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30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни

30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
21 июня 2023 15:11
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Разное   интересно   интересное   интересные факты   информация   обо всем   подборка   познавательно   факты   
2148
31

В наш век открывать для себя что-то новое можно хоть каждый день. В этой подборке — любопытные факты обо всём на свете, которых вы, возможно, ещё не знаете. Немного пополнить копилку знаний — всегда полезно.

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Несмотря на клиническую смерть, девочка выжила. Учёные назвали этот случай чудом, но объяснили кислородным голоданием. Для повышения "живучести" организма в таких случаях может произойти затухание биологических процессов.


Один разворот книги Пик мог прочитать за 8-10 секунд, читая две страницы сразу.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересно   интересное   интересные факты   информация   обо всем   подборка   познавательно   факты   
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15  комментариев
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16k
Элитный тигр 15 минут назад
Очередная порция очередного бреда. Ну может несколько фактов и есть соответствующих действительности, но вот то, что когда собака срёт - она смотрит на хозяина - это лютая дичь.
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1k
Vychek 2 минуты назад
автор
Слабо вес земли прописью написать
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7k
a6m5 9 минут назад
Про корейского солдата, служившего сначала в японской, потом в немецкой, а потом и в советской армиях, есть фильм 2011 года "Мой путь". Он сначала был чемпионом по бегу, и вместе с японским чемпионом его загребли в японскую армию. И начались охренительные приключения. https://www.kinopoisk.ru/film/506275/https://www.kinopoisk.ru/film/506275/
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13k
Павел Бреусов 20 минут назад
Да уж, Эверест покорили некие два человека, в 1957, а до этого местные туда просто ходили...
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429
Алекс Янгель 39 минут назад
А почему вес Земли указан в килограммах , а не в ньютонах , хотя какие в космосе ньютоны. А вот масса в килограммах пожалуйста. Но современное образование не различает эти понятия.
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20k
Сергей Шишкин 50 минут назад
И как учёные поняли что пчёлы получали удовольствие перекатывая шарики, они сами им сказали!? Может они работали с этими шарами, без какого либо удовольствия. Очередной бред под ширмой "фактов".
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7k
Invertor Час назад
Комментарий к фото
Нихрена не понял. При пересадке почек их не пересаживают? Как это?
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7k
sedoisever Час назад
А у тигра и шерсть растёт "полосками"? Или рыжая шесть без фолликул? ))
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109k
parallax 2 часа назад
2. Амазонская пиявка Haementeria ghilianii - видимо к бегемотам присасывается (хотя они там водятся) У человека столько крови нет.
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