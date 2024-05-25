В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов

Основателям "агентства занятости" было плевать знает ли человек русский язык и были ли у него проблемы с законом, главное чтобы платил исправно.
Если вы когда-нибудь задумывались, откуда у нас в стране столько "иностранных специалистов", то вот вам прекрасный пример того, как они легализуются, не зная ни языка, ни законов, ни норм общепринятой морали.
В Санкт-Петербурге прошли масштабные обыски на 19 крупных предприятиях, а также в офисе агентства занятости, которое активно оставляло рабочую силу на эти самые предприятия. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий вышли на еще одних исполнителей этого безобразия. 54-летняя хозяйка агентства по трудоустройству со своими 4 сотрудниками придумали схему на миллион, хотя в полиции отмечают, что незаконный бизнес приносил фигурантам десятки миллионов рублей дохода.
Схема была надежна, как швейцарские часы. Агентство занятости заключало с предприятиями договоры аутстаффинга (выведение персонала за пределы штата). Если предприятию нужны были новые рабочие, то на помощь приходило это агентство и любезно предоставляло иностранных специалистов с фиктивными патентами и постановкой на миграционный учет. Формально иностранцы числились как работники частного агентства, однако фактически работали на предприятиях.
"Подельники осуществляли приём мигрантов в офисе дома 23 на Учительской улице, где за денежное вознаграждение собирали для них пакеты подложных документов. В дальнейшем нелегалы относили их в соответствующие органы для постановки на миграционный учёт по месту пребывания и получения трудового патента" - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, полученным после изучения изъятых документов, с марта 2020 года таким образом легализовалось свыше 15000 мигрантов. Но в органах говорят, что итоговое число может достигать нескольких тысяч человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В тот же день, 23 мая, уже в Иркутской области задержали руководителей и работника центра дополнительного образования.
По имеющимся данным, злоумышленники за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты, подтверждающие знание ими русского языка, истории нашей страны и основ ее законодательства.
Для мигрантов сдача тестов была лишь формальностью, так как язык в нужной степени они не знали и законным путем сдать тестирование просто не могли. Полученные липовые сертификаты передавались для получения патентов, разрешений на временное проживание или вида на жительство.
Сколько человек получили такие сертификаты, в пресс-службе ведомства не сообщили.
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А где вы раньше были?
Неужели не знали?
То есть, любой вшивый мигрант, еще не въехав в страну, уже знал где тут за деньги можно купить, любая бабушка на скамейке знала, что тут за дверью происходит и только профильные ведомства ничего не знали!!!!
Это конечно не значит, что и теперь не надо заниматься, но вопрос, зачем было доводить?
Ведь сколько жалоб было со старта, пооблема вызоевала давно, зачем ждали пока лопнет как переспелый арбуз терактом в Крокусе?
Из этой же серии, как не читаешь про какое-то преступление (не с участием олигарха или депутата. Просто какое-то бытовое) то там чуть не постоянно "полицейское управление сперва отказалось принимать заявление, но после вмешательства Бастрыкина, дело было взято на личный контроль СК.
Если без Бастрыкина полицейские не работают, нахер они вообще нужны, чтобы взятки собирать и наверх передавать?