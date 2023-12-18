FISHKINET
Сообщество Юмор 18108 постов • 3640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения

25 смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения

Автор:
18 декабря 2023 16:39
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   забавно   мастерство   отличное воплощение   ужасный вкус   шедеврально   
2087
26

Онлайн-проект Awful Taste But Great Execution не перестает радовать нас безвкусными шедеврами в самых разных областях. Эту бы творческую энергию да в мирных целях!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Отсутствие вкуса   Юмор   безвкусица   забавно   мастерство   отличное воплощение   ужасный вкус   шедеврально   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
710
Александр 2 часа назад
Комод-зачётно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Михаил 53 минуты назад
Собака огонь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Час назад
>> 20. «Ювелир просто выполнил заказ. Это обручальное кольцо жениха (и зуб тоже его)»
И лежит на могильном камне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor Час назад
Кстати, некоторые примеры довольно неплохи! Но какая сука надёргала столько здоровых зубов!?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
iskra Владимир 38 минут назад
Не хватает 4 штуки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom Час назад
Унитаз для киркорова. Рубашка тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Я даже знаю кто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 2 часа назад
"3. «Отвратительно»"
Стоматологу понравилось. Сказал закажет себе ёлку в таком стиле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
Набирающие популярность в сообществах
«Наши 2010-е» на снимках Игоря Мухина
«Наши 2010-е» на снимках Игоря Мухина
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#кино#история#фильм#ДТП#авто аварии#съемка#Ynews#красота
#интересно#автомобили#автомир#машина#забавно#актеры#Автовсячина#Китай#подборка#ученые
#животные#факты#Юмор#люди#Прикол#аварии#кошка#СССР#Россия#инцидент
30 примеров дикого и неудачного дизайна 30 примеров дикого и неудачного дизайна Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало 17 шедевров маркетинга и рекламы 17 шедевров маркетинга и рекламы 30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса 30 спорных шедевров от мастеров с отсутствием вкуса

На что жалуетесь?

Вернуться