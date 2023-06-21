30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни

В наш век открывать для себя что-то новое можно хоть каждый день. В этой подборке — любопытные факты обо всём на свете, которых вы, возможно, ещё не знаете. Немного пополнить копилку знаний — всегда полезно.
1. Многие считают египетские пирамиды самыми большими в мире. Но Великая пирамида Чолулы в Мексике считается крупнейшей по объёму известной пирамидой
2. Амазонская пиявка Haementeria ghilianii - один из самых больших видов пиявок в мире. Они вырастают до 45 см в длину и 10 см в ширину
5. Самое длинное слово в русском языке - превысокомногорассмотрительствующий (обозначает личность в высоком положении, которая рассматривает какое-то дело, прошение)
6. Ради одной из сцен в фильме "Маленький Будда" Киану Ривз сидел на жёсткой диете из апельсинов и воды
8. Ян Кёнджон - корейский солдат, якобы служивший в японской императорской армии, Красной армии, а во время Второй мировой - в вооружённых силах нацистской Германии
9. Эксперты доказали, что спать с подушкой под коленями - полезно. Это перераспределяет давление и способствует нормализации кровотока в ногах
10. Первые жвачки делали из березового дёгтя и других натуральных веществ. Один такой кусочек жевательной резинки каменного века обнаружили в Дании - ему 5700 лет
11. Ближайшая звезда к Земле после Солнца - Проксима Центавра. Она находится на расстоянии около 4,24 световых лет от нашей планеты
12. 23 февраля 2001 года полуторагодовалая Эрика Нордби из Канады замёрзла в снегу. У неё два часа не было пульса, а температура тела была 16°C, но её удалось спасти
Несмотря на клиническую смерть, девочка выжила. Учёные назвали этот случай чудом, но объяснили кислородным голоданием. Для повышения "живучести" организма в таких случаях может произойти затухание биологических процессов.
15. Бескрылый комар Belgica antarctica - эндемик Антарктики и крупнейшее истинно сухопутное животное Антарктиды
16. Ким Пик - известный савант (лицо с отклонениями в развитии, демонстрирующее необычные способности) с феноменальной памятью, который запоминал до 98 % прочитанной информации
Один разворот книги Пик мог прочитать за 8-10 секунд, читая две страницы сразу.
18. Новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей 70 лет назад первыми покорили Эверест. Это произошло в 1953 году
20. Пчёлы получают удовольствие от игры. К такому выводу пришли учёные, которые поместили их в ящик с несколькими деревянными шариками. Пчёлы начали играть, перекатывая шары туда-сюда
21. Если поместить колёса для хомячков в дикой местности, в них будут бегать мыши - ради забавы
22. Когда собака ходит в туалет по-большому, она неотрывно смотрит на хозяина - чтобы убедиться, что всё в порядке, в самый уязвимый для неё момент
23. При пересадке почек, пациенту оставляют его собственные, если нет причин для их удаления (рак, инфекции)
24. В Швейцарии президент не является главой государства или правительства. Все эти функции выполняет Федеральный совет из семи человек
26. Ламантины не толстые. Они просто круглые! А ещё, они способны съедать десятую часть своего веса за 24 часа (их вес - от 400 до 550 килограммов)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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