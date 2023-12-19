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В Подмосковье кабаны увязались за женщиной

В Подмосковье кабаны увязались за женщиной

Автор:
19 декабря 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   животные   кабаны   мытищи   
1844
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В подмосковных Мытищах женщина столкнулась со стадом кабанов. Животных привлекло шуршание пакета с продуктами, и они увязались за автором видео.

Женщина поставила пакет возле подъезда и на шуршание тут же сбежались кабаны.Женщина не испугалась зверей и начала снимать видео.

В последнее время в городе часто гуляют кабаны. Животные агрессии не проявляют и постоянно ошиваются на местных мусорках.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   животные   кабаны   мытищи   
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10  комментариев
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51k
Albert GER Час назад
и не скачут...
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
А где они бегают? Мытищи то большие, в каком районе их посмотреть можно?
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4k
Glory to Urine! 15 минут назад
- Дай грошей!
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7k
Mixalych 36 минут назад
Вы куда стаей бежите? - дом 17, 8 этаж, квартира 26...
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50k
Aleksandr 46 минут назад
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56
Liberman 51 минуту назад
Да это одно и то же стадо - надо отловить и вывезти куда-нибудь.
А то расплодятся на помойных харчах и Мытищи станет свинарником.
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9k
Zhora 52 минуты назад
Где-то уже постили это видео, с подписью "диверсионный отряд ВСУ"
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8k
Pravednik84 Час назад
Я знаю, что это не правильно, но я бы отдал свинине все подходящие продукты ради фоток с ними для дочери. Свои фото в ВК я выкладывал последний раз в прошлом году, до этого в последний раз в 2018г. У меня нет потребности в рекламе, предпочитаю памятные моменты хранить в памяти.
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