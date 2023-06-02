FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7296 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Посетитель бара получил ожоги после неудачного фаер-шоу бармена

Посетитель бара получил ожоги после неудачного фаер-шоу бармена

Автор:
02 июня 2023 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тольятти   бар   видео   ожог   фаер шоу   
1050
2
1

В Тольятти мужчина получил серьезные ожоги во время отдыха в баре. Бармен решил порадовать гостей заведения небольшим огненным шоу, но что-то пошло не так и пламя перекинулось на лицо посетителя. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Бармен заведения решил удивить посетителей своим фаер-шоу, но в какой-то момент все обернулось ЧП. Огонь со стойки неожиданно перекинулся на сидящего клиента. Лицо мужчины тут же вспыхнуло, и он упал на пол, пытаясь потушить огонь.

В результате пострадавший получил ожоги головы, шеи рук и тела 2 и 3 степени тяжести. Травмы оказались настолько серьезными, что потребовалась пересадка.

По результатам доследственной проверки уголовное дело возбуждать не стали. Однако сейчас следователи проводят дополнительную проверку и назначили судебно-медицинское исследование.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   Тольятти   бар   видео   ожог   фаер шоу   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Shtoppi 2 часа назад
отдохнул с огоньком. что ж всех так и тянет на какую-то "экзотику"? просто посидеть, выпить уже не модно что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Brother82 40 минут назад
... а в конце девушка вышла на передний план, типа, ничего не случилось, танцую дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Serg2001 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
ruslan d Час назад
Ипанутым нет покоя ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Зимняя вишня" никого ничему не научила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mrak OBOY 2 часа назад
реально парнише очень весело было, судя по записи!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Хорошо ,что глаза целы и дышит сам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Едрён ожог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

841808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о запахах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#Прикол#Автовсячина#люди#факты#кино#фильм#Китай
#машина#автомобили#интересное#подборка#аварии#позитив#забавно#СССР#дети#США
#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#авто аварии#знаменитости#Россия#искусство#удивительно
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться