Как спасти ёлку от кота, а кота - от ёлки

Ну а мишура, дождики и прочие разноцветные ленточки в доме с животными должны быть под запретом. Любопытные звери очень рады их погрызть-пожевать, что в итоге может обернуться визитом к ветеринару и операционным, а не новогодним столом.

Всё. На этом скучные советы и нравоучения закончились, теперь речь пойдёт про самые интересные лайфхаки от владельцев одновременно котов и ёлок со всего света.