Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео

Вчера, 8 апреля в Вязьме рухнул старый автомобильный мост. Эта конструкция была построена в еще в 1980 году, а в 2018-м его собирались отремонтировать. С тех пор никак не могли определиться с подрядчиком, а путепровод, дышавший на ладан, всё никак не закрывали для движения, пока вчера он не прекратил своё существование.

В соцсетях появилось видео с регистратора подъезжающего к Панинскому мосту авто. В коротком ролике был снят момент, как в 100 метрах от машины, откуда велась съёмка, вздымается асфальт. Движение транспорта тут же останавливается.