«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата

Алан Мисиков учился на первом курсе юридического факультета Российского государственного социального университета (РГСУ). И жил в общаге при ВУЗе. Он утверждает, что на одном из занятий сообщил лектору о «42 миллионах репрессированных Сталиным». Препод удивился, сказал, что цифра, как минимум, в 10 раз меньше. Тогда Мисиков заявил, что преподаватель лжёт. Тот такого не стерпел и выгнал борца со сталинизмом из аудитории. Заодно попросил деканат оценить уровень воспитания молодого человека.

Но парень нашёл защитника и написал ему письмо: