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За секунды до: глыбы льда чуть не убили двух жителей Санкт-Петербурга

За секунды до: глыбы льда чуть не убили двух жителей Санкт-Петербурга

Автор:
20 декабря 2023 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   лёд   повезло   
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Из-за падения кусков льда чуть не оборвалась жизнь сразу двух жителей Санкт-Петербурга. Оба случая попали на видео.

Потепление принесло в Санкт-Петербург обильные осадки в виде падающих с домов сосулек, снега и кусков льда.

Божественное присутствие на себе ощутил везунчик с улицы Декабристов: гора наледи упала аккурат рядом с ним и лишь изрядно напугала прохожего.

Громадный кусок льда, свалившийся с крыши, чуть не пришиб другого мужчину — пешеход уже почти вышел из арки, когда перед его носом на землю рухнула глыба. Недолго думая, прохожий не стал рисковать, он развернулся и пошел обратно. Момент сняла камера видеорегистратора в машине.

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   лёд   повезло   
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9  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
Дайте угадаю... Беглов?
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156
Миха 6 минут назад
На фотке льдина здоровая, а падает небольшая наледь. Травмировала бы, но вряд ли убила.
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55k
turyst 24 минуты назад
Кто там с лазером балуется?
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115
Мальчик в трусиках turyst 3 минуты назад
Борцы с сосулями.
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1k
Друг 55 минут назад
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1k
Uganda Час назад
увы, если не расчленят, то сосулей по башке дадут.
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Где-то что-то в дарвинизме не так, и вообще , похоже, материализм с атеизмом зимой не работают... наверное, есть всё-таки Бог ! Да ! )))
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