Управляющая компания майнила криптовалюту в подвале жилого дома в Тольятти

Известно, что управляющая компания планирует подать на банкротство и соответствующие документы уже находятся в суде. Жители опасаются, что ушлые бизнесмены закроют своё предприятие и оставят долги на жителях.





Добавим, что это не единичный случай для Тольятти. Два года назад сотрудники Тольяттинского РЭС заметили незаконное подключение к трансформатору в селе Подстепки. Они вызвали полицию и вместе проследили, куда ведут кабели. В нескольких метрах от трансформатора нашли металлические контейнеры, внутри которых находилось более 100 устройств для майнинга криптовалюты.