Посетитель бара получил ожоги после неудачного фаер-шоу бармена

В Тольятти мужчина получил серьезные ожоги во время отдыха в баре. Бармен решил порадовать гостей заведения небольшим огненным шоу, но что-то пошло не так и пламя перекинулось на лицо посетителя. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Бармен заведения решил удивить посетителей своим фаер-шоу, но в какой-то момент все обернулось ЧП. Огонь со стойки неожиданно перекинулся на сидящего клиента. Лицо мужчины тут же вспыхнуло, и он упал на пол, пытаясь потушить огонь.
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В результате пострадавший получил ожоги головы, шеи рук и тела 2 и 3 степени тяжести. Травмы оказались настолько серьезными, что потребовалась пересадка.
По результатам доследственной проверки уголовное дело возбуждать не стали. Однако сейчас следователи проводят дополнительную проверку и назначили судебно-медицинское исследование.
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