В Подмосковье кабаны увязались за женщиной

В подмосковных Мытищах женщина столкнулась со стадом кабанов. Животных привлекло шуршание пакета с продуктами, и они увязались за автором видео.
Женщина поставила пакет возле подъезда и на шуршание тут же сбежались кабаны.Женщина не испугалась зверей и начала снимать видео.
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В последнее время в городе часто гуляют кабаны. Животные агрессии не проявляют и постоянно ошиваются на местных мусорках.
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А то расплодятся на помойных харчах и Мытищи станет свинарником.