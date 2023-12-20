Что делать, если домашнее животное съело дождик или мишуру? 

Однако бывает и так, что ни момента поедания, ни того, как дождик покидает тело животины, вы не видели, а шерстяному всё равно что-то нехорошо. Слюни пускает, тошнит или просто сидит где-то в уголке: мало бегает, не просит кушать в пять утра и не тыгыдыкает по дому. Быть может, это просто зимняя хандра, а может, зверь съел ленточку в ваше отсутствие, и теперь она закупорила кишечник. Не тяните до январских выходных, посетите ветклинику и проведите все необходимые исследования.