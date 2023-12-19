Как спасти ёлку от кота, а кота - от ёлки

Несколько хитростей, которые помогут сохранить нервы, питомца и ёлку в целости и сохранности.
Итак, первое, что нужно сделать до создания праздничного настроения — сделать правильный выбор новогодней атрибутики. Если дома есть питомцы, выбирайте качественные искусственные ёлки, так меньше шансов, что животина наестся хвои, напьётся воды из ёлочного горшка или выдаст аллергию на пестициды, которыми обрабатывали дерево. К тому же многих котов живые ёлочки привлекают куда больше искусственных.
Игрушки лучше покупать матовые, без висюлек и колокольчиков, и хорошо их закрепить на веточках. Если кот не сможет их снять, ему будет не интересно постоянно безрезультатно пытаться. Гирлянды должны быть исправны и также хорошо закреплены, особенно, если кот любит погрызть провода.
Ну а мишура, дождики и прочие разноцветные ленточки в доме с животными должны быть под запретом. Любопытные звери очень рады их погрызть-пожевать, что в итоге может обернуться визитом к ветеринару и операционным, а не новогодним столом.
Всё. На этом скучные советы и нравоучения закончились, теперь речь пойдёт про самые интересные лайфхаки от владельцев одновременно котов и ёлок со всего света.
Самый частый совет — разложить под ёлкой фольгу, скотч, лимонные/мандариновые корки или что-нибудь такое, чего ваша животинка терпеть не может. Работает не всегда, но ленивых котов отвадить поможет.
Ещё один распространённый метод — опрыскать ёлку средством, отпугивающим котов. Это может быть лимонный сок вперемешку с водой или специальное средство из зоомагазина. Тут, опять же, выбирать согласно антипатиям вашего шерстяного.
Ещё один эффективный метод — пульверизатор с водой. Для этого, правда, вам придется нести постоянную вахту возле своей новогодней красавицы. И не факт, что когда вы уснёте, кот не захочет решить дела с ёлочкой один на один.
Другие же поступают куда гуманнее, например, вместе с установкой атрибутики выдают животинам интересные игрушки, коробки, когтеточки, чтобы отвлечь внимание от звезды праздника. Ну а некоторые так вообще, наряжают мини-ёлочку специально для зверей! Если увешать её интересными игрушками и лакомствами специально для кошек, то Новый год с вами встретят и усато-полосатые.
Ну а самые умелые хозяева крепят ёлку к потолку или стене. Эффективность метода сомнительная: высота для котов — не проблема. Зато такое новогоднее украшение точно впечатлит ваших гостей!
Источник:
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