Управляющая компания майнила криптовалюту в подвале жилого дома в Тольятти

Какие ушлые нынче пошли коммунальщики!
В Тольятти управляющая компания (УК), обслуживающая жилой комплекс "Солнечный", решила обогатиться за счёт жильцов многоквартирных домов, установив в нескольких подвалах аппаратуру для майнинга криптовалюты. Об этом рассказали жильцы одного из домов. Они прочитали в посте местного жителя, что в одном из подвалов была обнаружена криптоферма, после чего решили проверить свой. Там они обнаружили непонятное помещение, которое было закрыто на замок. Они просунули под дверь телефон и засняли непонятное оборудование. Жильцы уже обратились в полицию и прокуратуру, на правоохранители не смогли проникнуть в закрытое подвальное помещение без разрешения.
"Мы спустились в подвал и обнаружили, что там есть закрытое на замок помещение, о котором никто ничего не знал. Мы заглянули в щель, просунули телефон, сняли на видео и увидели, что там действительно стоит что-то очень похожее на майнинговую ферму, и у нас отсутствует отопление", — рассказала жительница дома, где была обнаружена криптоферма.
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Известно, что управляющая компания планирует подать на банкротство и соответствующие документы уже находятся в суде. Жители опасаются, что ушлые бизнесмены закроют своё предприятие и оставят долги на жителях.
Добавим, что это не единичный случай для Тольятти. Два года назад сотрудники Тольяттинского РЭС заметили незаконное подключение к трансформатору в селе Подстепки. Они вызвали полицию и вместе проследили, куда ведут кабели. В нескольких метрах от трансформатора нашли металлические контейнеры, внутри которых находилось более 100 устройств для майнинга криптовалюты.
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Не совсем понял, а какая связь между майнинговой фермой и отоплением? А если у жильцов воды в кране не станет то тоже майнинг будет виноват?