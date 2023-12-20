За секунды до: глыбы льда чуть не убили двух жителей Санкт-Петербурга

Из-за падения кусков льда чуть не оборвалась жизнь сразу двух жителей Санкт-Петербурга. Оба случая попали на видео.
Потепление принесло в Санкт-Петербург обильные осадки в виде падающих с домов сосулек, снега и кусков льда.
Божественное присутствие на себе ощутил везунчик с улицы Декабристов: гора наледи упала аккурат рядом с ним и лишь изрядно напугала прохожего.
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Громадный кусок льда, свалившийся с крыши, чуть не пришиб другого мужчину — пешеход уже почти вышел из арки, когда перед его носом на землю рухнула глыба. Недолго думая, прохожий не стал рисковать, он развернулся и пошел обратно. Момент сняла камера видеорегистратора в машине.
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