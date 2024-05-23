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«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата

«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата

Автор:
23 мая 2024 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Алан Мисиков   ВУЗ   РГСУ   военкомат   отчисление   повестка   репрессии   спор   сталин   студент   
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Обиженный юноша написал письмо Рамзану Кадырову и пожаловался, что ему «больше не у кого искать защиты».

Алан Мисиков учился на первом курсе юридического факультета Российского государственного социального университета (РГСУ). И жил в общаге при ВУЗе. Он утверждает, что на одном из занятий сообщил лектору о «42 миллионах репрессированных Сталиным». Препод удивился, сказал, что цифра, как минимум, в 10 раз меньше. Тогда Мисиков заявил, что преподаватель лжёт. Тот такого не стерпел и выгнал борца со сталинизмом из аудитории. Заодно попросил деканат оценить уровень воспитания молодого человека.

Но парень нашёл защитника и написал ему письмо:

Судя по всему, Кадыров ему не ответил. Зато на мятежного студента стали жаловаться не только преподаватели, но и одногруппники. По их словам, парень постоянно спорил, ругался и назойливо приставал к девушкам. С одной из них даже сохранилась переписка - юный Ромео просил найти ему «полового партнёра».

Короче, он всем надоел и ребята тоже обратились в деканат.

Вскоре Мисикова отчислили, лишили места в общаге и он автоматически потерял отсрочку от военной службы. Вскоре экс-студент услышал стук в дверь. Парень всё мечтал о половом партнёре, а получил повестку.

В пресс-службе РГСУ же говорят, что отчислили мятежного юриста вовсе не из-за Сталина и спора о мифических 40 миллионах репрессированных. Просто он вёл себя по-хамски и постоянно прогуливал занятия.

Отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учёт по месту пребывания. В объяснительной записке Мисиков признал факт неявки в военкомат без уважительной причины. Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ.

Карьера юриста не сложилась, даже письмо Кадырову не помогло. Зато теперь попробует себя на военной службе - там ему и объяснят, как нужно разговаривать со старшими.

Источник:

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Метки: Алан Мисиков   ВУЗ   РГСУ   военкомат   отчисление   повестка   репрессии   спор   сталин   студент   
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48  комментариев
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Он утверждает, что на одном из занятий сообщил лектору о «42 миллионах репрессированных Сталиным»»

Я то думал, что соЛЖЕницын с цифрой в 15 миллионов пецдабол.
Оказывается нет.
Есть ещё и мальчик Анал, пардон, Алан
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11k
soar 8 минут назад
А это случайно не родственник небезызвестной Оли Мисик?
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255
r3mba4 9 минут назад
Все правильно сделал. Академик уж точно про Сталина в курсе. За что и почему всех собрал и вывез в Казахстан на перевоспитание ударным трудом.
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482
Евгений Эдельштейн 11 минут назад
А поговорить со студентом,поспорить на равных,постараться убедить ... Слабо?
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482
Евгений Эдельштейн 14 минут назад
42 миллиона-- это щифра,учитывающая не родившихся к нашему настоящему времени. То есть к 2010м примерно годам,плюс-минус. Ну,и,соответственно,с 1937го,как бы. Я радиопередачу давно слушал.
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255
r3mba4 Евгений Эдельштейн 6 минут назад
Возможно Сталин не такой уж и эффективный менеджер был. Интересно а сегодня почём вымираем? уже лет 30. Как там у Чубайса, ну вымрет 30 млн, они не вписались в рынок.
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482
Евгений Эдельштейн Валерий 5 минут назад
Да,получается так. Есть аудиозаписи этих передач. Одна из них. Гаспарян,кажется, ведет. В пробках слушать.
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19k
Роберт Шекли 20 минут назад
Мда. Иногда лучше держать свое мнение, пусть даже и неправильное, при себе. Иначе все может круто поменяться
Обращаться за помощью к Кадырову, который участвует в СВО, но при этом пытаться отмазаться от срочной службы...
Дурак. За помощью следовало было обращаться к преподавателю по истории, с которым затеял спор, и зам.декану, а те уже бы порешали и скорее всего дали бы шанс продолжить обучение. Но решил, что самый умный
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
навальнистская гнида и провокатор
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275
Алексей Давыдов 22 минуты назад
Анулировать парню школьный диплом по математике. СССР 30 годов если не ошибаюсь 200 млн.человек...солженицына малыш начитался!)))
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2k
raael13 24 минуты назад
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369
SergVR Полчаса назад
дебилы снимать научились бы для начала придурки вертикальщики не посмотреть
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1k
Рома Полчаса назад
А в армии можно и полового партнёра найти , если угодно...
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Туповатый какой-то студент. Или читать не умеет. Или думать. Такие студенты и даром не нужны.
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13k
geminisf Полчаса назад
Иосиф Виссарионович даже мертвый выигрывает борьбу у либерастов.
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60
Вячеслав 42 минуты назад
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкоматаПосмотреть
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата
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11k
Доктор 44 минуты назад
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5k
Denis Cudreacov 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
мемфрид 52 минуты назад
Козлина редкая
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696
Александр Богомолов 56 минут назад
К Кадырову за "защитой исторической памяти". Это прям шедевр.
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13k
Гомерчик 57 минут назад
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63k
Андрей Час назад
Командиры с ним настрадаются конечно, ну ничего и не таких воспитывали.
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1k
VSh Час назад
Меня не удивляет поведение этого чудика. Меня удивляет некомпетентность правоохранительных органов. Законов толком не знают, заикаются, комок в горле, пытаются выполнить приказ и почему то нервничают перед камерой как буд-то сдерживают злобу. Если вы закон и действуете по закону а не по беспределу, то ведите себя как закон, как глыба, монолит. Ничего в этой стране не меняется, приказал начальник - закрыть чела, значит нужно как то из/ебнTyься и закрыть.
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