За секунды до: глыбы льда чуть не убили двух жителей Санкт-Петербурга

Громадный кусок льда, свалившийся с крыши, чуть не пришиб другого мужчину — пешеход уже почти вышел из арки, когда перед его носом на землю рухнула глыба. Недолго думая, прохожий не стал рисковать, он развернулся и пошел обратно. Момент сняла камера видеорегистратора в машине.