Что делать, если домашнее животное съело дождик или мишуру? 

Многие собаки и кошки с интересом реагируют на новогоднюю елку. Больше всего их привлекают мишура и так называемый «дождик».
Что делать, если животное проглотило игрушку/дождик/мишуру? Убрать скорее телефон, выключить компьютер и утюг, и мчаться в ветеринарную клинику! Да, это не шутки — пока вы ищите советы в интернете, уходят драгоценные минуты, в течение которых можно помочь зверю без серьёзных оперативных вмешательств. Так что если вдруг уже всё, скорее собирайтесь, а статью можно и по дороге дочитать.
Ни в коем случае не стоит пытаться вытащить инородный предмет самостоятельно, ведь этим вы можете серьёзно навредить питомцу. Слышите, НЕ ТЯНУТЬ ДОЖДИК ИЗ КОТА! Потому что он легко может разрезать нежные стенки пищевода или собрать его в гармошку, что, опять же, чревато сложной операцией. В клинику часто приезжают люди, что захотели поиграть в фокусника и тем самым сильно навредили питомцу. А ведь всё могло бы обойтись!
То же самое стоит предпринять, если кот/пёс съел дождик уже давно, и сейчас вы видите лишь последствия сего злодеяния. Часто случается, что кончик ленточки не может самостоятельно покинуть задний проход питомца, и животина становится похожа на заводную игрушку с ниточкой. Смешного тут мало, ведь зверю нужна помощь. И опять же, ни в коем случае НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ дождик! Это может привести к большим осложнениям и серьёзно навредить. Просто возьмите питомца и сходите к врачу — специалисты знают, как извлечь украшение без вреда.
Однако бывает и так, что ни момента поедания, ни того, как дождик покидает тело животины, вы не видели, а шерстяному всё равно что-то нехорошо. Слюни пускает, тошнит или просто сидит где-то в уголке: мало бегает, не просит кушать в пять утра и не тыгыдыкает по дому. Быть может, это просто зимняя хандра, а может, зверь съел ленточку в ваше отсутствие, и теперь она закупорила кишечник. Не тяните до январских выходных, посетите ветклинику и проведите все необходимые исследования.
Если же вам попалась эта статья ещё до того, как животина радостно схомячила новогоднее украшение, то ура, ведь в ваших руках предотвратить новогодний визит к врачу! Скорее соберите весь дождик, мишуру, ленточки и прочие цветные ниточки, сложите в пакет и уберите далеко-далеко. А лучше вообще отнесите на мусорку. Ну не стоит вся эта цветная дребедень здоровья вашего любимца! Украсьте дом фонариками, снежинками, сделайте, в конце концов, гирлянду из цветной бумаги как в детском саду. Выбирайте то, что будет не только красиво, но и безопасно для всех членов семьи.
Можно долго пытаться отучать зверя поедать дождик: брызгать всякими спреями, раскладывать фольгу, скотч. Но все мы знаем: если кот захотел сделать — он сделает. Раз съест, помучается, и второй раз тоже съест. Это животное, оно не сможет понять, что от поедания цветных ленточек потом болит живот.
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Или он знает как?
Так если в квартире животное, то может тогда вообще не покупать такие украшения и не пользоваться ими?