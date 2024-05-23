«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата

Обиженный юноша написал письмо Рамзану Кадырову и пожаловался, что ему «больше не у кого искать защиты».
Алан Мисиков учился на первом курсе юридического факультета Российского государственного социального университета (РГСУ). И жил в общаге при ВУЗе. Он утверждает, что на одном из занятий сообщил лектору о «42 миллионах репрессированных Сталиным». Препод удивился, сказал, что цифра, как минимум, в 10 раз меньше. Тогда Мисиков заявил, что преподаватель лжёт. Тот такого не стерпел и выгнал борца со сталинизмом из аудитории. Заодно попросил деканат оценить уровень воспитания молодого человека.
Но парень нашёл защитника и написал ему письмо:
Судя по всему, Кадыров ему не ответил. Зато на мятежного студента стали жаловаться не только преподаватели, но и одногруппники. По их словам, парень постоянно спорил, ругался и назойливо приставал к девушкам. С одной из них даже сохранилась переписка - юный Ромео просил найти ему «полового партнёра».
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Короче, он всем надоел и ребята тоже обратились в деканат.
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Вскоре Мисикова отчислили, лишили места в общаге и он автоматически потерял отсрочку от военной службы. Вскоре экс-студент услышал стук в дверь. Парень всё мечтал о половом партнёре, а получил повестку.
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В пресс-службе РГСУ же говорят, что отчислили мятежного юриста вовсе не из-за Сталина и спора о мифических 40 миллионах репрессированных. Просто он вёл себя по-хамски и постоянно прогуливал занятия.
Отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учёт по месту пребывания. В объяснительной записке Мисиков признал факт неявки в военкомат без уважительной причины. Ранее Мисикову был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ.
Карьера юриста не сложилась, даже письмо Кадырову не помогло. Зато теперь попробует себя на военной службе - там ему и объяснят, как нужно разговаривать со старшими.
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Я то думал, что соЛЖЕницын с цифрой в 15 миллионов пецдабол.
Оказывается нет.
Есть ещё и мальчик Анал, пардон, Алан
Обращаться за помощью к Кадырову, который участвует в СВО, но при этом пытаться отмазаться от срочной службы...
Дурак. За помощью следовало было обращаться к преподавателю по истории, с которым затеял спор, и зам.декану, а те уже бы порешали и скорее всего дали бы шанс продолжить обучение. Но решил, что самый умный
2. Если твоё мнение отличное от мнения власти, то чтобы начинать его отстаивать, надо быть кристально чистым.
3. Чтобы кто-то прислушался к твоему мнению (власть в том числе), надо заслужить авторитет (и у власти тоже). Академик Сахаров ему в пример.
2. Согласен. Если начинаешь критиковать власть, то сам должен быть чистым, или хотя бы создавать видимость
3. Авторитетность нужна для чего-то более значительного чем спор с преподавателем
Хороший пример Солженицын - смешал факты и вымысел так, что многие приняли за факт все