В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов

Если вы когда-нибудь задумывались, откуда у нас в стране столько "иностранных специалистов", то вот вам прекрасный пример того, как они легализуются, не зная ни языка, ни законов, ни норм общепринятой морали.

В Санкт-Петербурге прошли масштабные обыски на 19 крупных предприятиях, а также в офисе агентства занятости, которое активно оставляло рабочую силу на эти самые предприятия. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий вышли на еще одних исполнителей этого безобразия. 54-летняя хозяйка агентства по трудоустройству со своими 4 сотрудниками придумали схему на миллион, хотя в полиции отмечают, что незаконный бизнес приносил фигурантам десятки миллионов рублей дохода.