25 смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения

Автор:
18 декабря 2023 16:39
Онлайн-проект Awful Taste But Great Execution не перестает радовать нас безвкусными шедеврами в самых разных областях. Эту бы творческую энергию да в мирных целях!
1. «Бриллианты стоимостью 10 тысяч долларов на часах за 10 долларов. Ага»
2. «Костюм из кожи в полный рост на подиуме»
4. «Подруга моей жены купила кресло и "улучшила" его»
6. «Дизайнеры просто издеваются»
7. «Неужели кто-то это покупает?»
8. «Есть в этом что-то пугающее»
9. «Надеюсь, такой маникюр не войдет в моду»
10. «Наводит на мысль о том, что у него задница вместо головы»
11. «Реклама мастера по составлению цветочных композиций. А это вам подарочек»
13. «Если бы у Бэтмена была бабушка»
16. «Почему бы не сделать пару сережек-люстр с подсветкой...»
17. «Когда реализм в дизайне переходит грань допустимого»
18. «Для любителей сладкого»
19. «Пирожные и леденцы, от которых мурашки по коже»
20. «Ювелир просто выполнил заказ. Это обручальное кольцо жениха (и зуб тоже его)»
21. «Мужчина в рубашке из 4 килограммов золота стоимостью более 200 000 долларов»
23. «Перекрашенный комод»
24. «Украшение на капоте»
25. «Я наткнулся на эту великолепную вещь в Нэшвилле, штат Теннесси»
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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