транспорта тут же останавливается.
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В момент обрушения моста по нему двигались машины. Пассажирка легковой погибла - женщина ехала в детский сад за дочерью. Водитель грузовика находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшими числятся шесть человек, пятеро из них госпитализированы.
При падении фрагменты конструкции повредили газовую магистраль. После ЧП было приостановлено движение по железной дороге. Скоростные поезда вернули на вокзалы, а их пассажирам предложили уехать автобусами.
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Восстанавливать мост смысла нет - об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Из семи пролётов повреждены шесть, и всю конструкцию проще демонтировать, чем пытаться реставрировать. Также предстоит разобрать уцелевший седьмой пролёт.
Работы будут вестись круглосуточно, т.к. из-за ЧП остались без газоснабжения жители Вяземского и Темкинского районов города. Губернатор сообщает, что подачу газа планируют восстановить не позднее, чем за трое суток, а связь в течение суток.
А вот жители Вязьмы недоумевают: мост был признан аварийным еще в 2016 году, и до сих пор его не закрывали для движения.
Так кто ответственен за случившееся?
На странице губернатора в соцсети "Вконтакте" главе региона задают неудобные вопросы, на которые, впрочем, пока нет официальных ответов.
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Аварийный мост работал вместо того, чтобы получить предписание на закрытие.
Короче яркая картина распиндяйства, к сожалению закончившаяся трагически
https://sevastopol.su/news/osuzhdennaya-za-vzyatki-eks-ministr-kultury-kryma-khochet-sluzhit-v-svo?ysclid=luryot7jk5173008712https://sevastopol.su/news/osuzhdennaya-za-vzyatki-eks-ministr-kultury-kryma-khochet-sluzhit-v-svo?ysclid=luryot7jk5173008712
прям как у Филатова:
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны -- я все приму --
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно -- в июле,
И желательно -- в Крыму.
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nsZHdbx4/kadr-2019.pdfhttps://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nsZHdbx4/kadr-2019.pdf
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Так ведь ясно, кто ответственен. Дорога и путепровод - это муниципальная, региональная или федеральная собственность. Другого не дано. Собственник ответственен - власти... Хохлы - это коррумпированные и безответственные чиновники, они в кабинетах сидят.
А мы наблюдаем итоги рывка, прорыва и стабильности...